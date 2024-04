‘Vértigo’, de Miguel Veyrat

Miguel Veyrat nos trae un nuevo libro, cuya profundidad y direcciones exige del lector un cierto grado de complicidad y compromiso, que verá recompensado en la lectura de esta entrega. En la primera parte proliferan los poemas de amor, en los que el autor engarza con tacto ese sentir individual hacia lo universal, proyectándolo hacia fuera. La manzana, ese elemento referencial, nos lleva hacia un tiempo –más que espacio- de pérdida de inocencia, y lo pecaminoso tiene que ver con la pasión y los cuerpos; de hecho el sujeto poético halla en Beatrice una referencia para establecer paralelismos y relaciones. Pero sobre todo -y no es en la única zona del poemario- para dar salida a esa angustia existencial, ese sentido de inquietud que la lucidez agita como una colmena. Un viaje este en el que las líneas de lo lírico y la existencia no solo se tocan continuamente, sino que también se funden y cofunden en no pocas ocasiones.

Avanza la voz y por momentos se vuelve más terrenal («Hijos del rosal» y «Hermanas cosas»), más tangible, y esa intensidad resulta un punto de apoyo para esta escritura en la que los ideales femeninos (en la figura de Lilith) son figuras cuya aparición obedece a la búsqueda y muestra de un sentido de lo auténtico, lejos de lo banal, como auténtica conquista de la belleza y sentido de la existencia. La conciencia de plenitud –y cercanía hacia lo infinito- también revela nuestra fugaz mortalidad como parte del proceso de estar vivos, cuando falla lo material, queda el espíritu, y a él se aferra. Justo en mitad de la travesía, fluye un cierto nihilismo («Fugados a la nada»), una voz que reflexiona y que conduce a cierta postulación filosófica ante la vida y la verdad de lo poético, ante la experiencia de lo vivido: «Esta parcela aún no disuelta de la nada / Busca un punto de apoyo / ante lo absoluto que llamamos muerte...». Y continúa en las siguientes partes, con la hiriente lucidez, con el óxido -paso del tiempo- haciendo mella: «Y la espantosa lucidez / en los ojos insomnes de la noche perpetua». Pero la memoria surge y genera dudas sobre de qué rescatar, en esa lucha entre el pasado y el presente que llega, cuando la palabra opta por nuevos espacios; a estas alturas la simbología del autor queda al descubierto ya llegando casi al final del viaje.

Un poemario versátil, con cierta heterogeneidad en las formas pero sin abandonar un fondo común, en busca de la verdad y la poesía sin la renuncia a la belleza.

‘Vértigo’.

Autor: Miguel Veyrat.

Editorial: Bartleby. Madrid, 2024.

Suscríbete para seguir leyendo