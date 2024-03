¡Y cómo hemos cambiado!

La Universidad de Córdoba ha avanzado mucho en la consecución de la igualdad de género. La catedrática jubilada y actual alumna del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban, María José Porro, reconoce que la evolución en todos los años que estuvo trabajando en la Universidad de Córdoba fue importante, «tanto en lo que respecta a pensamiento como a la aceptación académica de la ideología para su incorporación en los programas y de la consideración profesional de la misma».

La profesora del Área de Derecho Eclesiástico del Estado de la UCO Amelia Sanchís recuerda que «cuando comencé mi carrera docente no teníamos un punto de apoyo jurídico para introducir la igualdad de género y poder visibilizar a todo ser humano, no solo al hombre blanco, rico y, en el caso de España, católico. Ahora tenemos una Constitución que contiene unos principios que permiten una mayor inclusión de la diversidad».

La mujer en la UCO. / CÓRDOBA

La alumna de la Facultad de Veterinaria y miembro del Consejo de Estudiantes de dicha facultad Giuditta Capaldi dice que cuando llegó a la Universidad «en el pasado, pensaba que toda persona culta y con elevado nivel de estudios era sensible a determinados asuntos sociales, pero la realidad es que no siempre esto va de la mano».

Experiencia

Capaldi estudia una de las carreras científicas con más presencia femenina, pero esta situación no se replica en el ámbito de la investigación. «Numerosas investigadoras y científicas han desempeñado un papel fundamental en el progreso de la ciencia. No obstante, su reconocimiento ha permanecido en la sombra. Estos y otros factores han provocado una falta de referentes para las jóvenes», asegura la alumna.

La imagen pública de la mujer ha cambiado mucho, pero no está todo hecho

Y es que, en opinión de Porro, «la imagen pública la mujer sí ha cambiado mucho, pero en cuanto a ideología, actitud personal y aspiraciones es más reducida ahora que en décadas anteriores».

Obstáculos

El avance hacia la igualdad es innegable pero aún persisten obstáculos para que sea completa y totalmente real. Sanchís apunta que «ellos tienen que ceder privilegios para que nosotras disfrutemos derechos. La violencia no es solo física, también es institucional. Esto no se resuelve con meras declaraciones de intenciones, la igualdad ha de entrar en las casas para que los varones asuman la corresponsabilidad en los espacios privados y así las mujeres la puedan asumir en los espacios públicos. También hay que repartir poder y riqueza, no migajas, dejando que las mujeres sean directoras de departamento, decanas, rectoras y ostenten un poder que, en ocasiones, es detentado por varones».

Porro coincide que «el mayor obstáculo con que se encuentra la mujer -y no solo en la universidad- es el de la conciliación familiar» mientras que Capaldi añade que para alcanzar la equidad en la universidad, «se deberían establecer protocolos de actuaciones concretos que no dejen impunes a aquellos que fomentan ideas a descrédito de la igualdad. Lamentablemente, es difícil de lograr, ya que no creer en la igualdad y opinar sobre las propias ideologías no es un delito y es difícil de perseguir».

Lo que está claro, como dice Sanchís, es que «los derechos, todos, hay que reivindicarlos día a día».