«Estaría bien que hubiera un UCOpoética para trabajadores»

Miguel Antúnez es técnico del área de Protección Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba y acaba de presentar su libro Testigos de este encierro.

-Hace unos días presentaba su nuevo poemario ‘Testigos de este encierro’. ¿A qué encierro se refiere?

-El encierro es una idea simbólica que se desarrolla a lo largo del poemario. Durante el confinamiento que sufrimos en la pandemia escribí algunos poemas que reflexionaban sobre el aislamiento, la soledad o la incertidumbre. La premisa del libro nació posteriormente, reflexionando sobre cómo, a veces, nos sentimos atrapados sin estar entre cuatro paredes o buscamos guarecernos en espacios estrechos donde nos sentimos seguros, como una habitación o un abrazo. Los testigos son los poemas, pero también cada uno de nosotros al afrontar nuestros respectivos encierros o nuestros muros.

-Si no me equivoco, con su libro cuestiona los muros que rodean a la sociedad, pero también anima a reflexionar sobre la búsqueda de la libertad entre esos muros.

-Estos poemas invitan a cuestionar la naturaleza de los límites que nos encontramos o que percibimos, explorando cómo esos muros, en muchas ocasiones opresivos y agobiantes, pueden ser también testigos silenciosos de la conexión humana y refugios inesperados para la vida, oportunidades para crecer. El libro comienza con un breve poema llamado La premisa:! Cuando comienzas a construir un muro/no sabes si terminarás/dentro o fuera. ¿En qué lado nos sentimos más libres? El interior y exterior son muy relativos!. A partir de ahí se estructura el poemario en dos partes que se comunican entre sí, Dentro y Fuera.

-Usted es ambientólogo y miembro de Poetas por el Clima. ¿También están presentes los retos medioambientales en su poemario?

-Mi formación y mis posicionamientos personales empapan mi manera de entender mi faceta poética. La preocupación por nuestro comportamiento y sus consecuencias sociales y ambientales es una constante en mi obra. La poesía me permite comunicar mediante otro lenguaje los grandes retos ambientales, como el cambio climático, y ayudarme a entender mejor mis propias ideas, ampliando el enfoque. En ese sentido, en este poemario también queda patente esta perspectiva. Por un lado, la naturaleza sirve de contraste, ya sea cotidiano o utópico, a conceptos artificiales que nos asfixian. Por otro, las agresiones ambientales que producimos debido a nuestro sistema socioeconómico se describen como alambradas, autovías o incendios que nos atrapan y nos empujan hacia desfiladeros indeseables. La poesía puede ser también una herramienta de compromiso social y ambiental. Y en estos tiempos de emergencia climática o de gran extinción es casi un deber usar todos los medios a nuestro alcance para sensibilizar, invitar a la reflexión y promover la transformación social.

-Este no es su primer poemario, ¿Qué temáticas le interesan?

-Testigos de este encierro es mi segundo poemario. En 2022 publiqué el primero, Tiempos extraordinarios. Mi obra está muy marcada por la poesía social con conciencia ecologista. Pero este libro, aunque no deja de lado este estilo, también tiene retazos de poesía de testimonio. En general, los temas que más suelen aparecer en mis poemas tienen que ver con el declive ecológico, el tiempo, la muerte, el amor o la reflexión sobre nuestro lugar en el mundo.

-¿Se siente arropado por la Universidad en su faceta de poeta?

-La Universidad de Córdoba no influye especialmente en mi faceta de poeta. Estaría bien que hubiera un UCOpoética para trabajadores. Trabajar en el Aula de Sostenibilidad promoviendo la educación ambiental entre la comunidad universitaria me ha permitido organizar algunas actividades relacionando el medio ambiente y la poesía, como el paseo que hicimos en los Jardines de la Agricultura sobre La poesía de los árboles o el recital on line de Poetas por el Clima que llevamos a cabo hace unos años.