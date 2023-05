«Un director ha de tener una capacidad infinita de escucha»

Lleva más de 30 años en el IES Ategua, unos 20 como director y ahora 2 como coordinador de Adian, la asociación de directores de institutos públicos de Andalucía.

¿Qué balance hace del curso?

El curso se desarrolla con normalidad y eso nos gusta, pues así podemos centrarnos en un doble objetivo: que se aplique la normativa vigente y que los alumnos obtengan el mejor resultado posible.

Hablando de normativa, ¿qué tal la aplicación de la Lomloe?

Está siendo un curso anómalo por la aplicación parcial de la nueva ley. Los cursos pares están con Lomce y los impares con Lomloe. Eso está complicando, pero los docentes estamos curtidos en mil batallas y lo llevamos bien.

¿Cambios en su labor como director después de tantos años?

El director, como elemento favorecedor de relaciones humanas y estar en contacto con chavales, familias y compañeros, sigue igual. Lo cambiante, lo relacionado con normativas, metodologías, desarrollo digital, sistema de evaluación, contenidos. Hemos pasado por la LOE, la Lomce y la Lomloe.

¿Qué es lo que más le gusta de ejercer la función directiva?

El contacto diario con mi gente, con las familias, buscando su complicidad; el trato personal con los alumnos y su evolución; ver cómo se desarrollan los programas y proyectos; intentar mantener la ilusión en el claustro y convencerlos para emprender nuevas aventuras pedagógicas. Todo eso es una tarea apasionante.

¿Y lo que menos?

No hay nada realmente que me disguste, porque pienso que de todo se aprende y de todo se puede sacar algo positivo. Si acaso, la clásica queja de que hay demasiada burocracia que entorpece la labor docente y te priva de dedicar tiempo a otras realidades del centro.

¿Condiciones de buen director?

No lo sé, pues no sé si yo doy el perfil adecuado. Creo que debe de tener muchísima generosidad en el trato y una capacidad de escucha infinita. A ello le añadiría dosis de empatía y, por supuesto, que te guste tu profesión y tu centro, pues has de trabajar sin horas para sacar lo mejor de cada uno.

¿Cuál es la principal actividad de Adian?

Acabamos de regresar de unas jornadas anuales. La asociación es un foro de reunión, lugar donde nos encontramos asociados y no asociados y ponemos en común nuestras necesidades, carencias, ilusiones y deseos.

¿Y qué necesidades tienen?

Que se arregle de una vez por todas el tema del PAS (Personal de Administración y Servicios). En los institutos hay docentes y hay personal de limpieza, ordenanzas, administrativos, y no depender de la Consejería de Educación entorpece todo proceso de sustitución, bajas, altas. Es una odisea y nos perjudica a diario, pues asumimos trabajos que no nos corresponden.

¿Qué necesidades actuales tiene la escuela pública?

Presenta los mismos problemas que la sociedad, somos un reflejo de ella. Necesitamos que se mantenga el esfuerzo inversor para no quedarnos atrás del desarrollo social. Un respaldo real y mantener un sistema de calidad para que los centros no se queden obsoletos.

¿Y qué bondades tiene la escuela pública?

Es una escuela muy viva, con mucha vocación docente e innovadora. En mi instituto hay 25 proyectos educativos e igual sucede en muchos otros. Tenemos una vida interna muy rica, que va más allá de ser meros transmisores de conocimiento. Somos formadores, sobre todo en valores, de las generaciones que nos dirigirán en el futuro.