Un Córdoba CF poco práctico cae derrotado en Algeciras (1-0)

Los que vemos al Córdoba CF y contamos con los suficientes años como para no llevar zapatillas deportivas de colores, camiseta blanca de tirantes bajo una cazadora vaquera con parches de escudos aeronáuticos y pantalones de pitillo con calcetines pinkies o, lo que es lo mismo, los que intentamos adaptar nuestra vestimenta a nuestra edad, también recordamos cada moda en el fútbol. O cada corriente. En los 80, el fútbol castigaba el error en el área propia, de ahí que hubiera entrenadores (los “míos” esbozarán una sonrisa si les nombro a Maguregui) que acumulaban hombres alrededor de su portero a modo de Numancia improvisada. Ahora que tanto se habla de esquemas, pues aquello era más bien un 1-9-1 o un 1-8-2, aunque hubo desahogados que llegaron a alinear un 1-10. Aquellos tacharían a hombres como Bordalás de loco.

Obviamente, asomarse al área rival era una entelequia y se buscaba regresar a la caseta con aquel “punto que te regala la RFEF antes de iniciar el partido”, en palabras del que fuera director deportivo del Córdoba CF, el inolvidable Javier Zubillaga. Para algunos, el 0-0 no era sino belleza, poesía futbolística llevada al marcador. Aquel fútbol llegaba a su paroxismo en los Mundiales, en donde las calculadoras echaban humo en la última jornada de la fase grupos. Tras infinidad de cerosaceros o, como mucho, unosaunos, la tercera jornada y última (eran grupos de cuatro equipos) de aquellas primeras eliminatorias solían ser una locura. A mediados de los 90, la FIFA y el resto de federaciones nacionales se dieron cuenta de que aquello mataba el espectáculo y se premió con tres puntos (en lugar de dos) cada triunfo, lo que favoreció la búsqueda de la victoria.

A jugar o a no encajar

Tras los húngaros en los 50 y los holandeses en los 70 –Brasil jugaba fuera de competición en eso de tocar-, de nuevo los holandeses y hasta los daneses cogieron en aquella época la bandera del futbol con balón. A la memoria llegan entrenadores como Eriksson o Benhakker, pero llegaron también Maturana, Serra Ferrer o Bielsa, y Guardiola daba continuidad a lo marcado por Cruyff antes de él, o Michels, antes de que el mítico ‘14’ azulgrana llegara al banquillo. Así, en donde antes se veía a dos señores con bigote en el punto de penalti del área rival que “sugerían” sólo con verles el rostro que ni te acercaras por allí, los delanteros de ahora se encuentran con dos centrales que intentan jugar el balón apenas a cinco metros de su propio portero para salir con la pelota controlada, con rostros juveniles, casi angelicales. Jugar el balón o intentarlo.

Ahora, el error se intenta provocar en el área rival, de ahí la presión ejercida, por ejemplo, por el Algeciras y el Córdoba CF en el Nuevo Mirador, este sábado. En los 80 estaba claro que los centrales, incluso los centrocampistas, estaban preparados para hacer lo que hacían, ya que para marcarles un gol tenías que dejarte más de un pelo en la gatera. La pregunta que hay que hacerse hoy en día es si los jugadores de los que disponen muchos equipos están capacitados para realizar el juego que imponen sus entrenadores, que copian –perdón, se inspiran- lo que marcan homólogos como el citado Guardiola, Arteta o De Zerbi, sin ir más lejos, entre otros.

Presión alta y error garrafal

Lejos de aspirar a enmendar la plana a ningún entrenador, un ejemplo –de tantos- sobre lo anteriormente descrito se produjo en la primera media hora de fútbol en el Nuevo Mirador. Presión tan alta que el rival esperaba en el borde del área propia y desborde de esa misma presión a base de toque para llegar con facilidad al área rival. En la tercera categoría del fútbol nacional y con un césped con una pinta más que sospechosa. Pero en eso, Algeciras y Córdoba CF empataban. Hasta que se produjo el error de Carlos García al borde del área propia. Sin presión asfixiante, aunque sí cercana, el central blanquiverde se quedó corto en la cesión a Carlos Marín, lo que fue aprovechado por Iván Turrillo para recoger el caramelito, regatear al arquero cordobesista y marcar a placer.

No se había jugado media hora de partido y el encuentro se desequilibró por un fallo individual no forzado. Desequilibrio no sólo en el electrónico, también en el juego, ya que el Córdoba CF de Iván Ania acusó el golpe y se convirtió en un flan. El aplomo aparente de los primeros minutos dio paso a una fase en la que parecía que nadie quisiera el balón. El Algeciras fue creciendo y obligaba a Marín a emplearse a fondo en dos ocasiones antes del descanso, mientras que los blanquiverdes apenas tuvieron un disparo mordido de Simo tras un centro larguísimo de Carracedo (min. 43).

La sensación general de ese primer acto era que el Córdoba CF continúa siendo un equipo blando, demasiado tierno, en demasiados conceptos del juego. No sólo en el defensivo, que por supuesto, sino también a la hora de madurar jugadas, de hacer crecer su juego. Y con esta ya se cuentan por siete las jornadas transcurridas.

Con 1-0, acabado al descanso

Antes del inicio del segundo acto se venían a la memoria las palabras de Iván Ania, en las que ha recalcado insistentemente la importancia para él y su Córdoba CF de marcar primero en los partidos, por lo que el 1-0 preocupaba doblemente: por esas palabras y por la imagen ofrecida por su Córdoba CF, en lo que a fútbol se refiere, durante 45 minutos.

Ania introdujo a Adilson por un desafortunado Simo y, la verdad es que tampoco cambió tanto la banda izquierda con el portugués, que se da la mano con el de Olot. Mejoró momentáneamente el Córdoba CF, posiblemente porque el Algeciras se echó descaradamente atrás buscando el contragolpe, algo que evitó siempre el conjunto blanquiverde. O casi siempre. El caso es que le equipo de Ania generó acercamientos con más o menos peligro. Un cabezazo de Toril tras centro de Albarrán (min. 60), un golpe franco de Kike Márquez (min. 65), otro de Álex Sala (min. 67) y un gol anulado al delantero centro cordobesista tras centro de Calderón, que estaba en fuera de juego, por lo que Conejero Sánchez anuló el momentáneo empate visitante (min. 55).

Por si había dudas sobre el plan del Algeciras, Lolo Escobar eliminó a Zequi e introdujo a Admonio cuando aún restaba media hora de encuentro. Mientras, en una de las pocas contras que permitió el Córdoba CF, Mario García a punto estuvo de finiquitar el duelo (min. 68), pero lo evitó Dragisa Gudelj, salvando bajo palos el segundo tanto local.

El amago de reacción blanquiverde se quedó ahí. Ya en el minuto 76, Kike Márquez tuvo una buena opción para igualar la contienda, pero su volea se fue muy desviada.

Con Antonio Casas aún en la banqueta, Iván Ania dio entrada a Kuki Zalazar por Álex Sala, que se perderá el encuentro ante el Mérida por sanción y también hizo regresar a Recio por Kike Márquez (min. 84) y, ahora sí, al delantero rambleño por Toril, a falta de seis minutos para el final.

Conejero Sánchez se empeñó en ser protagonista anulando un segundo tanto al Córdoba CF, en este caso a Calderón, que parecía estar en posición reglamentaria (min. 86) tras un disparo de Gudelj que rechazó el portero algecirista. El ayudante del extremeño levantó el banderín como un resorte, aunque aparentemente la posición del lateral zurdo blanquiverde no parecía ilegal.

Al final, el resultado entre el Algeciras y el Córdoba CF lo hubiera firmado el mismísimo Maguregui. Tanta teoría sobre la presión alta y la construcción de jugada desde los centrales no sirvió para ver buen fútbol, ni de lejos, pero sí para provocar el único error que decantó un encuentro igualado, por abajo. Y el fallo fue de un Córdoba CF al que le sobra algo de teoría y le falta mucha practicidad.

Ficha técnica