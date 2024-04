Fernando Valverde, poeta, profesor de Poesía en la Universidad de Virginia y uno de los granadinos más reconocidos en el campo de la poesía, ha publicado ‘La muerte de Adonais’ en la editorial Planeta, una biografía de tres de los admirables poetas del siglo XIX que engrandecieron la literatura inglesa y cuyas vidas no estuvieron exentas de conflictos, penalidades y sobresaltos.

Un portentoso trabajo es el que ha hecho Valverde para reconstruir los últimos meses en la vida de estos tres grandes versificadores de la segunda generación del Romanticismo inglés: John Keats, Percy B. Shelley y lord Byron. El momento histórico que se nos cuenta es el que va desde 1821 hasta 1824. Con una exhaustiva minuciosidad de detalles y abundancia de datos, y con una prosa elegante y sencilla, Valverde va desgranando todos los acontecimientos que rodearon a este trío en el periodo del círculo de Pisa. No solo nos pone en contacto con las ambiciones literarias de cada uno de los protagonistas, sino que nos cuenta la cotidianidad de cada uno de ellos en el periodo que antecede a sus fatídicas muertes.

Mientras estamos entregados a su lectura uno descubre con qué amor se ha escrito esta historia generacional para mantenernos ensimismados en cada uno de esos momentos llenos de algo inexplicable como es el dolor físico y el dolor emocional. Hay tanta belleza como curiosidad y admiración en la lectura de esta biografía.

El primero en morir a la edad de veinticinco años fue John Keats afectado por consunción. Gracias a los diarios del poeta, a la correspondencia que mantiene con sus amigos y allegados, y al diario del pintor Joseph Severn, que lo acompañó en el largo viaje por mar hasta llegar a Roma, Valverde nos aproxima con precisión a la figura del bardo, y lo hace con una maestría ascendente durante toda esa travesía marítima que va desde la costa inglesa hasta la costa italiana. Importante y conmovedor resulta conocer toda esa singladura marítima en que el poeta va a encontrarse con la muerte, su destino final, a causa, no solo de la enconada tuberculosis sino también a causa de las terribles críticas literarias que se habían vertido sobre su obra Endimión en Blackwood´s Edimburgh Magazine y en el Quarterly Review y que lo sumieron en un terrible e insoportable sufrimiento.

Percy B. Shelley, al enterarse de la muerte de Keats, se queja de aquellos que lo han maltratado con críticas tan negativas, y los acusa de haber acelerado su muerte. Estamos ante el poeta cuya sensibilidad hace que se decida a escribir el Adonais, la hermosa elegía en memoria de su amigo fallecido. Más tarde, la propia Mary Shelley diría que el poema elegíaco que había escrito reflejaba más la propia vida de Percy que la de Keats.

Pero Percy B. Shelley también arrastra una vida no exenta de tragedias familiares debido a la muerte de sus primeros dos hijos a una edad temprana, lo que provoca también una caída en los afectos con Mary, su esposa, angustiada y algo depresiva. «Mi querida Mary, ¿por qué te has ido y me has dejado solo en este triste mundo? De hecho, tu forma está todavía aquí, hermosa. Pero tú has huido, has recorrido un camino triste que conduce a la más oscura morada de la tristeza. Por tu propio bien, yo no puedo seguirte, regresa a mí».

La relación entre Shelley y lord Byron es buena, aunque como todo en la vida también sufre un deterioro, a pesar de que ambos tienen un objetivo común que es alcanzar la gloria en el campo de la poesía. Por eso, dentro del breve periodo del círculo de Pisa, quieren llevar a cabo algunos planes entre los que destaca el proyecto editorial de una revista: ‘The Liberal’.

La trágica muerte de Shelley por ahogamiento en el mar hace que lord Byron lleve finalmente a cabo lo que tenía previsto, ir a luchar por la causa griega. Byron era un mecenas, que no solo ayudó a los amigos, sino que también aportó parte de su fortuna para la independencia de Grecia. Un día después de pasar muchas horas bajo la lluvia cae enfermo. Los médicos aconsejan el sangrado, el remedio de la época, a lo que él se niega. «¿No existe otro remedio que el sangrado? Los médicos matan más con el bisturí que los soldados con las lanzas.»

La muerte de Adonais es una biografía altamente atractiva e interesante donde el lector conocerá en profundidad todos lo intríngulis que rodearon a las prematuras muertes de estos tres grandes poetas en los últimos días de su existencia.

‘La muerte de Adonais’.

Autor: Fernando Valverde .

Editorial: Planeta . Barcelona, 2023

Suscríbete para seguir leyendo