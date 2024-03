La lluvia le ganó el pulso a la ilusión el Martes Santo en Córdoba

Tras el incierto Lunes Santo vivido el día anterior amaneció un nuevo Martes Santo. Un día que no presagiaba que iba a transcurrir con un radiante tiempo, sino más más bien una jornada difícil y sobre todo complicada para las hermandades que en la tarde noche debían procesionar en la Semana Santa cordobesa.

Fue un día en el que de nuevo el concepto «cabildo de aguas» estuvo en boca de todos, incluso en aquellos que no saben muy bien lo que es. Lo cierto es que todas las hermandades de la jornada tuvieron que reunirse para celebrar este cabildo extraordinario y sí decidir qué iban a hacer ante el panorama incierto que se presentaba con un cielo azul que de pronto se ponía plomizo dejando una intensa lluvia, todo ello sin contar el viento y la importante bajada de las temperaturas.

La Sangre

Ante este panorama las hermandades de la jornada tuvieron que enfrentarse a tomar la decisión más acertada para el bien de sus respectivas cofradías. Decisiones que poco a poco se fueron conociendo.

Así, la primera cofradía en pronunciarse fue la hermandad de la Sangre, que decidió realizar su estación de penitencia. De este modo, confiando en el buen tiempo la cruz de guía de la corporación se abría paso en la plaza de Capuchinos. Poco tiempo después irrumpió una fina lluvia, que hizo que la hermandad cubriera el bordado manto de la Virgen de los Ángeles con un plástico para preservarlo de cualquier daño que pudiera sufrir.

Un plástico que prácticamente pasaba desapercibido al contemplar la belleza de la Virgen de los Ángeles, la niña de fray Ricardo de Córdoba vestida con saya azul celeste, quizás el color que hubiesen soñado las cofrades del Martes Santo para realizar su estación de penitencia.

La estación de penitencia de la Sangre, en imágenes / Francisco Fernández

El palio de la Virgen de los Ángeles fue exornado con elegantes piñas cónicas de rosas color rosa en las jarras y frisos con rosas de pitiminí en el mismo color, y acompañada musicalmente por el repertorio clásico que ofreció la banda de música de María Santísima de la Esperanza. A estos sones el palio de la Dolorosa de Capuchinos avanzaba por la calle Carbonell y Morand. Por ahí mismo minutos antes había pasado el misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, un misterio que fue exornado con un clásico friso de iris morado.

Entre los estrenos de esta cofradía destacó el llamador del paso de la Virgen de los Ángeles, una obra realizada por el orfebre cordobés Jesús de Julián bajo diseño de Gonzalo Navarro. Estaba configurado como un relicario a modo de arco del triunfo, en cuyo centro alberga una representación de la Porciúncula, primer templo levantado en honor de Santa María Reina de los Ángeles, y origen de la Orden Franciscana.

La hermandad de la Sangre fue finalmente sorprendida por la lluvia, lo que propició que se quedara casi una hora refugiada en la Catedral. Finalmente se puso en camino y regresó a su templo. Sobre las 22.30 horas la hermandad de la Sangre vivió un chaparrón justo cuando estaba a punto de encerrarse.

La Agonía

Precisamente en la Catedral la hermandad de la Agonía decidió también dar el paso y comenzar su estación de penitencia. La corporación del barrio del Naranjo puso su cruz de guía en el Patio de los Naranjos y poco después el paso del Cristo de la Agonía estaba ya enmarcado en la Puerta de las Palmas de la Catedral cordobesa.

La banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Salud interpretaba la Marcha Real y a continuación la primera de las composiciones para el Crucificado del barrio del Naranjo, que comenzaba su caminar por el Patio de los Naranjos de la Catedral cordobesa. El paso de misterio lució un variado exorno floral donde predominaban las flores en color morado. A buen ritmo el Cristo de la Agonía se dirigía a carrera oficial para volver a la Catedral.

La salida procesional de la Agonía, en imágenes / Pablo Cabrera

Por el mismo sitio poco después cruzó la Virgen de la Salud que, en su paso de palio, realizaba las primeras chicotás en una desapacible tarde de Martes Santo. El palio fue exornado con flores de distintos colores.

Así inició la salida la hermandad de la Agonía en dirección a su barrio, si bien poco después de que el Cristo de la Agonía cruzara la Puerta del Puente los impertinentes paraguas del público que ocupaban los palcos anunciaban que la lluvia había hecho acto de presencia. El agua poco a poco caía con más fuerza. La hermandad, a la altura de la calle Torrijos, apretó el cortejo todo lo que pudo y el Cristo fue avanzando buscando de nuevo la Catedral, donde se refugió.

Poco después la Virgen de la Salud quedó refugiada en la Puerta del Perdón. Tras el cese de la lluvia el palio de la Virgen continuó hasta el interior de la Catedral, donde la cofradía quedó a resguardo y ante la probabilidad de lluvia, y teniendo en cuenta la distancia desde el primer templo de la diócesis a su barrio, decidió quedarse.

Buen Suceso

Mientras estas hermandades estaban en la calle otras agrupaciones ya habían decidido que suspendían su estación de penitencia. Hermandades como el Buen Suceso, que anunció que no realizaría su estación de penitencia, por lo cual no se pudo ver uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa como era el dorado del frontal de la canastilla del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso. Este año el sol no se pudo reflejar en este canasto que va dando cuenta de lo que en un futuro será este paso de misterio, que fue exornado con tonalidades rojas.

El Buen Suceso suspende su estación de penitencia / Víctor Castro

Junto al paso de Jesús del Buen Suceso estaba la bella Dolorosa de la Caridad exornada con las clásicas rosas en color rosa pálido tan características del palio de la dulce Virgen de la Caridad. Mirarla entre la cera encendida de su palio hacía recordar esas noches de Martes Santo con esta Dolorosa por las calles de la ciudad a los sones de ese repertorio clásico de marchas que la acompaña. Sin duda habrá que esperar un año más para poder contemplar a esta hermosa dolorosa por las calles de la ciudad.

Universitaria

También a estas horas ya estaba suspendida la hermandad de la Universitaria: la corporación de la basílica de San Rafael había anunciado que suspendería su estación de penitencia con sus titulares, el Santísimo Cristo de la Universidad y Nuestra Señora de la Presentación. Tras un acto en la basílica del Juramento la hermandad abrió para visitar a las imágenes.

La Universitaria renuncia a su desfile procesional /

Prendimiento

A estas horas ya solo quedaba que la hermandad del Prendimiento decidiera lo que iba a hacer. La cofradía salesiana no lo tenía nada fácil, ya que cientos de personas esperaban en la puerta del colegio Salesianos y la calle María Auxiliadora; las bandas entraban en el patio del colegio y llegaba algún que otro rezagado nazareno. En la calle todo era expectación ante la decisión de la siempre esperada salida de la hermandad del Prendimiento. La respuesta no tardó en esperar y así, tras el cabildo de aguas, la hermandad anunciaba que suspendía la estación de penitencia.

En una carpa situada en el patio del colegio Salesianos se ubicaban los pasos de la cofradía. Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento fue exornado con un friso con extensa variedad floral a base de rosas, claveles, orquídeas, tulipanes o fressias. En cuanto al suelo del paso de misterio llevaba una nutrida variedad cargada de simbología. Así, por ejemplo, a los pies del Divino Salvador, que es fuente de toda santidad, brotan la manzanilla y la lavanda y por el contrario, a los pies de Judas Iscariote, llevaba diferentes elementos como el espino, los cardos borriqueros, las esparragueras y la hiedra.

El Prendimiento cancela su salida procesional / Víctor Castro

Por su parte, el paso de palio de Nuestra Señora de la Piedad llevaba un exorno floral en distintas tonalidades pastel compuesto a base de rosas, claveles, minicalas, orquídeas, fressias, tulipanes y hortensias entre otras.

La hermandad, en un claro del tiempo meteorológico tan cambiante, trasladó sus pasos desde el patio del colegio Salesianos al local anexo al Santuario de María Auxiliadora.

Santa Faz

Poco a poco la tarde iba quedando huérfana de cofradías. La última en suspender fue la hermandad de la Santa Faz, una decisión que frustró la ilusión del numeroso público que esperaba a la cofradía en las puertas de la parroquia de la Trinidad.

El paso de misterio de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz fue extornado para este Martes Santo con distintas variedades florales orquídeas ocres, rosas rojas y achilea blanca, que le daban color a la oscuridad de la caoba.

La Santa Faz renuncia a su salida del Martes Santo / Chencho Martínez

En el frontal del paso llevaba la vara de Antonio Manuel Rosales, miembro de la junta de gobierno de la Santa Faz fallecido recientemente. En cuanto a la Virgen de la Trinidad, lució un exorno compuesto con rosas en color crema.

Tras la suspensión de la salida la hermandad realizó un acto íntimo con los hermanos y posteriormente las puertas de la parroquia de la Trinidad se abrieron al público para que pudieran contemplar el paso de los titulares de la cofradía. Se cerraba una desapacible y complicada tarde noche de Martes Santo donde la amenaza de lluvia impidió que las cofradías de la jornada volvieran a mostrarse.

