El salto del potencial turístico a un sector sostenible

El turismo es un sector sujeto a multitud de factores externos e internos, tanto coyunturales como estructurales, muy cambiantes y dinámicos en el tiempo; «de aquí que, a través de la planificación estratégica y la promoción turística de un destino como Córdoba, tengamos que adaptarnos e incluso adelantarnos a los acontecimientos a corto, medio y largo plazo para asegurar la sostenibilidad del sector. Aunque la actividad turística tiene una gran capacidad de resiliencia, tenemos que saber gestionar bien nuestras potencialidades, valores diferenciales e intemporales y recursos patrimoniales que puedan servir de atractivo importante para nuestros mercados nacionales y/o internacionales. Y Córdoba, en este sentido, los tiene en cantidad y calidad», señala el director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rivera Mateos.

«El posicionamiento turístico de Córdoba en los mercados internacionales está lejos de lo deseable»

La valoración que hacen los turistas de Córdoba y provincia, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, suele ser bastante buena y siempre por encima de la media del conjunto de las ocho provincias andaluzas y de sus respectivas capitales. No obstante, «la visibilidad y el posicionamiento turístico de Córdoba en unos mercados nacionales e internacionales fuertemente competitivos todavía está algo lejos de lo deseable y sensiblemente por debajo de otras ciudades y provincias como Sevilla y Granada, de forma que hemos de reforzar las acciones estratégicas y de marketing, captar nuevos mercados y consolidar, diversificar y enriquecer el imaginario turístico de nuestro destino», apunta Rivera.

Potencialidades

Las potencialidades de Córdoba son muchas: sus valores diferenciales e intemporales y sus recursos patrimoniales y ofertas de alto interés y cualificación como la gastronómica, sin olvidar sus buenas condiciones de accesibilidad y su situación estratégica y logística prácticamente en el centro de Andalucía, su rico legado histórico-cultural, etc. Como señala Rivera, «Córdoba, por otro lado, es un destino muy intercultural y amigable, lo que puede facilitar su atractivo en mercados emisores de muy diferentes países de extracción cultural, religiosa, etc. y presentar una oferta de turismo para todos capaz de asegurar su sostenibilidad, aunque siempre que seamos capaces de desarrollar una gestión turística público-privada, inteligente, competitiva y responsable».

«Hay que abrirse a nuevos países y disminuir la dependencia de Europa»

«Otra cosa es que tengamos un tejido empresarial turístico muy atomizado y fragmentado, de microempresas, muchas ellas familiares, que tienen escasos y muy limitados recursos materiales, financieros y humanos para emprender acciones en materia de sostenibilidad. Por tanto, resulta necesario el apoyo de las Administraciones Públicas competentes y una mayor vertebración y colaboración interempresarial», apunta.

Retos

El destino Córdoba, ciudad y provincia, tiene aún no pocos retos que asumir. Por ejemplo, «mejorar la estancia media; disminuir la estacionalidad todavía elevada; consolidar algunos segmentos de demanda como el turismo MICE (turismo de congresos), que se ha visto afectado negativamente durante años por no disponer de instalaciones adecuadas y plenamente funcionales (Palacio de Congresos, Recinto de Ferias y Exposiciones); abrirse a nuevos países emisores (países árabes, asiáticos y latinoamericanos, público hebreo, etc.) y disminuir la dependencia excesiva de la demanda europeo-occidental; mejorar la gestión de los recursos patrimoniales, algunos desaprovechados, infrautilizados o ni tan siquiera puestos en valor; y visibilizar numerosos recursos territoriales de la provincia en las áreas rurales y entorno de los parques naturales y espacios naturales protegidos que apenas están posicionados en las redes de información y promoción turística nacionales y mucho menos internacionales», relata el responsable universitario quien puntualiza que «si en nuestro destino hay retos de mejora que asumir es porque al menos en algunas políticas públicas e iniciativas empresariales también no hemos hecho todos los deberes, por lo que entre todos y desde la colaboración público-privada debemos de afrontar acciones estratégicas nuevas, adaptadas o modificadas según los casos».