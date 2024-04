Videopoemas de Lola López-Cózar

En el 11º Seminario de Poesía, celebrado en Córdoba en noviembre de 2013 con el tema ‘La poesía y las artes visuales’, el programa de dichas jornadas anunciaba a Lola López-Cózar como participante con el título ‘La voz invisible’, pero en el día y hora de su ponencia quien estaba arriba, en el estrado, no era ella —aunque si presente en la sala contra su preferencia inicial— y en su lugar Bernd Dietz. Entonces los organizadores de aquellas jornadas poco sabíamos de su prosa poética con fotografías en interacción plena o grafo poemas y, desde luego, tampoco de su peculiaridad y rigurosa posición sobre la comparecencia o no del artista para hablar de su propia quehacer y escritura.

Lola López-Cózar es una ‘rara avis’, auténtica y nada impostora, como en la actualidad predomina. Al respecto nos dice Dietz en su prólogo al libro ‘Notas para una melodía’, fotografías y poemas en prosa, editado por La Manzana Poética en su colección Artes Visuales: «se sale de la norma y rehúye los focos (…) tan fenomenalmente excelso y extraño, en estos tiempos cuya acepción de fama (y durabilidad de la misma), como define Andy Warhol». Las declaraciones de la autora recogidas en dicho texto así lo corroboran: «yo no preciso estar, me expreso a través de mis obras y no necesito que me invitéis ni tornarme visible». En la presentación del libro mencionado en la Universidad de Almería no estaba en la sala, es lo habitual en López-Cózar, a cambio especialistas de su trabajo nos remiten a su discurso y palabra: «yo no soy, yo no estoy» o «·Lola no está, pero Lola sí está», es lo que debe importar, no es necesaria su presencia. En su web Orden en el caos nos indica: «piensa que es la obra la única que debe expresarse por sí misma, a pesar de las publicaciones en papel, las exposiciones tangibles, las proyecciones en escenarios reales».

«Su último y más reciente trabajo digital ‘Tu mano y mi palabra’ viene a sumarse a los más de doscientos subidos a las redes y es una fusión única de vídeo y voz»

Su invisibilidad no es simplemente algo más de su personalidad y maneras elegidas, lo que parece anecdótico es todo lo contrario, coexiste y forma parte intrínseca de su hacer o pensamiento y, sobre todo, de su estar en el arte. Y parafraseo del texto aludido, ¿tiene que estar presente Picasso para que demos una conferencia sobre su pintura?

Su último y más reciente trabajo digital ‘Tu mano y mi palabra’, viene a sumarse a los más de doscientos subidos a las redes y, como en anteriores entregas, se caracteriza por una fusión única de vídeo y voz que invitan al espectador a sumergirse en un mundo de sensaciones. Pero lo que realmente la define es su profundo compromiso con su arte y su búsqueda incesante de significado en un mundo lleno de caos y contradicciones. En resumen, su quehacer es una invitación a que contemplemos la belleza en todas sus formas y a encontrar la magia en los lugares más inesperados. Inspirada por la naturaleza y las emociones humanas, la granadina Lola López-Cózar desarrolla su propio estilo distintivo. Voces en imágenes y palabras.

