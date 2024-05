Del pego al flamenquín pasando por Fuengirola: sí, soy cordobés, ¿cómo lo has sabido?

A los cordobeses, de una forma o de otra, se les reconoce al instante allá por donde van. Y es que nos diferencian determinadas cosas -muchas de ellas las llevamos con orgullo- que llaman la atención al instante a todo aquel que no es de nuestra provincia. Ya sea por nuestras costumbres, gastronomía, expresiones o acento, lo cierto es que a un cordobés se le nota rápidamente su origen. El listado es prácticamente infinito, pero te dejamos algunos de los casos más evidentes. ¿Se te ocurren más?

Habla típica y peculiar

El acento andaluz es muy reconocido en toda España, sin embargo, cada provincia tiene sus diferentes variaciones en el habla, lo que incluye además términos que resultan inentendibles fuera de ella. Córdoba no es menos, y cuenta con un amplio 'diccionario cordobés' que descoloca a todo el que venga de fuera.

Palabras como 'fartusco', que significa que eres más que tonto; 'pizco', que es una cantidad pequeña difícil de medir, pero que un cordobés reconoce al instante; o 'cipote', que se usa cuando se le quiere dar mucho énfasis a algo, son parte de la cultura cordobesa.

A esto, hay que sumarle nuestra tendencia al seseo (que consiste en pronunciar las letras 'z' o 'c' seguidas de 'e' o 'i' como una 's'), además de acortar las palabras y pronunciar las vocales 'a' y 'e' de manera tan abierta que, en ocasiones, puedan llegar a confundirse.

La plaza de la Corredera, uno de los lugares donde los cordobeses quedan para verse y tomar algo. / CÓRDOBA

Además, el lenguaje corporal es algo que siempre ha caracterizado a los andaluces a la hora de relacionarse. Cuando das dos besos, un abrazo o palmadas en la espalda estás demostrando que el contacto físico es propio de esta tierra. Sumado a esto, el acento cordobés posee unas condiciones que lo distinguen en gran medida de otras provincias.

Mayo es nuestro mes

Si hay un mes en el que Córdoba brilla con luz propia es, sin duda, mayo. Todo cordobés tiene marcadas estas fechas en rojo en su calendario y luce una gran sonrisa cuando se toma su jarra de rebujito junto a una Cruz, pasea por un Patio o pisa el albero de la Feria. A todo esto, hay que sumarle el la singularidad de las callejuelas y plazas, el olor a azahar de sus rincones y la pasión con la que se viven las romerías.

Los Patios de Córdoba es la fiesta más internacional de la ciudad. / CÓRDOBA

Flamenquín, salmorejo...

Otro de los elementos diferenciadores de un cordobés es, sin duda, su gastronomía. ¿A quién no le gusta un buen salmorejo con pan de telera y tomate de Alcolea? ¿Y un buen flamenquín? Sin queso, por supuesto. Para aquellos más tradicionales, ir a una buena taberna taurina a tomar rabo de toro es un acto casi de devoción, o prepararse el que es uno de los platos más antiguos de la gastronomía española: la mazamorra. Pero si un cordobés busca algo refrescante y de la tierra, no puede faltar el vargas o, durante el mes de mayo, el rebujito. Y para desayunar, una tostada de aceite... ¡con jamón en taquitos! Aunque si lo que buscas es un encuentro con amigos en el campo con la comida como protagonista, no nos vamos de de picnic sino de perol. Sí, señor: un buen arroz y cuchará y paso atrás.

Imagen de un flamenquín cordobés. / CÓRDOBA

Ya sabes dónde veraneamos

Todo cordobés que se precie ha estado de vacaciones de verano, al menos una vez en la vida, en la Costa del Sol, especialmente en Torremolinos o Fuengirola. Y es que, si escuchas algún 'Rafael' entre julio y septiembre en las playas malagueñas, lo más normal es que se trate de un cordobés, ya que en ese momento del año, Fuengirola y Torremolinos, por no mencionar otros municipios como El Morche o Benalmádena, pasan a formar parte de nuestra provincia.

Las playas de Fuengirola se llenan de cordobeses durante el verano. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Sí, soy cordobés y...

Para mostrar que un cordobés no necesita decir que es de Córdoba para demostrarlo, muchos jóvenes se han sumado al famoso trend de Tiktok en el que basta con decir el nombre de tu ciudad y añadir algo característico que te permita reconocerla con facilidad. Por ejemplo, "Sí, soy cordobesa y por supuesto que espero todo el año al mes de mayo" o "Sí, soy cordobés y el salmorejo hasta pa' desayunar".