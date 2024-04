El resplandor de la poesía femenina

Aunque la poesía no debería tener sexo (a pesar de la anulación que durante siglos se ha ejercido sobre la escritura de mujeres), sí existen muchas razones, y muy variadas, para leer este libro enjundioso y necesario para conocer mejor las cualidades, y las calidades, de la enorme poesía femenina no solo española, sino internacional, observada a través de los ojos perspicaces de Concha García, una poeta extraordinaria que aquí, en esta obra, ‘Bajo la luz de la lámpara’, nos ofrece un hermoso tapiz caleidoscópico sobre la poesía escrita por mujeres ofreciendo diversos caminos y trayectorias que siempre confluyen en obras líricas genuinas con distintas visiones de la feminidad. La autora del libro ha recogido un ramillete de bellísimos artículos y estudios sugerentes sobre libros y obras de autoras muy diversas, además de hacer una indagación en su propia obra, alcanzando así un notabilísimo nivel en el plano estético y en el analítico. No en balde, Concha García, escritora sagaz, además de escribir muy bien poesía, es una certera crítica literaria que sabe poner la mirada y su intuición en obras poéticas de escritoras indiscutibles, unas más conocidas y otras , en cambio, más ocultas a pesar de la calidad de sus poemarios. El volumen, hermosamente editado por la Editorial Cántico en su colección ‘La hora de la estrella’ es, en nuestra opinión, uno de los libros más genuinos que, en los últimos años, han aparecido sobre la poesía escrita por mujeres. Para comenzar, la estructura de la obra es impecable tanto en su concepción como en su desarrollo: «Cómo escribí –dice la autora- en la revista Ínsula, creo que las mujeres estamos abordando todo tipo de cuestiones tanto metafísicas como metapoéticas y ya no nos ceñimos al eterno discurso de la soledad y la ausencia, sino que somos capaces de reírnos de nosotras mismas y de vernos desde distintas perspectivas» (Pág. 21). A partir de ahí, de esta certera y contundente declaración de principios, Concha García va derramando opiniones, reflexiones, visiones sugerentes sobre obras poéticas escritas por mujeres utilizando siempre análisis acertados, siendo a veces incluso bastante contundente, como cuando explora la obra de Ana Rossetti y dice de esta que en su poesía el erotismo no es solo estético o superficial, sino que tiene también un tono político y social, que ofrece la conexión con un hombre nuevo, más sensible y femenino que el prototipo de hombre insensible, prepotente y macho en el sentido peor de este vocablo. Coincidimos absolutamente con esta opinión y, también, con otras muchas reflexiones y visiones sobre poéticas femeninas singulares que Concha analiza con sagacidad, utilizando, como hemos dicho antes, su mirada intuitiva, su capacidad de percepción para conectar con el misterio y la belleza, con el resplandor sutil de la poesía, como cuando nos dice: «Los ecos de sus poemas exaltaban la conciencia de existir para la muerte, y la emoción que surgía, enmarañada al pasado en un complejo nudo, me devolvía el presente con una gastada pátina de óxido» (Pág. 95). Concha García escribe, y describe, con una sutileza y un temblor poético que acaban convirtiendo su visión analítica y crítica en un goce estético. La variedad de artículos, entrevistas y estudios poéticos reunidos en este libro hace muy difícil resaltar alguno que sobresalga sobre el resto, pues todo el conjunto tiene una alta calidad, ofreciendo piezas absolutamente memorables como, por ejemplo, la que nos regala en la entrevista a Olga Orozco, donde nos concede magníficos instantes. Uno de ellos lo hallamos en esta respuesta magistral de Olga refiriéndose al proceso de su escritura: «No tengo método. El proceso puede surgir de una frase, de una melodía, de una imagen visual… Entonces siento que algo empieza a llamar a mi puerta y la abro y veo algo» (Pág. 192). Además de esta, Concha reúne en este libro singular otras entrevistas muy interesantes, como, por ejemplo, la de Ida Vitale o la de Ana Becciu.

«Concha García reúne en este libro otras entrevistas muy interesantes, como la de Ida Vitale o Ana Becciu»

Por otro lado, una de las partes más lindas del volumen es la que la autora denomina ‘Retazos’, como el que dedica a Alejandra Pizarnik o el que se centra en la obra lírica de Julia Uceda, donde nos dice: «Las interrogaciones sobre el ser, sobre los sueños o los recuerdos, sobre el olvido y la mirada, dialogan con el haya de su infancia, ahora convertido en un fuerte árbol» (Pág. 269). Fragmentos como éste hacen de este libro ‘Bajo la luz de la lámpara’ una obra enjundiosa, certera y única para conocer el valor de la poesía femenina desde su esencialidad.

‘Bajo la luz de la lámpara’.

Autora: Concha García.

Editorial: Grupo Cántico. Córdoba, 2023.

Suscríbete para seguir leyendo