Carracedo, regularidad y más ritmo para el Córdoba CF

El Córdoba CF vive un momento dulce, con una sola derrota en las últimas ocho jornadas, en las que ha sumado 17 puntos de los 24 disputados en los dos últimos meses y con la posibilidad de meterse en puestos de play off el próximo miércoles si es capaz de imponerse en El Palmar al Atlético Sanluqueño.

Cinco victorias en ocho jornadas

El equipo de Iván Ania se impuso al Alcoyano (0-1), al Recreativo Granada (3-0), al Mérida (2-1), al Recreativo de Huelva (1-0) y al Atlético de Madrid B (1-6), y empató en Málaga (1-1) y en El Arcángel, ante el Ceuta (3-3), sufriendo su única derrota del ciclo en el Nuevo Mirador de Algeciras (1-0).

Y uno de los máximos responsables de ese buen ciclo blanquiverde tiene nombre y apellido: Christian Carracedo. El de Hospitalet se ha erigido claramente en el hombre más destacado y, sobre todo, más regular del conjunto blanquiverde. No le ha pesado al catalán ser el único extremo derecho de la plantilla configurada por la comisión deportiva el pasado verano y asumió la responsabilidad al igual que en el primer tercio de Liga de la pasada campaña. O mejor. Y eso, con algúna crítica más o menos velada de un sector de los seguidores cordobesistas, que pese a sus números, fueron bastante críticos con Carracedo en alguna fase de la actual temporada.

Pero el jugador llegado del Linares Deportivo en el verano del 2022 ha demostrado el por qué de su fichaje y de su renovación posterior, hace ahora un año exactamente, cuando se le amplió su contrato hasta junio del 2025. Entonces, Christian Carracedo había iniciado el campeonato de Liga de forma fulgurante. Anotó un gol en su estreno oficial con la elástica blanquiverde, cuando el equipo entonces entrenado por Germán Crespo inauguró la campaña con un 4-1 al Unionistas de Salamanca en El Arcángel. Dos jornadas después, en la visita a Barreiro, el catalán dio la asistencia para que Kike Márquez anotara el segundo gol para la victoria ante el Celta de Vigo B (1-2). También dio otro pase de gol en la goleada cordobesista en el Reino de León, a la Cultural (0-3) en la jornada 5 e, incomprensiblemente, su técnico le sentó en el banquillo en la siguiente jornada. Carracedo regresó después, pero ya no era el mismo. En cualquier caso, firmó una tercera asistencia en la jornada 13, en otra goleada blanquiverde, en este caso, en el Nuevo Vivero, ante el Badajoz (2-4). Pero, al igual que aquel equipo, Carracedo comenzó a marcar una línea descendente de la que ya no se recuperaría el Córdoba CF. El jugador sí mejoró ligeramente en la recta final de la Liga pasada, pero no lo suficiente.

Aumento del rendimiento

Ahora, Christian Carracedo produce el doble que entonces, ya que el sábado logró su primer gol de la temporada ante el Atlético de Madrid B y dio dos asistencias. No era la primera vez que lo hacía esta temporada, ya que los dos goles del Córdoba CF ante el Mérida (2-1) se lograron gracias a servicios del extremo derecho blanquiverde. Esos dos pases de gol ante el filial colchonero elevan la cifra de asistencias en esta temporada con la firma de Carracedo hasta siete.

Así, Christian Carracedo es el máximo asistente en esta temporada de toda la Primera Federación, con esas siete asistencias, según datos ofrecidos por Pedro González (@Peter26582) y ha participado en el 34,8% de los goles del Córdoba CF, además de ser el primer jugador en la corta historia de la categoría en llegar a siete asistencias en las primeras 13 jornadas de Liga. Y eso, jugando un partido menos que el resto, partido que se regularizará el próximo miércoles, en El Palmar, ante el Atlético Sanluqueño (16.00 horas, FEF TV). En esta ocasión, la confianza de Ania en él parece completa y no hay minutos que gestionar, sino que la titularidad –al menos en su puesto- parece lograrse sólo y exclusivamente con rendimiento.

Y el rendimiento de Christian Carracedo en el Córdoba CF de la 2023-24 está siendo mucho más alto que hace un año y el futbolista apunta a una llamativa regularidad, al punto, que hasta Iván Ania, su técnico, reconoció tras la goleada en el Cerro del Espino al Atlético de Madrid B que está firmando actuaciones “por encima de la categoría”.