La UCO investiga sobre nuevos nichos de desarrollo turístico en la provincia

En los últimos años la investigación en turismo en la Universidad de Córdoba ha experimentado un crecimiento casi exponencial en término cuantitativos, cualitativos y de diversificación de las líneas y enfoques de trabajo. El Centro de Análisis y Prospección Turística (CAPT) de la UCO está integrado por un amplio y cualificado número de profesores y personal investigador procedente de áreas de conocimiento, grupos de investigación y departamentos muy diversos, sobre todo de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias, «lo que nos está permitiendo diversificar las líneas de investigación y reforzar los trabajos, acciones de transferencia y publicaciones de carácter interdisciplinar», explica el director del CAPT, Manuel Rivera, quien indica que entre las investigaciones más recientes o de inminente puesta en marcha «podemos citar, entre otras, la relativas a eventos deportivos y turismo (Rallye de Sierra Morena), viviendas con fines turísticos, perfiles sociodemográficos y motivaciones del turismo cultural, turismo gastronómico, situación del turismo MICE -turismo de congresos-, demanda y percepción de los visitantes en parques naturales, imagen y marketing turístico en Córdoba o satisfacción laboral en el sector de la hostelería cordobesa».

Atractivo de la cocina

«La gastronomía de Córdoba es el mejor complemento y por tanto se debe trabajar desde esa perspectiva. Hay que contabilizarla, cuidarla, mantenerla y promocionarla, pero no debemos de centrar todos los recursos en la promoción gastronómica de forma exclusiva», advierte Hernández quien remarca que «los estudios realizados desde la UCO, en cuanto a las referencias gastronómicas, restaurantes o tabernas, son fundamentales para conocer la oferta existente y poder tomar mejores decisiones por parte del empresariado. En cuanto al cuidado de la oferta gastronómica va de la mano de excelencia de la profesionalización y la autoexigencia, junto a la promoción donde administraciones públicas son clave».

La investigación realizada por Ricardo Hernández refleja que prácticamente el 50% de la oferta en restauración de Córdoba está en el Distrito Centro (que incluye el casco histórico) y está enfocada a la gastronomía tradicional. Además, hay restaurantes en guías de prestigio que «nos sitúan en el plano gastronómico en la alta cocina», explica el investigador, quien comenta que «las encuestas realizadas desde mi posición indican claramente la alta satisfacción en la visita a los restaurantes» aunque «destaca la puntuación de la comida sobre el servicio y en mi opinión hay que trabajar para la mejora continua del servicio de pan o el café. No hay que conformarse, en Córdoba hoy se come excelente, pero no hay que relajarse en la hostelería al ser un negocio de personas, fundamentalmente, y la gestión se complica enormemente al ser una ciudad con estacionalidad».

El turismo gastronómico es un puntal fundamental del sector en Córdoba. / A. J. González / Rafa Sánchez

Deporte como reclamo

«Córdoba tiene potencial para convertirse en un destino de turismo deportivo», opina el profesor del Área de Economía Aplicada Tomás López-Guzmán Guzmán, que habla de tres eventos deportivos de referencia consolidados: el Rallye de Sierra Morena (41 ediciones), la Media Maratón (38 ediciones) y la MTB Guzmán el Bueno (19 ediciones). Además, «son eventos con un amplio respaldo de la comunidad local, con una estrecha colaboración público-privada, con un importante impacto económico y con el reforzamiento de la imagen de Córdoba como destino turístico», destaca y puntualiza que «atraen a un perfil de turista diferente al turista cultural y que contribuye a la desestacionalización. No obstante, es necesaria una mayor promoción por parte de las administraciones públicas de Córdoba como destino de turismo deportivo».

En este ámbito, especial atención tendrá a partir de 2025 el Rallye de Sierra Morena ya que estará dentro del Campeonato Europeo de Rallyes. En la misma línea, «habría que apostar porque la Media Maratón de Córdoba se incorpore al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias que agrupa a las cinco competiciones de media maratón más importantes de España», sugiere Tomás López-Guzmán.

Visitas vinculadas al cine

La investigadora del Departamento de Economía Aplicada Minerva Aguilar analiza el fenómeno que supone el turismo cinematográfico a nivel nacional. «A pesar de ser un estudio a mayor escala, también analizamos esta cuestión en un ámbito más local como podría ser perfectamente el caso Córdoba», menciona.

El turismo cinematográfico es una tipología turística que como tal es bastante reciente, pero ya en nuestro territorio encontramos ubicaciones que han sido base para diferentes obras cinematográficas. «La cuestión sobre todo a tener en cuenta es que resulta indispensable atender a estos nichos de mercado que se presentan como una oportunidad para diversificar los usos del territorio, y sobre todo para mitigar la estacionalidad», remarca Aguilar.

El astroturismo atrae cada día a más personas a la provincia. / A. J. González / Rafa Sánchez

«Existen datos a nivel internacional como son los que nos proporcionan la TCI Research (2023). Es importante tener en cuenta estos datos, pues la importancia del turismo cinematográfico se ha ido maximizando, pasando de 40 millones de turistas en 2012 a 80 millones en 2018, es decir, un 100% más en tan solo 6 años. Todas estas investigaciones ayudan a arrojar luz sobre la conveniente situación de esta tipología turística y la oportunidad que podría suponer para Córdoba como ciudad», reseña. La investigación de Aguilar apunta que el perfil sociodemográfico de la muestra hace referencia al de una mujer, con una edad comprendida entre los 18 y 35 años, con estudios de posgrado y cuyo desempeño profesional responde al de estudiante o al de trabajador en la empresa privada. En lo que a nivel de renta se refiere, las personas encuestadas declaran obtener unos ingresos de entre 1.000 y 2.500 euros en la mitad de los casos. Además, las motivaciones que les hacen visitar localizaciones geográficas son entretenimiento, escape de la rutina o descanso y relax, si bien, también es destacable como reclamo para visitar localizaciones cinematográficas la belleza paisajística o la experiencia cultural. Minerva Aguilar hace hincapié en que «existe la posibilidad de dinamizar eventos vinculados a estrenos o festivales cinematográficos., pero también es importante atraer a nuevos inversores que quieran usar a Córdoba como ubicación clave para los rodajes. Así, podrían vincularse actividades y experiencias directamente, o incluso exposiciones».

«Si tan solo fuésemos capaces de atraer al 1% del total de este turista cinematográfico, seríamos capaces de canalizar flujos turísticos que supondrían nada más y nada menos que 800.000 nuevos usuarios en nuestra ciudad, todo un soplo de aire fresco para dinamizar la ciudad, los negocios, los paisajes de la misma, sin quedar a expensas de la estacionalización y los ambientes masificados», calcula Aguilar que considera que «tanto agentes públicos como privados deben estimular esta alternativa para motivar un crecimiento económico, ambiental, cultural y social de forma sostenible», apostilla.