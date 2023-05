El Córdoba CF y el adiós a El Arcángel: ¿Cuál será la última foto?

¿Qué se dice en una despedida? A veces es mejor desaparecer de la escena, sin más, ahorrando el desgaste de un arsenal de excusas. En otras ocasiones el personal quiere expresar su veredicto y no se guarda nada dentro. El Córdoba CF se marcha de la Liga 22-23 en Primera Federación después de despachar una de las actuaciones más extrañas y descorazonadoras de toda su historia: líder en la primera vuelta y colista en la segunda. Una horrible mutación que le ha dejado, al final de todo, en una zona media que no lleva premio. No tendrá ascenso ni play off ni Copa del Rey la campaña que viene.