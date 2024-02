Libertad republicanista

La libertad concebida como una facultad de soberanía y separación para unos, mientras que para otros implica una exigencia de participación e inclusión. La derecha y la izquierda sí coinciden en considerar que la democracia es un régimen de libertad. La contraposición entre derecha e izquierda no depende tanto del valor que confieren cada una, sino del modo de entenderla, ya sea la perspectiva liberal de derechas o bien la óptica republicana de las izquierdas. Como agregación de voluntades la primera o como construcción social de una voluntad común la segunda. La concepción republicanista de la libertad es superior a la óptica liberal porque no se reduce a limitar las interferencias de los otros sobre la propia libertad, sino que se preocupa por el modo de integrar la libertad propia con la de los demás.

Para los republicanistas como Philip Pettit, autor de ‘Republicanismo’ (Paidos) no se puede hablar de libertad mientras su ejercicio esté impedido por dominaciones estructurales, mientras que para los liberales como Isaiah Berlín basta que no haya constricciones explícitas para que podamos considerarnos libres. En definitiva, la tradición republicanista de pensamiento de Isócrates a Cicerón, de Maquiavelo a Habermas, defienden frente la tradición liberal de pensamiento de Locke a Stuart Mill, que la libertad no consiste en que no haya interferencias (Libertad como no interferencia), sino en que no haya dominación (Libertad como no dominación). Estas son algunas de las tesis que defiende Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco. Ha publicado ensayos sobre ‘Una teoría de la democracia compleja’ y ‘Pandemocracia’ (ambas en 2020) en Galaxia Gutenberg. En la misma editorial publica ahora ‘La libertad democrática’ (2023).

En su introducción deja claro desde el primer momento que la derecha política sólo defiende la libertad individual, mientras que para la izquierda política la libertad significa algo más, porque implica una exigencia de participación y de inclusión, con voluntad de transformación. Se pregunta a continuación qué ha ocurrido para que la libertad se haya convertido en un eslogan de la derecha (cita a Aznar, Almeida y a Steve Bannon, entre otros) y para que la obediencia parezca ser un valor de las izquierdas. No deja de ser paradójico, y causa perplejidad en el autor, este desplazamiento ideológico como nuevo paisaje político.

Pensadores republicanistas

Glosa la figura de Jon Elster, uno de los más destacados pensadores republicanistas, junto a Quentin Skinner, que introduce la figura de Ulises como paradigma para no sucumbir a los falsos cantos de libertad liberal. La mejor manera de preservar la libertad es protegerse de las torpezas que podrían cometer aquellos que llaman libertad a cualquier cosa. El republicanismo cívico propone, frente al liberalismo y también frente al comunitarismo, que la madurez cívica de un pueblo debe consistir en proteger la libertad propia y al mismo tiempo fomentar las posibilidades de los conciudadanos para disfrutar de una libertad propia.

Si alguien cree que tiene derecho a hacer lo que le viene en gana, no es consciente del impacto que sus acciones pueden tener sobre los demás. Por el contrario, cuidar «lo común» es lema básico de los republicanos de nuevo cuño, el que rendirse a una estructura neutra de pseudoLibertad, sino que la libertad de los demás enriquece nuestra libertad personal. Como conclusión del ensayo, sostiene que para solucionar algo hay que solucionarlo todo y viceversa. Habría que saber coordinar las evidencias científicas con las medidas políticas, contando con las instituciones que se ocupan de la legalidad. Hacer compatible la eficacia con la igualdad, la libertad con la legalidad, con pluralidad de actores que permitan gestionar las crisis. La digitalización no puede ser concebida como una amenaza, el éxito económico no puede ser un desastre medioambiental, la globalización positiva, minimizando los efectos colaterales que toda acción conlleva.

Nuestra mayor innovación política consistiría en crear espacios de encuentro y dinámicas de conexión entre una ciudadanía diversa y plural. Tener en cuenta la perspectiva de los otros en reciprocidad, acuerdo y cooperación, coordinación e integración. Ni indiferencia ni sumisión o control, sino un «acoplarse a los otros» como imperativo categórico. En definitiva, lo que se aborda en este ensayo es una invitación a abordar los problemas «de lo común» (republicano) de manera más colaborativa, más holística, más transnacional. Recordando que las crisis nos están recordando la necesidad de pensar de una nueva manera de hacer política al modo republicano, en una sociedad cada vez más imprevisible.

‘La libertad democrática’

Autor: Daniel Innenararity.

Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2023.