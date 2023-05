Ya está aquí uno de los acontecimientos del año en Córdoba, como es la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Casetas, atracciones, alumbrado, precios, cómo ir... Ya se conocen todos los detalles para pisar el albero y disfrutar. Para que no te pille nada por sorpresa, te traemos la guía definitiva de la Feria de Córdoba 2023.

Inicio de la fiesta

La fiesta arrancará el sábado, 20 de mayo, a las 00.00 horas con el alumbrado, del cual hará los honores Lara, la chica que ha servido de inspiración para el cartel de este año. Tras esto, habrá un espectáculo de fuegos artificiales que durará 17 minutos. La fiesta concluirá una semana después.

Accesibilidad

La accesibilidad también se han introducido modificaciones. Además de la obligación de bajar la música en la zona de las atracciones el lunes y el martes y los pases exprés en las mismas para personas con discapacidad, este 2023 habrá baños para personas ostomizadas. Por otro lado, volverá la ludoteca, que se encontrará en la caseta municipal y su horario será de 14 a 17 horas y de 19 a 22 horas.

Casetas

En esta Feria de Córdoba habrá 86 casetas, lo que supone una cifra inferior a la de otras ediciones, de las cuales 64 son populares o tradicionales, 12 institucionales y ocho jóvenes.

Atracciones y puestos

Los más pequeños, y los que no lo son tanto, deben saber que habrá 66 atracciones. Por públicos, 41 de ellas están dirigidas a los más pequeños, y 25 para toda la familia.

Respecto a los puestos, se contará con 115 de alimentación y 60 de tómbolas, tiro, grúas... Así como tres en los que se venderán productos artesanos.

Portada

Esta no sufre variaciones respecto a las ediciones anteriores, ni en sus dimensiones ni en su iluminación. Tendrá de nuevo 60.000 puntos de luz, que supondrá un gasto de cerca de medio millón de euros.

Alumbrado

Al margen de la portada, en todo el recinto de El Arenal habrá cerca de dos millones de puntos led, distribuidos en 264 arcos con 446 motivos. También habrá cien proyectores y el puente que conecta con el recinto ferial tendrá más de 30.000 luces.

Conciertos

La Feria no se entiende sin la música, por ello, durante los siete días habrá multitud de conciertos, tanto en la caseta municipal, como en otros puntos de la ciudad, como el Campo de la Verdad o el puente de Miraflores. También habrá academias de baile para todos los públicos, pasacalles, espectáculos, corros rocieros... Todo ello culminará con la actuación de 'No me pises que llevo chanclas' a las 00.00 horas del ya domingo 28 de mayo.

Tiempo

Pese a las elevadas temperaturas registradas en las últimas semanas, se espera que, para el primer fin de semana de Feria llueva, especialmente el sábado. Dicha situación se mantendrá durante la gran parte de la semana siguiente, alternándose las precipitaciones con cielos nublados.

Precios

La inflación es otro tema a tener en cuenta estos días. Si ya se notó el año pasado, caseteros y feriantes han asegurado que intentarán mantener los precios. Para ello, muchas casetas han optado por las pulseras de fidelización, que conllevan descuento en la bebida, o por promocionar los menús cerrados. El precio de las atracciones se espera que oscile entre los 5 y los 7 euros.

Seguridad

Para esta edición hay modificaciones en materia de seguridad, la cual se reforzará en la calle que discurre junto al río, se mejorará la iluminación de la zona y se colocarán tres kilómetros de vallas.

En cuanto a las casetas, estas también cuentan con algunos cambios en este sentido, ya que 30 de ellas serán puntos violeta, lo que significa que tendrán personal formado en atención de casos de violencia de género o sexual. También habrá doce desfibriladores repartidos por el recinto ferial y un espacio cardioprotegido.

¿Cómo ir?

Otro punto clave es el hecho de desplazarse hasta El Arenal. Para facilitar esta labor, en el caso de que se utilice el transporte privado, el Ayuntamiento de Córdoba ha emitido una serie de recomendaciones sobre dónde estacionar. Por otro lado, la flota de taxis estará disponible al completo, mientras que el autobús, el medio más utilizado para estos días, costará entre 1,60 euros el billete y 68 céntimos con tarjeta. Aucorsa además con 13 líneas que tengan como destino la Feria, además de servicios especiales para las barriadas periféricas.