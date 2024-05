Piscinas en Córdoba: fechas de apertura, precios, horarios y todos los detalles

Finales de mayo, el calor acechando y los cordobeses temiéndose lo peor, como cada año, de cara a las altas temperaturas que se sufren en Córdoba verano tras verano. Utilizar el aire acondicionado durante todo el día es una opción atractiva y viable para mitigar el calor, pero la factura de la luz puede verse gravemente afectada, y los ventiladores no suelen ser herramienta suficiente para refrescar a aquellos que no dispongan de otros medios. Pero no te preocupes, existe otra opción para no derretirte en la temporada estival en Córdoba sin salir de la ciudad: las piscinas.

Este verano se cumplen 21 años desde el cierre en 2003 de una de las piscinas más históricas de Córdoba, la de El Fontanar. No son pocos los cordobeses que echan de menos este lugar de recreo y relajación que, durante más de tres décadas, sirvió para que los habitantes combatieran el incesante calor de la ciudad. Pero más allá de la añoranza, aquí tienes las piscinas que abrirán durante los próximos días y semanas y que permanecerán activas hasta el mes de septiembre, para que todo aquel que lo desee se dé un chapuzón e intente paliar el calor de la capital cordobesa.

Fechas de apertura, precios y ubicación de las piscinas que abrirán este verano en Córdoba. / CÓRDOBA

En la amplia oferta que Córdoba ofrece para el baño de los ciudadanos este verano, se encuentran un parque acuático, dos piscinas municipales, dos piscinas de la Universidad de Córdoba (UCO), dos piscinas ubicadas en la sierra -muy cerca una de otra- y otras tres piscinas repartidas por distintos puntos de la capital.

Aquasierra

Para aquellos que no solo quieran bañarse, sino que además tengan ganas de pasar un día diferente entre atracciones y diversión, el parque acuático Aquasierra, ubicado en Villafranca de Córdoba, abrirá sus puertas al público el miércoles 19 de junio. Contará, como de costumbre, con más de 10 atracciones, piscinas y zonas de descanso, entre las que destacan Black Hole o Río Bravo Grande.

Una familia en una atracción de Aquasierra, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Precios

Las tarifas de acceso al parque variarán en función de la edad y altura de los usuarios, así como del horario de asistencia, diferenciando entre día completo y horario de tarde -a partir de las 16.00 horas-.

De esta forma, el acceso durante el día completo costará 17 euros para aquellos que superen los 140 cm; 12 euros para aquellos que midan entre 90 y 140 cm, y también para los mayores de 65 años, y la entrada será gratuita para los niños de menos de 90 cm.

Por otro lado, la tarifa para disfrutar de las instalaciones a partir de las 16.00 horas costará 11 euros para las personas de más de 140 cm; 8 euros para los que se encuentren entre 90 y 140 cm y para los mayores de 65 años, y el acceso será gratuito para los de menos de 90 cm.

En cuanto a las denominadas zonas vip -cabañas privadas- hay un total de 25, divididas en sencillas y dobles. Las dobles tendrán un precio de 110 euros y las sencillas de 55 euros. Por su parte, las zonas vip 15 y 16 tendrán un coste de 160 euros en su modalidad de dobles y de 80 euros en la sencilla. La diferencia de precio entre el resto de zonas vip y estas dos zonas concretas se debe a que "en ellas se permiten un máximo de ocho personas, dos más que en el resto de zonas vip" y a que "disponen de un mobiliario más cómodo que las otras", según han informado desde Aquasierra.

Para realizar reservas de grupos de más de 25 personas, los usuarios tendrán que contactar por correo electrónico con 10 días de antelación al día de asistencia.

Horario

El horario de Aquasierra será de lunes a domingo de 11.30 a 20.00 horas.

Piscinas municipales

El Ayuntamiento de Córdoba, por su lado, pone a disposición de los cordobeses dos piscinas con precios asequibles y gran variedad de oferta: las instalaciones de la Fuensanta y las de la calle Marbella. Ambas piscinas abrirán al público el miércoles 5 de junio, y ofrecerán también cursos de natación.

Fuensanta

Por una parte, las instalaciones de verano de la Fuensanta, ubicadas en el número 5 de la calle Pintor Pedro Bueno, tendrán un aforo total de 650 personas, repartido entre tres piscinas -una de 50 metros y dos de 12 metros-.

Precios

Los precios de la piscina, detallados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, serán los siguientes:

En lo que respecta a las entradas diarias, los niños de 5 a 14 años podrán acceder por 4,10 euros; los jóvenes de 15 a 26 años tendrán que pagar 4,40 euros; la entrada para los adultos de 27 a 65 años valdrá 5,15 euros; la entrada para mayores de 65 años y discapacitados costará 2,60 euros; el acceso para familias numerosas tendrá un coste de 4,10 euros; y la entrada infantil de familia numerosa valdrá 3,30 euros.

La entrada de tarde -a partir de las 17.00 horas, de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 4,10 euros. Por otro lado, la entrada nocturna de abonado valdrá 1,25 euros, la de no abonado mayor de 15 años valdrá 3,65 euros, y la entrada infantil de no abonado valdrá 1,85 euros.

La piscina de la Fuensanta, en una imagen de archivo. / PATRICIA CACHINERO

En cuanto a bonos, los precios serán los siguientes: el bono de 10 usos de adulto -de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 45,40 euros; el bono de 10 usos infantil -de lunes a viernes excepto festivos- tendrá un precio de 30,25 euros; el bono familiar valdrá 221,80 euros; el beneficiario del bono familiar pagará 70,60 euros; el bono individual -para personas de 15 años en adelante- valdrá 141,15 euros, y el bono individual infantil valdrá 95,85 euros.

Cursos de natación

Por otro lado, los cursos de natación, que constarán de 10 sesiones y se impartirán de lunes a viernes, tendrán un precio de 25,20 euros para aquellos que quieran asistir a las 20.00 horas, y de 20,20 euros para los que vayan a las 20.45 horas.

Horario

Las piscinas de la Fuensanta abrirán de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el horario de apertura será de 10.00 a 21.00 horas.

Calle Marbella

Las piscinas de la calle Marbella abrirán al público el miércoles 5 de junio. El aforo de los dos vasos será de 350 personas, divididas entre uno de uso recreativo y otra de chapoteo, más pequeño y destinado a menores.

Precios

Los precios de la piscina detallados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba serán los siguientes:

La entrada diaria infantil -de 5 a 14 años- costará 4,10 euros; la entrada diaria joven -de 15 a 26 años- tendrá un precio de 4,40 euros; la entrada diaria de adulto -de 27 a 65 años- valdrá 5,15 euros; la entrada diaria para mayores de 65 años y discapacitados costará 2,60 euros; la entrada diaria de familia numerosa valdrá 4,10 euros, y la entrada diaria infantil de familia numerosa valdrá 3,30 euros. La entrada de tarde -a partir de las 17.00 horas, de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 4,10 euros.

En cuanto a bonos, los precios serán los siguientes: el bono de 10 usos de adulto -de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 45,40 euros; el bono de 10 usos infantil -de lunes a viernes excepto festivos- tendrá un precio de 30,25 euros; el bono familiar valdrá 221,80 euros; el beneficiario del bono familiar pagará 70,60 euros; el bono individual -de 15 años en adelante- valdrá 141,15 euros, y el bono individual infantil valdrá 95,85 euros.

Piscina de la calle Marbella, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Cursos de natación

Por otra parte, en estas instalaciones se ofrecen cursos de natación a niños de 3 a 5 años y a niños de 6 a 12 años. Los primeros tendrán un precio de 21,20 euros, mientras que los segundos valdrán 25,20 euros. Ambos contarán con 15 sesiones.

Horario

Las piscinas de la calle Marbella tendrán el mismo horario que las de la Fuensanta: abrirán de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 21.00 horas.

Piscinas de la Universidad

La UCO ofrece, tanto a los miembros de la comunidad universitaria como a los ajenos a esta, dos opciones para refrescarse este verano en la ciudad. Por un lado, está la piscina del Campus Universitario de Rabanales y, por otro, la piscina de los Colegios Mayores, ubicada en la avenida Menéndez Pidal. Esta última abrirá del 19 de junio hasta el 31 de agosto. Respecto a la piscina de Rabanales, todavía no se conoce la fecha exacta de apertura, aunque según la información facilitada, la intención es abrirla la primera semana de junio.

Piscina de Rabanales

La piscina de Rabanales ofrecerá entradas diarias, bonos mensuales y bonos de temporada. Las entradas diarias tendrán un precio de 5,50 euros para jóvenes y adultos -a partir de 14 años- de lunes a viernes, y de 8,50 euros los fines de semana y festivos. Por otra parte, los niños de 4 a 14 años pagarán 4,20 euros entre semana y 5,70 sábados, domingos y festivos. En cuanto a los bonos mensuales, el primer adulto de la familia podrá obtenerlos por 68,10 euros; el resto de adultos de la unidad familiar y los hijos mayores de 18 años por 60,30 euros y los hijos menores de 18 años pagarán 42,65 euros. En cuanto a la temporada completa, el primer adulto podrá obtener el bono por un precio de 122 euros; el resto de adultos de la familia y los hijos de más de 18 años por 106,30 euros y los hijos menores de 18 años por 52,45 euros.

Además, si los usuarios desean disfrutar de las tumbonas de que disponen las instalaciones, el precio por persona será de 13 euros con el bono mensual y de 27,10 euros con el bono de temporada.

Todos los precios serán los mismos para miembros de la comunidad universitaria y personas ajenas a la misma. No obstante, los estudiantes sí podrán beneficiarse de algunos descuentos si poseen la tarjeta deportiva de la UCO.

Piscina de Rabanales, en una imagen de archivo. / PATRICIA CACHINERO

Piscina de los Colegios Mayores

Por su parte, la piscina de los Colegios mayores pone a la venta este verano bonos de temporada -válidos hasta el fin de esta-, mensuales -30 días consecutivos-, quincenales -15 días consecutivos-, semanales -7 días consecutivos-, y entradas diarias.

Precios

Las tarifas de todos los bonos serán menores para miembros de la comunidad universitaria, quienes pagarán menos que los usuarios ajenos a la UCO.

Para la comunidad universitaria el bono de temporada tendrá un precio de 125,50 euros para el primer adulto -titular-; 79 euros para los hijos de 4 a 16 años, y 102 euros para el cónyuge y los hijos mayores de 17 años. Respecto a los usuarios ajenos a la universidad, el primer adulto -titular- pagará 211 euros; los hijos de 4 a 16 años pagarán 134,50 euros, y el cónyuge y los hijos mayores de 17 años tendrán que abonar 151,50 euros.

Los integrantes de la comunidad universitaria que quieran adquirir bonos mensuales pagarán 72 euros -el primer adulto-; 47 euros -los hijos de 4 a 16 años; y 60,60 euros -el cónyuge y los hijos mayores de 17 años-. En cuanto a la comunidad no universitaria, el primer adulto pagará 126,50 euros; los hijos de 4 a 16 años pagarán 76,50 euros, y el cónyuge y los hijos mayores de 17 años abonarán 95 euros.

Los bonos quincenales valdrán, para la comunidad universitaria, 39 euros para los niños de 4 a 13 años y 52 euros para los usuarios mayores de 14 años. Fuera de la comunidad universitaria, los niños de 4 a 13 años pagarán 59,50 euros, y aquellos mayores de 14 años tendrán que abonar 66,50 euros.

Para asistir durante una semana a la piscina de los Colegios Mayores, los integrantes de la comunidad universitaria pagarán 22,50 euros entre los 4 y los 13 años, y 29 euros a partir de los 14 años. Quienes no formen parte de la universidad pagarán, de 4 a 13 años, 39,50 euros, y los de más de 14 años abonarán 46 euros.

Piscina de los Colegios Mayores de la UCO, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Por último, las entradas diarias valdrán 4,75 euros para los niños de 4 a 13 años de lunes a viernes y 5,80 euros fines de semana y festivos. Las entradas para personas de más de 14 años tendrán un coste de 5,80 euros de lunes a viernes y de 8,95 euros fines de semana y festivos. Fuera de la Universidad, los niños de 4 a 13 años pagarán 8,40 euros de lunes a viernes y 10,20 euros fines de semana y festivos, y las entradas para personas de más de 14 años tendrán un coste de 10,20 euros de lunes a viernes y de 13,20 euros fines de semana y festivos.

Horario

La piscina de los Colegios Mayores abrirá de lunes a domingo de 12.00 a 20.30 horas.

Piscinas Santuario

Las instalaciones del Santuario, ubicadas en la calle Nuestra Señora de Belén abrirán su piscina este sábado 1 de junio. Con más de 9.600 m² de superficie total, cuentan con tres piscinas de uso general y una destinada a niños menores de seis años. Además, una amplia zona de merendero, que cuenta con unas 100 sombrillas y un gran número de árboles, permitirá a los asistentes disfrutar de espacios de sombra en los calurosos días de verano.

Piscina Santuario, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Precios

Las tarifas de esta temporada 2024 se dividirán en días laborables, días festivos y bonos.

En cuanto a las entradas de días laborables, para adultos -a partir de 15 años- tendrán un precio de 8,25 euros, y de 6,35 a partir de las 16.00 horas; para niños, 5,60 euros y 4,80 a partir de las 16.00 horas; para aquellos que cuenten con el carnet joven el precio será de 7 euros y de 6,35 a partir de las 16.00 horas. Por su parte, pensionistas, discapacitados y mayores de 65 años pagarán 4,10 euros en cualquier horario. Además, las familias numerosas también contarán con precios reducidos: 6,60 euros y 6,35 a partir de las 16.00 horas las familias numerosas de adultos, y 4,50 euros en ambos horarios las familias numerosas de niños.

Los días festivos los precios serán más altos. Los adultos -mayores de 15 años- pagarán 10,90 euros y 8,60 a partir de las 16.00 horas; los niños 7,30 euros y 5,85 a partir de las 16.00 horas; y aquellos que cuenten con el carnet joven pagarán 9,25 euros y 8,60 a partir de las 16.00 horas. Por otro lado, pensionistas, discapacitados y mayores de 65 años pagarán 5,45 euros en ambos horarios. Los precios para familias numerosas serán de 8,70 euros y 8,60 a partir de las 16.00 horas para las de adultos, y de 5,85 euros en ambos horarios para las de niños.

Aquellos que deseen asistir a la piscina Santuario durante toda la temporada de verano tendrán a su disposición distintos bonos. El bono de temporada familiar tiene un precio de 372,90 euros; el de beneficiario 110,90 euros; el de adulto 171,80 euros; y el de niño 110,90 euros. El bono de adulto durante un mes -mes completo, del día 1 al 30/31 del mes correspondiente- costará 103 euros, y el de niño 69,85 euros. El bono de 10 usos de adulto tendrá un precio de 72,75 euros y el bono de 10 usos de niño valdrá 50,80 euros. Por otro lado, la renovación de la tarjeta tendrá un coste de 4,50 euros; la cuota mensual de abonado a las instalaciones tendrá un precio de 28,25 euros y la cuota de devolución de recibo serán 5 euros.

Horario

El horario de la piscina Santuario será de lunes a viernes laborables de 11.00 a 21.00 horas y fines de semana y festivos de 10.00 a 21.00 horas.

Piscinas del Club Figueroa

Con unos precios algo mayores, pero con unas instalaciones muy cómodas y accesibles, el Club Figueroa prevé la apertura de sus piscinas el sábado 8 de junio. Las instalaciones del club cuentan con tres piscinas intercomunicadas entre sí -una de ellas con dimensiones olímpicas-, así como un vaso de chapoteo separado del resto. Las piscinas tienen dos rampas para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, y una rampa hidráulica con el mismo fin.

Precios

Las tarifas de las piscinas del Club Figueroa para esta temporada son las siguientes:

En días laborables, los niños de 6 a 13 años pagarán 12 euros y los mayores de 14 años tendrán que abonar 22 euros. En fines de semana y festivos los niños de 6 a 13 años pagarán 14 euros, y los mayores de 14 años 27 euros. Por otra parte, los niños menores de 3 años pagarán 4 euros, y los niños de 4 y 5 años pagarán 7,50 euros.

Piscina del Club Figueroa, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto a bonos, existen de 7, 15 y 30 baños, así como para la temporada completa.

El bono de 7 baños tendrá un precio de 25 euros para niños menores de 3 años, 50 euros para niños de 4 y 5 años, 75 euros para niños de 6 a 13 años, 150 euros para adultos y 350 euros para familias. El bono de 15 baños costará 50 euros para niños menores de 3 años, 100 euros para niños de 4 y 5 años, 130 euros para niños de 6 a 13 años, 280 euros para adultos y 460 euros para familias. El bono de 30 baños valdrá 100 euros para niños menores de 3 años, 200 euros para niños de 4 y 5 años, 240 euros para niños de 6 a 13 años, 370 euros para adultos y 600 euros para familias. Por su parte, el bono de temporada costará 150 euros para niños menores de 5 años, 300 euros para niños de 6 a 13 años, 500 euros para adultos -desde 14 años- y 800 euros para familias.

Horario

Las piscinas del Club Figueroa abrirán de 11.30 a 22.30 horas de lunes a viernes, y de 10.30 a 22.00 horas fines de semana y festivos. Desde el club informan de que a finales de julio se adelantará el horario de cierre 30 minutos, y a mediados de agosto se hará lo mismo, con el objetivo de afrontar el final de la temporada de verano.

En remojo en la sierra

La sierra de Córdoba, lugar idílico para el descanso y disfrute de los cordobeses, goza de dos piscinas que ofrecen la posibilidad de bañarse y comer sin moverse del sitio y con gran comodidad. La piscina de Las Dos Columnas y las Piscinas Assuan se encuentran a escasos tres minutos en coche entre ellas, por lo que, si no tienes claro tu destino, puedes elegir en el último momento.

Piscinas Assuan

La fecha prevista de apertura de las Piscinas Assuan es el sábado 8 de junio. Las instalaciones tienen un aforo de 1.312 personas, y los pagos de las entradas se harán de manera presencial. La piscina contará con servicio de aparcamiento gratuito y asistido.

En cuanto a los precios, todavía no se conocen, pero desde Piscinas Assuan aseguran que "tenderán al alza con respecto a la temporada pasada".

Horario

Las Piscinas Assuan tendrán horario ininterrumpido de lunes a domingo -incluyendo festivos- desde las 11.00 hasta las 20.00 horas. El horario de tarde comenzará a partir de las 16.00 horas.

Piscinas Assuan, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Piscina Las Dos Columnas

Por su parte, la piscina de Las Dos Columnas prevé su apertura este jueves 30 de mayo, antes que ninguna otra de la ciudad. En el recinto de esta piscina, los bañistas también podrán comer en su restaurante, relajarse en un ambiente natural y refrescarse tomando bebidas frías.

Precios

Los precios de las entradas diarias serán, de lunes a viernes laborables, de 6 euros para los niños de 2 a 11 años, y de 10 euros para los mayores de 12 años. Los fines de semana y festivos, los niños de 2 a 11 años abonarán 10 euros, y los mayores de 12 años tendrán que pagar 12 euros. En horario de tardes -a partir de las 16.00 horas-, de lunes a viernes los niños de 2 a 11 años pagarán 4 euros, y los mayores de 12 años podrán acceder por 6 euros. Los fines de semana y festivos el coste de la entrada será de 6 euros para todos los públicos.

En cuanto a bonos de acceso, los 50 primeros compradores se beneficiarán de los precios de la temporada de 2023. Para el resto del público, los importes de los bonos serán los siguientes:

El bono familiar tendrá un precio de 400 euros la temporada, 300 euros el mes y 250 euros la quincena. El bono para parejas costará 300 euros la temporada, 225 euros el mes y 175 euros la quincena. Finalmente, el bono individual valdrá 250 euros la temporada, 185 euros el mes y 150 euros la quincena. Además, un bono de 20 baños individuales tendrá un coste de 170 euros -de lunes a viernes no festivos-.

Promociones

En Las Dos Columnas tienen promociones válidas para sus seguidores de redes sociales. Estas ofertas no son acumulables y tienen valor todos los días excepto los festivos.

El lunes es el día de la familia numerosa, por lo que los niños de 2 a 11 años pagarán 4 euros y los mayores de 12 años 6 euros. El martes es el día de la madre, por lo que, si las madres van a la piscina con sus hijos, no tendrán que pagar. El miércoles es el día del padre y del estudiante. Así, si los padres van a bañarse con sus hijos, no pagarán por acceder a la piscina. Por otra parte, los estudiantes tendrán que abonar 6 euros si presentan su carnet de estudiante o el carnet joven. El jueves es el día del jubilado, y presentando el carnet de pensionista la entrada tendrá un precio de 6 euros. El viernes es el día del desempleado y la entrada valdrá 6 euros presentando el certificado del INEM. Por último, si es el santo o el cumpleaños del asistente, este contará con entrada gratuita mostrando su DNI.

Horario

La piscina de Las Dos Columnas abrirá de lunes a domingo de 11.00 a 20.30 horas.

Piscina de Las Dos Columnas, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Piscina El Carmen

El colegio Virgen del Carmen de Córdoba dispone, entre sus instalaciones deportivas, de una piscina exterior utilizable por todo aquel que lo desee. El día de apertura es el 8 de junio, y tendrán horario de martes a domingo desde las 11.00 hasta las 20.30 horas. El aforo del vaso es de 650 personas.

Los precios de las entradas diarias serán de 12 euros, y el bono de temporada tendrá un coste de 150 euros. Asimismo, existe una promoción por la que, mediante la compra de siete entradas, el precio será de 60 euros.

Además, en esta piscina se impartirán cuatro cursos de natación a lo largo del verano, cada uno de ellos con un precio de 50 euros. El primero tendrá lugar del 10 al 21 de junio; el segundo del 24 de junio al 5 de julio; el siguiente del 8 al 19 de julio, y el último del 22 de julio al 2 de agosto.

La piscina de El Fontanar en una imagen de archivo, en 1995. / Sánchez Moreno

Este 2024 se cumplen 56 años desde la inauguración de la piscina de El Fontanar que marcó la infancia de tantos niños cordobeses. Hoy, no obstante, la oferta es amplia y se dispone de numerosas opciones para disfrutar de un agradable baño sin moverse de la ciudad.