El Córdoba CF no puede con el San Fernando en la capea de El Arcángel

Un encuentro para olvidar. El Córdoba CF no pasó del empate ante el San Fernando en un partido de trámite para los blanquiverdes y en el que los azulinos, en teoría, se jugaban la permanencia, algo que no demostraron sobre el terreno de juego de El Arcángel, aunque salvaron un punto con un gol de Aquino (min. 78) tras un remate que tropezó en un defensor blanquiverde, despistando a Carlos Marín, y que igualaba el marcador que había desequilibrado cuatro minutos antes Simo, en jugada individual, para el Córdoba CF.

El partido de las vergüenzas

El encuentro del Córdoba CF ante el San Fernando se convirtió en el partido de las vergüenzas. En concreto, el que siempre se aprovechó por parte de algunos para intentar borrarlas, taparlas. Nada nuevo en la historia del fútbol y, desde luego, ninguna novedad en la del Córdoba CF. Era un encuentro de esos de no estar en la foto, de desaparecer como sea, algo en lo que llevan trabajando algunos desde hace semanas y ofreciendo una víctima propiciatoria, una cabeza para clavar en la pica, que no es otra que la de la plantilla. O, exactamente, determinados miembros de la plantilla. Ellos son los únicos responsables, ellos son los autores del fracaso, ellos son el único motivo de escarnio y, por supuesto, los únicos objetivos del insulto final.

El ingenio no brilló, precisamente, el día que a alguien se le ocurrió señalar al vestuario como el único responsable en la destitución de Germán Crespo, recordemos, entrenador de un equipo muerto ya en febrero al que prolongaron la agonía hasta abril y cuando ya no había esperanza ni para el granadino ni para el mismo Córdoba CF. Ante el error histórico se recurrió a lo que se ha hecho siempre: la culpa, de los «artistas». Se pudo compartir, al igual que los éxitos, el fracaso de la campaña, pero era demasiado tentador y, a la vez, demasiado peligroso. Al fin y al cabo, todos somos empleados.

Este ¿club?, al parecer, no tuvo entrenador, no tiene director deportivo, ni secretario técnico, ni por supuesto máximo responsable, es decir, presidente. Así, este Córdoba CF es el Córdoba CF de siempre, para aquellos que aseguraban que no. Es el mismo Córdoba CF que protege desde un sector de la grada al poderoso y tira por tierra al que está por el césped como único culpable del fracaso. Muy diferente este ambiente al que había cuando tocaba celebrar un éxito -por enano que fuera-, que se invitaba a festejar en la grada, si hubiera hecho falta, hasta a familiares de consejeros. Los mismos, ojo, que insultan a los jugadores desde hace varias jornadas.

En el momento de la desgracia, como casi siempre ocurrió en el Córdoba CF, el poderoso se esconde tras la plantilla y utiliza todos los recursos posibles para no aparecer, más allá de una declaración institucional que siempre estará respaldada por parte de esa grada (la agradecida). Pero que nadie se llame a engaño. Esto es una patada hacia delante que sirve para evitar el gol momentáneo pero no la derrota final. El camino elegido desde el club, que intentará este semana explicar lo ocurrido y lo que va a ocurrir, deja un precedente del que todos tomarán nota, incluidos los que hoy insultan a los jugadores como únicos responsables de lo acontecido en una temporada en la que se ha tenido que escuchar, incluso, una pitada al himno. Y que olviden toda esperanza: esto se queda grabado en la memoria.

En el fútbol, la mayoría de las ocasiones, camino recorrido es camino quemado. Y este ya se ha andado. Para entendernos y para quien no lo haya entendido: la burra coja y tuerta de la que se hablaba aquí hace pocas semanas la puedes vender una vez, pero no dos. La afición, no un pequeño sector de la grada -que además, se puede controlar-, la afición del Córdoba CF -5.031 asistentes a El Arcángel- sí que pasará entonces de la indiferencia al enfado real.

Toca capea en El Arcángel

Mientras tanto, nos quedaba al resto aguantar una capea a modo de partido de fútbol que fue este Córdoba CF-San Fernando que servía para intentar tapar las vergüenzas de unos y descargarlas en otros y que tuvo un punto más de nivel futbolístico de lo que ofrece un solteros contra casados.

Cómo estaría la cosa en la convocatoria que Miguel de las Cuevas volvió a la titularidad 13 jornadas después, nada menos. Mosquera colocó a Simo por la derecha y a Kike Márquez por la izquierda, con un doble pivote conformado por Caballero y Diarra.

Era llamativo que, por un lado, un equipo que nada se jugaba como el Córdoba CF tuviera tres claras ocasiones. Una de Willy Ledesma, yéndose de los dos centrales azulinos y reclamando un aparente penalti de Farrando. Otra, con un centro de Kike Márquez muy peligroso y, finalmente, un disparo de Diarra ante el que se lució Perales. Por el otro, un equipo como el San Fernando, que continúa con la pelea por evitar el descenso, no sólo no generó ninguna ocasión clara, sino que se acercó sólo un par de ocasiones por las inmediaciones de Carlos Marín.

Luego, el segundo acto comenzó con algo más de vistosidad y hasta el Córdoba CF se topó con el palo, con un disparo de Calderón tras un contragolpe local, que finalizó con un disparo cruzado de De las Cuevas que a punto estuvo de encontrar el objetivo. Mosquera introdujo a Carracedo por Kike Márquez, por lo que Simo regresó a su banda natural. Lo más reseñable en esa segunda mitad es que el encuentro ganó algo en viveza, nada complicado vista la primera mitad, con un buen gol para el Córdoba CF de Simo Bouzaidi (min. 74), que encontró respuesta cuatro minutos después por parte del San Fernando y, cómo no, con la correspondiente dosis de mala suerte blanquiverde, ya que el disparo de Aquino rebotó en un defensor local despistando completamente a Carlos Marín.

Pudo llevarse los tres puntos el Córdoba CF en una acción de De las Cuevas, pero posiblemente hubiera sido ya excesivo, aunque no dejaba de ser llamativo que un equipo como el San Fernando, aún en la pelea por la permanencia, fuera incapaz no sólo de llevarse los tres puntos, sino de al menos equilibrar el encuentro, el juego, ante un Córdoba CF que ya está a otras cosas desde hace un tiempo.

Cánticos al final

El final, el esperado. Nuevos cánticos contra los jugadores -por supuesto, sólo contra ellos- y una sensación más que desangelada. No por lo visto sobre El Arcángel, sino por lo que se «siembra» de cara al futuro. Si el planteamiento ante un revés importante, como ha sido este de la 2022-23, ha sido el contemplado en los últimos meses, el futuro no se se presenta nada halagüeño. Estar en el éxito lo hace hasta el que abre la puerta de El Arcángel. Pero ya se ha visto que, desgraciadamente, no todos saben estar en el fracaso.

Eso, para el futuro a medio y largo plazo. Lo grave para algunos es que aún nos queda un encuentro final de Liga del Córdoba CF en El Arcángel. Y contra el Badajoz, que llega con algún amigo y también jugándose la salvación.