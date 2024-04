Compaginar la bata y la bota

Berta Muñoz estudió Biología en la Universidad de Córdoba. De ello ha hablado mil veces en ‘TikTok’, en donde actualmente cuenta con 37.300 seguidores.

«Mi primera opción fue la carrera de Biomedicina», explica pero «siempre he sido una persona a la que le encanta la naturaleza, los animales y eso me hacía replantearme si de verdad quería pasar toda mi vida metida en un laboratorio. Fue entonces cuando descubrí la carrera de Biología, que compaginaba exactamente las dos cosas que más me gustaban, la bata y la bota», relata.

Como bien dice, parte del trabajo de un investigador es divulgar y aunque como estudiante no podía hacerlo al nivel de los científicos, un día, «de casualidad», empezó a subir a redes sociales vídeos sobre la carrera, «simplemente porque me encanta lo que hago y quería transmitir esa pasión, y la gente empezó a interesarse. Se me ocurrió que estas plataformas podían serme de utilidad para enseñar cosas sobre ciencia y naturaleza. Divulgación a pequeña escala, podríamos llamarlo», rememora.

Pasión por conocer

Para esta joven, lo más interesante de la divulgación es aprender, «aprender yo misma y que aprenda todo el que me escucha», afirma y remarca que cuando cuenta algo en uno de sus vídeos es porque «quiero que ese conocimiento también te llegue a ti y lo disfrutes de la misma manera que lo he hecho yo». «Actualmente tenemos tanta información a nuestro alcance que, bajo mi punto de vista, estamos perdiendo la curiosidad por el conocimiento. La función de los divulgadores sigue siendo crucial para devolverle al mundo, especialmente a los jóvenes como yo, ese interés y pasión por conocer cosas nuevas», asegura.

Para Berta los vídeos que hace para ‘Tik Tok’ son sus primeros pasos en este ámbito, y espera poder ver su nombre en un artículo real de divulgación científica.

Su sueño es formar parte de un grupo de investigación internacional y realizar importantes avances en alguna enfermedad como el cáncer, el alzhéimer o el parkinson, «pero en realidad no tengo un objetivo concreto. Me gustaría formar parte de cualquier grupo de investigación en el que me sienta útil, que mi trabajo sea beneficioso para mejorar la vida de las personas».

Mientras, esta joven bióloga continuará divulgando y aconsejando a muchos jóvenes «desde mi experiencia y en relación a temas de los que estoy informada», asevera.