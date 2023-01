Sentir que hay un respaldo

RESPETO. Así, en mayúsculas, y con letras grandes, el IES Juan de la Cierva de Puente Genil ha utilizado esta palabra como base de sus trabajos educativos contra la LGTBIfobia, los cuales han sido premiados a finales de 2022 con un premio LGTBI de Andalucía, otorgado en la Diputación Provincial de Córdoba.

En concreto, el centro llevó a cabo esta iniciativa fabricando artesanalmente esa palabra en gran tamaño para ilustrar su importancia. Así, en un extenso vídeo explican la necesidad de cultivar el respeto por varias razones: porque es el valor en el que se fundamenta la convivencia; porque no podemos mirar para otro lado si alguien sufre; porque sin respeto nuestra sociedad no avanza; y porque no vamos a perpetuar la LGTBIfobia.

Todas las acciones llevadas a cabo son fruto de una iniciativa impulsada por Alejandro Saldaña, profesor de Dibujo Técnico en este instituto. En concreto, el proyecto forma parte del plan «Escuela espacio de paz» y se compone de varias actividades, entre ellas el diseño de un mural con carteles de frases contra el odio y la discriminación tales como: «Nadie tiene el derecho de herirte por ser diferente» o «el amor es muy bonito para esconderlo en un armario».

En ella ha participado alumnado de Secundaria y Bachillerato del centro y también se ha involucrado el claustro de profesores. Todos, bajo un mismo lema: ‘Me niego a odiarte’.

«Intentamos que esa parte del alumnado que se pueda sentir excluido o discriminado por su identidad u orientación sexual sienta que hay un respaldo; que no es un asunto que no importa. Hay ámbitos, acciones y docentes en los que sentirse resguardados, protegidos. Y la educación ha de servir para reconocer su parcelita y que reivindiquen sus derechos como cualquier persona», explica Saldaña.

Otra de las acciones relevantes ha sido la grabación y edición de un vídeo con educadores, escolares y famosos que quisieron enviar su apoyo y animar al centro a continuar con estas dinámicas e ideas constructivas. Es el caso de Ion Aramendi, presentador de TV; Arkano, rapero y compositor; el actor Nacho Guerreros; la actriz Melani Olivares; el coreógrafo Poti y la presentadora Irma Soriano; y hasta la pontanesa Leonor Lavado.

El vídeo aglutina gran cantidad de mensajes en torno a la temática elegida. Así, el profesorado se centró en realizar advertencias y reflexiones interesantes, como la del profe de Ciencias, que comenta: «La homosexualidad está presente en más de 400 especies; sin embargo, la homofobia, solo en una... ¿adivinas en cuál?»; o el de Biología, que recuerda: «Nadie odia por genética o biología, sino porque se lo inculcan... el amor es algo natural, el odio se enseña»; y los de Informática, que confirman: «muchos cerebros necesitan formatear un virus muy potente y a la vez estúpido, la homofobia».

Por su parte, los estudiantes se centraron en lanzar mensajes positivos, como el de que nadie va a odiarte allí por tu orientación afectiva o sexual; o que «tus cosas» no te hacen ni mejor ni peor, te hacen simplemente diferente, interesante, único, singular, extraordinario, distinto... y eso es lo que flipa del género humano, que no haya una persona igual a otra; para concluir con «las diferencias nos enriquecen» o «no nos vamos a dejar llevar por los odiadores».

Alejandro Saldaña considera muy necesarias estas iniciativas, sobre todo en la etapa de la ESO, puesto que muchos escolares están afianzando su personalidad y es un momento clave. Y recuerda: «los jóvenes deben sentirse respaldados por la educación, porque los profesores estamos obligados, por currículo, a tratar ese tipo de temas en la clase; y tratar todos los asuntos de discriminación que haya como el racismo, bullying, etc».

Al tiempo, lamenta que hay docentes que no atienden esa necesidad y se centran solo en lo académico. Además, se encuentra con prejuicios aún en mucho alumnado y recelo en familias a desarrollar actividades así. «La Educación Plástica se presta un poco más a abrir el abanico y que quepan iniciativas sensibilizadoras, creativas y que rompen con la dinámica de clase. Hay jóvenes a quienes les supone un alivio porque entienden que no tienen que esconderse ni avergonzarse, simplemente quieren y merecen respeto».