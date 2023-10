Carreteras y sanidad, las claves de lo que Córdoba espera de la Junta

Se espera que en la semana que entra la Junta de Andalucía presente los presupuestos autonómicos para el año que viene. Dada la mayoría absoluta del Gobierno de Juanma Moreno, esas cuentas entrarán en vigor, casi con total seguridad, el mismo 1 de enero. Los presupuestos siempre vienen a dibujar el panorama inversor que el Gobierno autonómico tiene para cada provincia, pero es habitual que muchas actuaciones no vengan reflejadas con nombres y apellidos. También hay que destacar que gran parte del dinero que la Junta destina a la provincia de Córdoba lo hace en materia de agricultura, algo muy importante si tenemos en cuenta que aquí se incluyen, normalmente, las actuaciones hidráulicas que tan necesarias son estos en estos momentos, especialmente en la zona norte.

La Junta tiene varias tareas pendientes en la provincia de Córdoba, y más allá del agua (un problema que no solo se relaciona con las competencias autonómicas), las infraestructuras viarias suelen llevarse grandes cifras, aunque después no se lleguen a ejecutar. También hay que destacar otro gran grupo de actuaciones dentro de esas promesas autonómicas: las inversiones en sanidad, tanto en infraestructuras de atención sanitaria como en personal.

Carreteras

La inversión en infraestructura viaria que la Junta debe hacer en Córdoba se concentra en un puñado de proyectos que se arrastran desde hace años y a los que habría que sumar labores de mantenimiento (siempre con partidas muy destacadas). En el caso de la capital, Córdoba espera como agua de mayo que la Junta ejecute su parte de la ronda Norte, al menos la primera fase, cuyo proyecto acaba de redactarse. La administración andaluza debe conectar la ronda de Poniente con Fuente de la Salud después de que el Ayuntamiento ya hiciera su parte. La primera fase es la que va entre las rotondas del Hipercor y del Carrefour Sierra, habrá que licitar la obra y, además, tendrá que sacarse también a redacción la segunda fase. También en la capital está pendiente de ejecutarse la segunda fase de la remodelación de la ronda del Marrubial, que está a punto de adjudicarse y cuya obra durará un año.

Las actuaciones que la Junta quiere ejecutar en materia viaria en Córdoba vienen recogidas en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma), una hoja de ruta marcada hasta 2030. Como intervenciones más señaladas se pueden destacar la variante de las Angosturas (en obras tras muchísimos años de espera) y la autovía del Olivar, con los dos tramos pendientes, el de la variante de Cabra y el de las Navas de Selpillar-Lucena, que tiene el objetivo de mejorar las conexiones por carretera entre Córdoba y Jaén. Sobre esto último hay más tareas pendientes, como actuar en la A-306, entre El Carpio y Torredonjimeno. Otros proyectos previstos desde hace años y que no se han llegado a ejecutar son la autovía de la carretera de Palma entre Villarrubia y Almodóvar, la variante de Villarrubia o la mejora del acceso a Medina Azahara.

Habría que nombrar también el tramo que queda por hacer de la variante Oeste de la capital, el que debe conectar la carretera del Aeropuerto con la de Palma (clave para el desarrollo logístico), aunque esto no depende directamente de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno central, y ambas administraciones deben ponerse de acuerdo para remodelar los planes iniciales.

Y ya que se habla de logística, se espera también alguna partida para el desarrollo completo del parque logístico de El Higuerón y, cómo no, para la base del Ejército de Tierra, el proyecto más importante para la ciudad y para la provincia en décadas.

Por cerrar el apartado de movilidad, en este caso sostenible, se espera la conexión por carril bici entre Córdoba y Villarrubia (A-431), que vendrá a mejorar y conectar la existente, y entre Córdoba y Valchillón (por la vía verde de la a-3051). El de Villarrubia, además, contempla dar acceso en bici a Medina Azahara.

Sanidad

Los presupuestos autonómicos de 2023 contemplaban para la provincia de Córdoba más de 24 millones de euros en inversiones sanitarias. Hay varios proyectos pendientes, sobre todo varios centros de salud, aunque la iniciativa que no termina de salir adelante es la de las consultas externas del Materno-Infantil del Reina Sofía. Las obras empezaron en 2019, pero quedaron paradas en 2020 con un escaso 2% de ejecución. El proyecto original se ha modificado y la Junta tiene ya licencia urbanística para retomar los trabajos, que superan los 19 millones de euros y que durarán más de dos años.

En materia de infraestructuras sanitarias la provincia podría ponerse a pedir y casi no pararía, aunque la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, afirmó a principios de año que existían algunas actuaciones «prioritarias» tales como el centro de salud de Iznájar, el de Añora, el de la barriada cordobesa de Villarrubia, la reforma de las plantas 4 y 5 del centro de la avenida de América de la capital o el de proximidad y las urgencias de Priego, además del centro de proximidad de Lucena. No son las únicas, pues en la lista también entrarían el nuevo centro de salud de Bujalance, la ampliación del hospital de Montilla o el centro de salud del barrio del Naranjo en Córdoba. A eso habría que sumar las dotaciones del hospital de Palma del Río, que no están completas.

Agua

Pero, sin duda, el problema más acuciante que tiene la provincia tiene que ver con el agua. Especial atención requiere el norte de la provincia, con una población afectada por la falta de suministro que ha llevado a 28 alcaldes de todo signo político a anunciar movilizaciones si el problema no se soluciona. Solucionar los problemas de agua en el norte de la provincia no es competencia única de la Junta de Andalucía, pero sí es probable (y casi obligatorio) que los presupuestos autonómicos del año que viene contemplen partidas muy destacadas que se destinen a este fin.

Rehabilitación

Las inversiones en rehabilitación también se esperan en Córdoba como agua de mayo. En marcha está el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Santuario-San José Obrero y también habrá que empezar con las obras de rehabilitación energética en elParque Figueroa, para las que se han conseguido fondos europeos.

Cultura

La Junta reserva en sus presupuestos un apartado destacado para inversiones culturales, que en el caso de Córdoba suelen destinarse a proyectos concretos en Medina Azahara, el yacimiento de Ategua o el Centro de Creación Contemporánea (C3A). Habrá que estar atentos a la partida que se destine al yacimiento de Medina Azahara, que este año ha reabierto a las visitas de pequeños grupos el Salón Rico. La rehabilitación del histórico espacio está al 70% y normalmente el presupuesto destinado al yacimiento también se destina a otros asuntos, como, por ejemplo, la mejora de itinerarios.

El C3A, el Museo Arqueológico, la Sinagoga o Ategua son otros espacios culturales que también podrían aparecer reflejados en las cuentas y se espera un lugar destacado para los baños árabes de San Pedro. El último pleno municipal declaró el espacio como edificio singular para agilizar su apertura. Ya en los presupuestos de este año, estos baños, situados en la calle Carlos Rubio, tenían asignados más de 400.000 euros.