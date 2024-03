Jornada de agua, suspensiones, retrasos y cambios de itinerarios en la provincia de Córdoba

Las previsiones se están cumpliendo. La tan esperada lluvia en otros ámbitos no está complaciendo las expectativas de los cofrades cordobeses, pues el agua que ayer no cesó de caer en todos los rincones de la provincia, durante prácticamente todo el día, dejó en sus templos a algunas de las cofradías que tenían previsto hacer estación de penitencia durante el Lunes Santo. Y, a las más atrevidas, las forzó a recortar sus itinerarios.

Celebración rebajada

Después del Domingo de Ramos adelantado a la franja matinal, la lluvia intermitente y las adversas previsiones únicamente posibilitaron una estación de penitencia con itinerario reducido para la Cofradía Franciscana de Pasión, incardinada en la iglesia franciscana Madre de Dios, que tuvo que adelantar su recogida por la lluvia. La junta de gobierno de la hermandad presidida por David López Lara --en su último año de mandato-- estableció varios plazos y alternativas hasta acordar un recorrido de inferior longitud. Finalmente, los manijeros y las cuadrillas de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli, la Virgen de las Angustias y María Santísima de la Pasión y Ánimas, así como los hermanos y las bandas del Santísimo Cristo de la Humillación, de Lucena, y la Asociación Musicocultural Maestros Jurado y Carretero, del municipio sevillano de Estepa, pudieron compartir una estación de penitencia, abreviada, después de que, en diferentes momentos, se temiera la suspensión definitiva. En este año, la hermandad presentaba, tras su restauración, a María Santísima de la Pasión, intervenida artísticamente por Manuel Espejo y Miguel Ángel Sánchez, en unos talleres de Montilla. La titular mariana era repuesta al culto el pasado 2 de marzo. Además, el desfile procesional incorporaba unos faroles de guía en metal plateado, realizados por Orfebres Gradit.

La Virgen de la Pasión de Lucena / M. GONZÁLEZ

Salida corta de la Cena y el Amor

La lluvia obligó a cambiar su recorrido a la popular procesión del Lunes Santo en Puente Genil con dos pasos la Santa Cena y Nuestra Señora del Amor, que eliminó de su itinerario algunas calles. La Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de Jesús cuenta, por primera vez en su historia con una mujer como cofrade mayor en la persona de Mariceli Sánchez. La hermana mayor del misterio es Vanesa Aguilar Palma. Y el hermano mayor de la Virgen del Amor, Manuel Jesús Serrano Serrano. La Santa Cena estrenaba un juego de potencias de diseño exclusivo realizadas para el señor por Paula Orfebres y donadas por su hermana mayor, Vanessa Aguilar, así como mantolines de San Mateo, San Simón Cananeo y San Juan realizados y donados por el equipo de camareras. Y la Virgen estrena un broche realizado por el orfebre Raúl Cejas y donado por su hermano mayor, Manuel Jesús Serrano. El broche tiene el nombre de la Virgen y símbolos del misterio de la Santa Cena.

Salida de la hermanda de la Cena de Puente Genil. / REQUENA

Montilla

El Nazareno sí salió

Tras el intenso Viernes de Dolores, el Llanete de San Agustín volvió anoche a convertirse en el epicentro de la Semana Santa montillana de la mano de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores que, finalmente, celebró la primera de sus estaciones de penitencia –la segunda tendrá lugar el Viernes Santo, siempre que la meteorología acompañe– con el Santísimo Cristo del Perdón, un hermoso crucificado atribuido al retablista Cristóbal de Guadix que, durante muchos años, celebró su estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo bajo la advocación de la Misericordia.

El Santísimo Cristo del Perdón, en el Llanete de San Agustín de Montilla. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Vía crucis de interior

Los pasos del Cristo del Calvario y de Nuestra Señora del Rosario reintentaron en la noche de este Lunes Santo hacer su habitual itinerario desde la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios por las calles del centro urbano de Cabra, acompañados por largas filas de nazarenos de negro con escapulario violeta y cíngulo oro. El intento se produjo tras retrasar su salida desde las 19.50 a las 20.30 horas, ya que durante toda la jornada fue la lluvia la gran protagonista, pero, finalmente, la lluvia ganó en intensidad y obligó a la comitiva a darse la vuelta poco después de salir el Calvario. El cortejo lo abría la imagen del Cristo, obra anónima del siglo XVI, acompañado de la Virgen de la Concepción de Luis González Rey. Tras él, el paso de palio de la Virgen del Rosario, obra del egabrense Salvador Guzmán que estuvo acompañada por la Banda de Música de Cabra y el primero por la agrupación musical Santa Cecilia de Aguilar de la Frontera. Más tarde, a eso de las 22.00 horas, el vía crucis del Cristo de la Sangre, talla anónima de crucificado de la primera mitad del siglo XVII, se realizó en el interior de la iglesia de la Asunción y Ángeles, al decidir la junta de su cofradía suspender su estación penitencial por las calles egabrenses para evitar las posibles lluvias, sobrecogiendo el sonido ronco del tambor enlutao, en el interior del templo junto a la música de un cuarteto de capilla de la propia cofradía.

Regreso del Calvario de Cabra a su templo. / MORENO

El Silencio consigue salir

La lluvia dio una tregua y el barrio de San Gregorio se engalanó para la salida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio Amarrado a la Columna y María Santísima de la Salud. El epicentro del Lunes Santo pozoalbense es un barrio que cambia en este fecha desde hace 39 años, los mismos que El Silencio lleva procesionando por las calles pozoalbenses. Nunca la lluvia ha impedido una salida y este año no ha sido una excepción. El presidente de la cofradía anunciaba que las previsiones permitían hacer la estación de penitencia y poco después se abrían las puertas de San Gregorio para ver salir los dos pasos de una procesión que en la parte musical contó con la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Victoria de Arahal, para el paso de Cristo, y a la Banda de Música Municipal de Pozoblanco, para el paso de la Virgen.

Salida de Jesús del Silencio de Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

Los Dolores no salió

En Priego, los persistentes aguaceros que descargaron en la localidad durante toda la tarde del Lunes Santo provocaron que la junta de mesa de la cofradía de María Santísima de los Dolores, tras la reunión que mantuvieron sus integrantes, anunciara unos minutos después de las 20.30 horas, la dura decisión de suspender su estación de penitencia. Pese a la adversa climatología, fueron numerosos los cofrades que se acercaron hasta la ermita de El Calvario para acompañar al Cristo de la Buena Muerte y a María Santísima de los Dolores en el turno de vela que organizó la cofradía.

Ante las dudas que se planteaban de cara a las próximas jornadas, se desconoce la decisión que se adoptará de cara a la salida en la madrugada del próximo Viernes Santo, en la conocida como Vía Sacra o procesión del Silencio, desfile en el que los titulares de la cofradía regresarían a su sede desde la parroquia de la Asunción, a donde en un Lunes Santo normal suelen llegar. De producirse, la comitiva saldría del Calvario, en un horario aún por determinar, y regresaría a la ermita.

Las imágenes de la procesión de Los Dolores de Priego no han salido. / R.C.C.

Sin desfile de Miserere

En Baena se suspendió el desfile del miserere del Lunes Santo debido a la lluvia. Los cofrades de las hermandades la Única Cuadrilla de Judíos Arrepentidos (Enlutados), San Juan, Nuestra Señora de las Angustias, Santísimo Cristo de la Sangre, Vera Cruz y turba de judíos de la cola blanca sí pudieron participar en la misa miserere que se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Misa del Miserere de Baena. / CÓRDOBA

Palma

Sin lluvia para Las Aguas

Lunes Santo mirando al cielo en Palma del Río. Hermanos con apps en mano, y el tiempo que dio una tregua a la salida de La Aguas. La Hermandad Franciscana y Cofradía de Penitentes del Santísimo Cristo de las Aguas y de la Pura, Limpia e Inmaculada Concepción de María cumplió con su salida, de carácter sacramental, desfilando en vía crucis desde la parroquia de San Francisco y recuperando su itinerario original que invita al recogimiento a su paso por las calles Arenillas, Caño, Plata, Manga de Gabán, Ponce, La Palma, Coronada hasta José de Mora, Violante y Jorge, Fuentecilla de los Frailes hasta alcanzar por Santa Clara el Sagrario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde hace estación de penitencia. Hábito austero para penitentes y portadores que llevan al Crucificado.

Un momento del Via Crucis del Cristo de las Aguas de Palma del Río. / Elisa Manzano

Fernán Núñez

La Coronación retrasa la salida

La hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas y María Santísima de las Angustias estuvo dudando si poner en la calle su patrimonio cofrade. En un primer momento retrasaron la decisión hasta pasadas las 20.00 horas para alargar la espera un poco más, para, sobre las 21.30, poner en la calle su estación de penitencia, saliendo de la iglesia de Santa Marina. Ambas imágenes son obra del imaginero sevillano Salvador Madroñal y las figuras secundarias del Romano y Centurión son una creación del escultor local Alfonso Tejederas, mientras que la del Sayón de la Verruga es obra de Manuel Martín. Las novedades que incorpora esta Semana Santa son, en el palio, jarras entrevarales, talladas en madera de cedro y con orfebrería realizadas en el taller de Manuel Aguilera y diseño de Pedro Palenciano, así como clámide para Jesús, efectuada por Bordados Perales y donada por el taller de costura Las Madres.

Imagen de la procesión de las Angustias de Fernán Núñez. / Antonio Aguilera

Las bandas que acompañaron a estos dos pasos fueron la de cornetas y tambores Cristo del Mar, de Vélez Málaga, y la banda de música Fuentes de Andalucía Esta hermandad tiene 630 hermanos.

Aguilar

Salidas y entradas precipitadas

El Lunes Santo amanecía con lluvia y pájaros cantando por el agua caída del cielo. La barriada del Cerro no perdía la esperanza de ver salir el conmovedor paso de las túnicas franciscanas marrones y cordones de cuerda de cinco nudos, con escapularios blancos. Las sandalias marrones y calcetines negros recorrían nerviosos los habitáculos del templo Beato Nicolás Alberca, sede de la Cofradía de La Caridad, mientras se atrasa la decisión. Una cofradía del siglo XVI y refundada en 1998 por un grupo de jóvenes cofrades y que apostaron por su salida penitencial pese a la lluvia incesante durante todo el día. Nuestro Padre Jesús del Silencio Cautivo, María Santísima de la Concepción Reina de los Ángeles y San Juan Evangelista fueron acompañados por un cielo gris, la Agrupación Musical Paz y Caridad de Estepa y sus hermanos de luz y penitencia. Por otro lado, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno realizó el acto solemne del traslado al trono tras más de tres horas de besamanos. Con una continua visita de aguilarenses, la parroquia del Soterraño rememora el prendimiento y el último suspiro de Jesús, con la esperanza de que la estación de penitencia del próximo Viernes Santo se pueda realizar.

Regreso de la Caridad a su templo en Aguilar. / G. Albornoz

Doña Mencía

La Oración no salió

La junta de gobierno de Nuestro padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos y Nuestra Señora de la Consolación y Paz de Doña Mencía tomaron en cabildo la decisión de no realizar estación de penitencia en la noche del Lunes Santo menciano. Con ello también quedó suspendido el acto del prendimiento que se realiza al final de la procesión y que representa uno de los momentos importantes de la pasión menciana. La lluvia, que no cesó en ningún momento, no impidió que numerosos vecinos y vecinas, así como fieles devotos de la cofradía visitasen sus sagradas imágenes en la ermita del Espíritu del Espíritu Santo.

Los vecinos de Doña Mencía visitan las imágenes en el templo. / FRANCIS FLORES

Villanueva de Córdoba

El Cautivo y el Dulce Nombre

En Villanueva de Córdoba, a las diez de la noche, salía la Hermandad Sacramental y de Penitencia de Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Dulce Nombre Virgen de la Paz, desde la iglesia de las Obreras. Los penitentes con túnica y capirote burdeos, capa y cíngulo de cuerda blanco acompañaron a las dos imágenes, con las bandas Virgen de Luna, de Villanueva de Córdoba, y Santa Cecilia, de La Carolina. La hermandad destacó el estreno de una imagen secundaria de un guardia del Sanedrín o los respiraderos del paso de Jesús Cautivo.

