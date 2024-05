Los docentes cordobeses salen a la calle en defensa de la educación pública

Los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO han llamado al profesorado de la enseñanza pública cordobesa a secundar la huelga general celebrada en este martes, 14 de mayo, a la que han acudido miles de manifestantes, los organizadores cifran en 2.500 y la policía local en unos 1.500 asistentes. La necesidad de aumentar las plantillas, bajar la ratio, terminar con la supresión de aulas, reducir el horario lectivo docente y la carga burocrática, son algunas de las reivindicaciones de los docentes de la enseñanza pública.

Como ha recordado el presidente provincial de ANPE, Francisco Luque, a principios de este curso se reclamó a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional el inicio de negociaciones para avanzar en asuntos como los mencionados, en un principio "ilusionante", tras varios meses "el pasado 1 de abril la Consejería dijo que no podían seguir negociando porque no había Presupuestos Generales del Estado para 2024”, algo que Luque considera "no ser una razón, porque tenemos autonomía plena tanto en educación como en economía".

Cabeza de la manifestación en Córdoba. / A. J. González

Aumento de plantillas

"Esperamos que con esta huelga, la consejera -Patricia del Pozo- vuelva a abrir las negociaciones con los sindicatos que estamos en Mesa Sectorial y se lleve a cabo un verdadero aumento de las plantillas docentes, que es una medida necesaria en los centros educativos de Córdoba y provincia", ha señalado la responsable de Organización de Ustea Enseñanza Córdoba, Sonia León, quien también ha detallado que el año pasado se suprimieron 53 aulas en la provincia cordobesa, "y este año se esperan otras 60". Respecto a los docentes, León ha compartido que unos 300 profesionales han sido suprimidos en Córdoba en los últimos años.

Las supresiones, como ha argumentado León, son más comunes en las capitales de provincia, "donde la concertada sigue manteniendo sus privilegios años tras años y el descenso de la natalidad tan solo cae en la escuela pública. La consejera ha indicado que las aulas estaban en ratios en torno a 19 niños y niñas, y es mentira, hace las medias entre zonas rurales y metropolitanas, estamos en la capital con aulas de 27 niños al inicio del curso escolar", ha explicado la representante de Ustea.

Por su parte, Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha reclamado "una negociación real". "Basta ya de aulas masificadas y supresiones, los docentes pedimos una disminución de su carga lectiva para poder ejercer las funciones docentes, al final lo que se quiere es mejorar el sistema educativo y hacer un modelo inclusivo de calidad que merece la educación pública andaluza".

Los sindicatos estiman en un 60% el seguimiento, y la Junta en un 3,4%

Los sindicatos han calificado de "éxito" el seguimiento de la huelga que lo cifran en torno a un 60%, en concreto, un 55% en primaria en la provincia, mientras que en secundaria la cifra sube al 70%, a falta aún de conocer el seguimiento por parte del profesorado de Secundaria y Enseñanzas Artísticas que trabaja por la tarde.

Los representantes sindicales han indicado que el seguimiento ha sido mayoritario en centros como el IES Averroes y el Trassierra y los CEIP Los Califas y Fernán Pérez de Oliva, en Córdoba, el CEIP Maestro Jurado en Hnojosa del Duque o el IES El Sauce de La Carlota, "son centros donde los docentes han dicho basta".

A este respecto, el delegado territorial en Córdoba de la Consejería de Desarrollo Educativo, José Francisco Viso, ha rebatido que el seguimiento en la provincia cordobesa ha sido de un 3,4%. "Son datos reales de las 12.00 de la mañana, de las ausencias grabadas en el sistema informático por los equipos directivos de los centros educativos públicos, no son estimaciones, son datos reales".

"No hay motivos de peso para esta huelga"

Desde la Junta de Andalucía han asegurado que "desde el respeto a la huelga, entendemos que no hay motivos de peso para esta huelga, y que lo importante para la educación pública es seguir negociando en las Mesas Sectoriales para continuar en el camino de los avances de estos últimos cinco años, gracias a los diez acuerdos firmados por este Gobierno con los sindicatos".

De esta forma, desde la Delegación territorial de Educación en Córdoba se ha asegurado que "las negociaciones con los sindicatos no se han roto en ningún momento, de hecho hay convocada una nueva reunión para pasado mañana día 16. Encima de la mesa hay temas muy importantes sobre desburocratización o sobre el incremento de plantillas en las zonas de transformación social".

El delegado territorial, ha señalado que "se había heredado una tasa de temporalidad de empleo público docente del 15% o la plantilla peor pagada de España". En cambio, Viso ha señalado que hoy en día, "tenemos en Andalucía la plantilla más amplia de su historia con cerca de 108.000 docentes, así como la más estable y con menor interinidad estructural, asimismo poseemos las ratios más bajas de la historia de nuestra región con 19 y 20 alumnos en infantil y primaria respectivamente. Estamos revirtiendo la situación que encontramos cuando llegamos a la Junta de Andalucía en 2019".