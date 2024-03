Cada vez somos menos auténticos, estamos perdiendo el mundo mítico, todo es más racional, pero abandonamos el contacto con la realidad. Las grandes ideas y los grandes relatos precisan de la cotidianidad, de la vuelta al pasado auténtico, de la cercanía de nuestros antepasados. Ahora se vive en torno a un supremacismo inútil, que desemboca en un totalitarismo despótico. La historia debe ser operativa, pero también debe ser verdadera. Una sociedad se consolida día a día, con los relatos cotidianos, con el respeto y con la educación. Todo lo demás degrada a la propia sociedad. Nos volvemos individualistas, ajenos a la familia, estamos en una falsa sociedad repleta de individuos solos.

En 1827, entre los papeles que dejó Ludwig van Beethoven junto a su testamento, se encontró una carta fechada el 6 de julio (no aparece ningún año). Se conoce como la carta a la Amada Inmortal. En ella, entre otras cosas, escribía: «¡Oh, Dios mío, ¡contempla las bellezas de la naturaleza y reconforta tu corazón con lo que debe ser!». ¿Hay algo más bello y más sincero que una carta de amor escrita desde el corazón? Y ¿quién fue esa Amada Inmortal de Beethoven en realidad? Unos indican que fue Josephine Brunsvik, otros Antonia Brentano, o tal vez Bettina von Arnim, o quizá Giulietta Guicciardi, o Teresa Brunsvik, o Dorothea von Ertmann. Beethoven sí era auténtico.

Montesquieu, en ‘El espíritu de las leyes’, escribe: «La palabra libertad para unos significa la facilidad de deponer al mismo a quien ellos dieron un poder tiránico; para otros la facultad de elegir a quien han de obedecer; algunos llaman libertad al derecho de usar armas, que supone el de poder recurrir a la violencia; muchos entienden que es el privilegio de no ser gobernados más que por un hombre de su nación y por sus propias leyes». Hoy no somos libres.

La inteligencia artificial al final no era inteligencia, o no era inteligente, se limita a soltar todo aquello que le han metido con calzador, y con errores innumerables. No era inteligencia.

