Una de las mejores obras del año 2023

Benjamín Labatut nació en Rotterdam, Países Bajos, en 1980. Pasó su infancia en La Haya y a los catorce años se estableció en Santiago de Chile. ‘La Antárticaempieza’ fue su primer libro de cuentos; su segundo libro, ‘Después de la luz’, consta de una serie de notas científicas, filosóficas e históricas sobre el vacío, escritas tras una profunda crisis personal. En Anagrama ha publicado ‘Un verdor terrible’, ‘La piedra de la locura’ y ‘Maniac’. Ha ganado el Premio Galileo, el Premio Municipal de Santiago y fue finalista del International Booker Prize y el National Book Award for Translated Literature.

Dice el autor que la mente exige explicaciones para todo, que la razón quisiera alumbrar hasta el último rincón de nuestras almas. Y sin embargo, no puede. Fabulamos con historias el misterio que no alcanzamos. Le costó aceptar que no podría saberlo todo y tal vez de ello haya derivado una consecuencia de fascinación por todo aquello que no solo rodea la ciencia sino que la supera. La combinación de ciencia y la literatura se entremezcla sin saber a con certeza lo que corresponde a una u otra. Con frecuencia encontramos en sus libros una fascinación recurrente, los paisajes abstractos que llevaron a ciertos matemáticos, físicos o químicos hacia los terrenos de la locura, donde el azar crea extrañezas que imantan como sirenas, el azul de Prusia que acabó siendo un descubrimiento macabro para el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial o los razonamientos matemáticos de Jakobs Von Neumann, El científico húngaro-estadounidense que construyó el primer computador que podía realizar diversas tareas, entre otras muchas contribuciones a todo tipo de disciplinas desde la física cuántica a la economía, pero que previamente había pasado por la colaboración esencial en la bomba atómica.

‘Maniac’ es fascinante, un relato para adentrarnos en las mentes y acciones de personajes clave en la historia del siglo XX e incluso de nuestra actualidad. Nos llama de manera irresistible la atención quién fuese el creador, por ejemplo, del principio fundamental de la inteligencia artificial. ¿Cómo operaba su mente y cómo desarrolló sus conocimientos para alcanzar ese logro? Con enorme capacidad didáctico-literaria Labatut es capaz de convertir una biografía en un thriller del que nos asimos con enorme curiosidad lectora. De hecho, en este libro la declaración de intenciones comienza con un verdadero disparo al interés. Sin ánimo de realizar destripamiento alguno propongo como aperitivo para abrir el apetito lector el propio arranque de la obra: «En la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austríaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto pedagógico del profesor Jan Waterink para niños discapacitados en Amsterdam, le disparó a Vassily, su hijo de catorce años, y luego se pegó un tiro en la cabeza». Creo que pocos principios prometen tanto en tan poco, como es la capacidad de que ese nivel no decaiga tras un comienzo en lo más alto.

No defrauda el relato del escritor afincado en Chile. Glorioso el momento que nos retrotrae a una especie de epifanía vivida por Salieri ante Mozart. Un profesor de matemáticas al que gusta el ruido en clase para que se discuta y aprenda. Von Neumann no hablaba, no participaba: «solo cerró los ojos y luego levantó la mano. Cuando lo llamé, camino hacia la pizarra y escribió una demostración completamente deslumbrante. En un segundo. Sin esfuerzo… y eso que hizo era tan hermoso». Esa conjugación de las posibilidades del descubrimiento elevado y la estética muestra una cara de la ciencia que polarizada puede convertirse en un elemento oscuro y macabro. Lo que puede elevar de una manera más positiva a encontrar una senda del bienestar humano, de su progreso o de su autodestrucción. Para ello son inevitables acciones de modernos Prometeos, en los cuales actúa una mente singular. ¿Cómo piensa un genio de las matemáticas? Pero también nos podemos preguntar ¿cómo actuaba en otras destrezas? Para ello resulta evidente que lo más lógico consiste en echar mano de una biografía, que existen muchas y buenas, pero poder disfrutar de una excelente literatura que nos lleve de la mano resulta mucho más atractivo. Ahí radica el gran logro de Labatut, en lograr un hilo narrativo atractivo mientras sobrevolamos la construcción de la bomba atómica, la física cuántica o la inteligencia artificial lidiando con la locura. Descubrir a Von Neumann con sus luces y sombras o al mejor jugador de Go, Lee Sedol, derrotado por primera vez por una máquina de inteligencia artificial que lograba crear programas para aprender de sí misma.

La desazón y motivación para seguir leyendo crecen de manera exponencial, usando un término matemático, a medida que se suceden las páginas. Tal vez podría haber diseñado al modo borgiano un libro infinito en el cual se entrecruzasen «todos los genios que en el mundo han sido» y han aportado singularidades que cambiaron nuestra vida cotidiana, pero también la historia. Nuestra historia como homo sapiens tiene unos doscientos mil años y tan solo hace unos cinco mil que desarrollamos la representación matemática. ¿En qué momento de nuestra evolución nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos? La inevitabilidad nos dice que ya es imposible que el descubrimiento surja y cambie el devenir. Pero quienes resultan protagonistas, cómo son y cómo sienten también es importante aunque quede relegado a un espacio en apariencia menos brillante que la ciencia. No obstante, casos como el de Labatut lo superan. Sin lugar a dudas, una de las mejores obras de 2023.

‘Maniac’.

Autor: Benjamín Labatuc.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2023.