¿Hasta qué hora abren las casetas de la Feria de Córdoba?

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud y con ella vive ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal. El pistoletazo de salida de la Feria de Córdoba tendrá lugar a las 22.00 horas del viernes 17 de mayo con el encendido del alumbrado, que este año se adelanta dos horas para coincidir con las tradicionales cenas en las casetas con las que familiares y amigos celebran el inicio de la fiesta. Más tarde, a medianoche, llegarán los fuegos artificiales y con ellos quedará oficialmente inagurada la última cita del Mayo Festivo cordobés, que se extiende del 18 al 25 de mayo.

Portada de la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

85 casetas en la Feria

La edición de 2024 de la Feria de Nuestra Señora de La Salud cuenta con 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. Cabe recordar que la Feria de Córdoba se caracteriza por su carácter abierto, ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla laautorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.

Mapa de la Feria de Córdoba

Las 85 casetas están distribuidas en diez calles, que puedes localizar en el siguiente mapa:

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2024. / CÓRDOBA

[Pulsa aquí para ampliar el mapa]

Horario de las casetas

Respecto al horario de las casetas, según ha comunicado el Ayuntamiento de Córdoba, estas se mantendrán obligatoriamente abiertas entre las 13.00 y 14.00 horas, hasta la 1 de la mañana, excepto el domingo 19, lunes 20 y martes 21, días en que podrán adelantar el cierre a medianoche (00.00 horas). El toque de queda para el cierre de las casetas es las 5.00 horas de la madrugada, si bien podrán permanecer en funcionamiento hasta las 6.00 horas el viernes y sábado.

El primer día de Feria, la inauguración será a las 00.00 horas y a partir de esa hora las casetas podrán abrir al público. No obstante, desde las 22.00 horas del viernes 17, las asociaciones y entidades podrán utilizar de forma particular su caseta desde las 22.00 horas para las tradicionales cenas de inaguración, aunque no podrán poner música.