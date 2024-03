Emilio López Medina (Jódar, Jaén, 1946), filósofo y escritor, mantiene una dilatada trayectoria como aforista que le llevó a embarcarse en una heptalogía titulada Las siete bestias, en la que recorría con el lector las fuerzas tentadoras que mueven y marcan nuestra conducta: el dolor, el sexo, la ambición…

Si ya pudimos disfrutar en 2021 en esta misma editorial de La verdad de la belleza: 99 aforismos sobre el arte, la entrega de este 2024 es sencillamente sublime, de una calidad arrolladora. Luego serás mejor que joven recoge pensamientos sobre la vejez, máximas en torno a las limitaciones —y oportunidades— que trae el paso de los años, y el resultado es una delicia.

Una de las grandes virtudes de Emilio López Medina es que sabe encontrar ese término medio tan difícil de hallar en el aforismo entre ser profundo y sin embargo no sonar pedante; mostrarse sentencioso y no dotar a la expresión de una densidad plúmbea. Los aforismos son dinámicos, frescos, modernos, pero tremendamente profundos. Alcanza originalidad cuando lo necesita, y clasicismo cuando se quiere. El escritor jienense huye del aforismo-gracieta o el aforismo-ocurrencia, que en mi opinión y al parecer en la del autor contamina y desprestigia al género. Les dejo unas muestras que no son más que el aperitivo de la gran fiesta que es Luego serás mejor que joven: «Mientras los demás venden sonrisas, el viejo las regala», «El simple desearía volver a la juventud para disfrutar, el sabio para rectificar».

‘Luego serás mejor que joven’.

Autor: Emilio López Medina

Editorial: Apeadero de Aforistas

Sevilla, 2024.

