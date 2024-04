«Mi mensaje es que no tengan miedo a contar sus ideas»

Carlos Santos Fuentes estudia el último curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y es el último ganador del Concurso de Ideas de Negocio de la UCO en la categoría de estudiantes por su propuesta Aquanexus.

-¿En qué consiste su idea de negocio?

-La idea de este proyecto es crear unos equipos especiales para obtener fósforo a partir de aguas residuales. El fósforo es una materia prima crítica para la agricultura y, sin embargo, en la Unión Europea tenemos que importarlo de países exteriores. Por otro lado, la presencia de fósforo en los efluentes de las depuradoras es un problema porque contamina las aguas y causa eutrofización. Para solucionar estos dos problemas surge Aquanexus, permitiendo recuperar un material valioso para el campo y evitando que cause un problema en los ecosistemas acuáticos.

-¿Cómo surgió la idea de crear estos dispositivos para generar fósforo?

-La idea surgió a raíz de una visita que se organizaron a unas depuradoras que dan servicio a Córdoba, allí, además, de explicarnos el funcionamiento de las instalaciones, pudimos conocer de primera mano el problema que estaban teniendo con el fósforo. Y es que para depuradoras de pequeño y mediano tamaño resulta muy difícil y costoso mantener los niveles de este elemento dentro de parámetros regulatorios. Tras investigar, vimos que por otro lado el fósforo es muy demandado en el sector agrícola. Juntando estas dos ideas empezamos a buscar soluciones y, comentándolo con un catedrático de Ingeniería Química, pudimos aprovechar los últimos avances en materia de recuperación de fósforo para plantear los equipos que pretendemos comercializar.

-Ahora viene la parte difícil, que es poner la idea en marcha. Creo que se encontraba buscando fuentes de financiación y a otros emprendedores que se unan al proyecto. ¿Cómo va la búsqueda?

-En los próximos tres meses se pretende que el equipo crezca hasta ser 3 o 4 socios fundadores y que se puedan repartir las tareas del desarrollo tecnológico y empresarial. De cara a los 6 meses nos gustaría estar constituyendo la sociedad y explorando vías de financiación para continuar las investigaciones, como pueden ser concursos de emprendimiento, subvenciones o rondas de financiación.

-¿Animaría a otros compañeros a participar en el concurso?

-Rotundamente sí. Proyectos así dan un empujón muy grande a todos aquellos estudiantes inquietos que quieran materializar sus ideas. De hecho, mi mensaje de ánimo para futuros participantes es que no tengan miedo de contar sus ideas y que se animen a ponerlas en marcha, el que no arriesga no gana.