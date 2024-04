Nesbo jugando con el terror

Si vienen en busca del género negro de Nesbo, ‘La casa de la noche’ no es su novela. Si quieren acompañar a este autor en una incursión del género de terror, bienvenidos. Dicho esto, nos encontramos en una novela ambientada en los años ochenta del siglo pasado con rasgos del maestro Stephen King y con situaciones inverosímiles que nos recuerdan a la afamada serie de ‘The Stranger Things’.

Nuestro protagonista, Richard, es un adolescente que ha quedado huérfano y se traslada a vivir con sus tíos, su vida difícil le hace sentirse un marginado dentro de su círculo del instituto y más cuando su único amigo, Tom, es absorbido por una cabina teléfonica ante sus ojos. Evidentemente nadie cree su versión, excepto una chica, Karen, que le acompaña en sus extrañas aventuras hasta una antigua casa señorial, abandonada, donde un hombre de rostro inexpresivo les observa. A partir de aquí, la novela, que empieza con intriga y con una historia ‘real’ se va transformando en una historia de terror donde la angustia toma forma y donde la tensión y lo fantástico se mezclan en una espiral veloz. Cuando crees que ya no vas a poder soportar un giro más todo se tranquiliza, se vuelve a la normalidad y comienza la verdadera historia que esconde nuestro protagonista, algo tan real que sólo cuando somos conscientes podemos imaginarnos -de lejos- el infierno.

El relato se divide así en tres partes diferenciadas, la primera, de terror, con toques surrealistas, fantasía y miradas constantes a los años ochenta, la zona central donde el mundo real se hace presente y que es cuya velocidad en giros se puede trasponer a las formas que utiliza de forma habitual el autor en un ‘thriller’ de novela negra y la tercera parte donde se da explicación a todo y que te acerca al terror real de la vida. Esta estructura, de la que sólo al final de la lectura del libro eres consciente, te hace plantearte y replantearte, sobre todo al inicio si no te has equivocado de libro cuando conoces al Jo Nesbo de ‘Hole’ pero lo cierto que ese, entiendo, es el gran obstáculo que debe salvar el propio autor y que lo resuelve en una consecución de imágenes de las que no puedes apartarte, y al final descubres, que quien es buen autor, puede saltar de un registro a otro y mantener las buenas formas de escritura como para resolver una novela de terror con tintes detectivescos.

Recomendado a los que gustan de las novelas de terror y a todos a quienes tengan a Nesbo como autor de cabecera, eso sí, recuerden: esto no es una novela negra.

‘La casa de la noche’.

Autor: Jo Nesbo .

Editorial: Reservoir Books . Barcelona, 2024.

