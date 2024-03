Semana Santa de Córdoba 2024 | Última hora del Domingo de Resurrección

El Resucitado en Córdoba, pendiente del cielo

El Domingo de Resurrección ha amanecido bajo la lluvia en la capital cordobesa y con un pronóstico de precipitaciones generalizadas. No obstante, la Hermandad del Resucitado aún no ha tomado una decisión a esta hora. Anoche, la hermandad emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señala que "ante las dudas creadas en el comunicado dirigido a los nazarenos, aclaramos que la estación de penitencia no ha sido anulada, solo se le ha pedido al cuerpo de nazarenos que las túnicas las traigan en bolsas para vestirse en la iglesia y salir con la túnica limpia.