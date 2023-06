El nuevo jefe de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente, se compromete con la seguridad de los cordobeses

Ramón María Clemente Castrejón nació y creció al amparo de la Virgen del Pilar. Guardia civil de cuarta generación por parte de madre y de tercera por parte de padre, el coronel ha tomado posesión este miércoles del cargo de jefe de la Comandancia de Córdoba. "Es una forma de vida, son mis ancestros y es mi familia", ha expresado orgulloso ante familiares, compañeros y autoridades.

La Comandancia ha celebrado el 179 aniversario de la fundación del cuerpo, a la vez que ha acogido el acto protocolario con el que más de 1.200 agentes se comprometen a obedecer y seguir el mando del nuevo jefe, un mes después de que aterrizara en la capital procedente de Sevilla. Así, ocupará el puesto que el coronel Juan Carretero, también presente en la ceremonia, ostentó hasta su traslado.

Apuesta por la seguridad ciudadana

Todas las miradas estaban puestas, este miércoles, en el nuevo máximo responsable del cuerpo en la provincia. Y él, responsabilizándose de su mensaje, ha mostrado su firme compromiso con la ciudadanía cordobesa y con la Guardia Civil, valores que procurará transmitir a sus miembros.

El coronel, que acumula una larga y plausible trayectoria, quiere centrar la actividad del cuerpo en los "pequeños detalles" que pasan en toda la provincia y que preocupan a sus convecinos. Habla de la seguridad ciudadana, una prioridad en un destino donde, además, tendrá que seguir haciendo una extraordinaria labor en la desarticulación de grandes organizaciones.

Prevención, reacción e investigación

El narcotráfico, que ha perseguido incansablemente en su carrera y que le hizo estar vinculado a Córdoba en algunos casos, estará en el punto de mira, porque, como ha recordado el coronel, Córdoba es una importante localización para grupos delictivos por ser lugar paso y, en muchos casos, centro logístico.

Pero, volviendo a la seguridad ciudadana, el nuevo jefe de la Guardia Civil ha pedido a los cordobeses confianza y complicidad, que sean sus ojos en aquellos lugares a donde, por limitación obvia, no lleguen. Así, Ramón María Clemente ha destacado el valor de la prevención, un pilar, junto a la reacción y a la investigación, de la línea de trabajo que pretende aplicar en la provincia.

El nuevo jefe de la Benemérita en Córdoba asume el reto "con mucha ilusión y con un sentimiento de responsabilidad importante" para "seguir manteniendo a esta Comandancia en los niveles de eficacia y prestigio". "El punto de partido es muy bueno, la inercia es muy positiva y lo que queremos es apoyarnos en ese punto de partida y seguir hacia adelante", ha destacado el coronel.

Sensación de seguridad

Cuando el coronel Clemente Castrejón dice: "Córdoba no me es ajena", se refiere a que, durante su dilatada carrera, ha perseguido a grupos criminales con ramificación en la provincia. "He hecho operaciones de narcotráfico aquí", ha explicado. Porque Córdoba es una zona bien posicionada para que dichas redes instalen "infraestructuras de apoyo". Y ha afirmado tajante: "Donde estén las vamos a perseguir".

Pero, el nuevo jefe provincial de la Guardia Civil ha querido recalcar que su principal prioridad son "las pequeñas cositas que pasan en determinadas poblaciones en un margen corto de tiempo y que provocan inseguridad". Entre líneas, puede entenderse que habla -también ha hecho referencia en su discurso público- de las dos recientes agresiones sexuales registradas casi al mismo tiempo en Palma del Río y Puente Genil.

Sobre esos dos casos, el coronel ha mostrado su sorpresa por la eficacia y rapidez con que se resolvieron por parte de sus agentes. Suponen, ha dicho, dos hechos concentrados en el tiempo que hacen saltar las alarmas pero que, en ningún caso, se pueden extrapolar. Ramón María Clemente ha aclarado que no se puede hablar de un repunte de la delincuencia y que, si se mira periodo a periodo, este año arroja cifras más positivas que el anterior. En dichos casos, lo principal es la "atención a la víctima" y recabar la mayor cantidad de pruebas lo antes posible.

El objetivo principal es que la ciudadanía viva bajo una sensación continua de seguridad y eso pasa, en opinión del nuevo jefe de la Guardia Civil, por esas pequeñas cosas y por la prevención. Entre esos delitos mencionadas, también se encuentra la ciberdelincuencia, materia que obligará a prestar grandes esfuerzos.

De Afganistán a la lucha contra el narcotráfico

El general jefe de la Cuarta Zona de la Guardia Civil en Córdoba, Alfonso Rodríguez Castillo, ha presidido el acto, al que han acudido compañeros de las diferentes secciones donde ha ejercido cargos de responsabilidad Ramón Clemente Castrejón. El propio coronel se ha encargado de saludar al personal de la sección de Información de Zona, del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, de la Oficina de Comunicación y a sus compañeros de misión en Afganistán.

De la compañía que este miércoles ha acompañado al jefe de la Comandancia de Córdoba se puede concluir que la suya ha sido una trayectoria larga y comprometida. El propio general jefe Rodríguez ha recordado aquel primer encuentro cuando, acompañado de su padre, el capitán Serafín, llegó Ramón María Clemente a la Comandancia de Cádiz para "iniciar una aventura de academia preparatoria".

Desde entonces, asumiendo esa herencia que le ha hecho leal al cuerpo, ha desempeñado cargos de relevancia y, este miércoles, ha hecho realidad uno de los máximos objetivos de un oficial de la Guardia Civil, como ha expresado Alfonso Rodríguez, que resulta ser jefe de una comandancia. Le ha deseado suerte, citando a Séneca: "No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba". Porque una gran prueba, ha dicho el general jefe, comienza ahora.