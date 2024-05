Córdoba lleva ya cuatro años sin poder adoptar a menores de otros países

Entre 2015 y 2023, Córdoba ha registrado 26 adopciones internacionales de menores. Es la tercera provincia de Andalucía, tras Almería (13) y Jaén (14), con menor cifra. Si se divide esa cifra entre los nueve años, resulta que se han producido menos de tres adopciones por año. Sin embargo, la realidad es más preocupante: en los últimos cuatro años no ha tenido lugar ninguna.

Según los datos facilitados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a Diario CÓRDOBA, la cifra cayó de forma significante en 2016 y, desde entonces, se han tramitado 14 adopciones. En ocho años se han efectuado tan sólo dos más que en el año 2015. La última se llevó a cabo en 2019. Y, desde 2020, coincidiendo con el surgimiento de la pandemia de coronavirus, en Córdoba no se han producido adopciones de niños llegados desde el extranjero.

La estadística de la Junta de Andalucía revela, además, que se trata de una tendencia generalizada en toda la región: entre 2015 y 2023, el número de adopciones descendió un 85%. Durante el último año, se tramitaron 13, mientras que hace casi una década fueron 87 los niños que llegaron al seno de familias andaluzas.

Diez familias a la espera

En toda la comunidad, existen 40 expedientes de adopción pendientes. Y, entre esos, la mayoría son de familias cordobesas. En la provincia hay una decena de trámites iniciados, con los expedientes enviados a los países y a la espera de asignación de un niño o una niña. Tres de ellos se encuentran en la India, dos en Costa de Marfil, dos en Senegal, otros dos en Vietnam y uno en República Dominicana.

Eva Rabadán y su familia, con dos niñas de acogida. / Manuel Murillo

De esos 40 documentos, 16 se enviaron en 2023, por lo que, en la mayoría de casos, las familias llevan esperando más de un año. La Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud informa de que el tiempo medio de espera es mayor cuando se pretende adoptar a un niño sin necesidades especiales y menor de cinco años. Dependiendo del país, se puede demorar entre tres y cinco años.

Necesidades especiales

Adoptar a niños y niñas mayores de cinco años o con patologías es mucho más rápido, pues tienen «carácter preferente», según indica la Junta de Andalucía. Sobre estos casos, Eva Rabadán, presidenta de la Asociación de Familias de Acogida Mírame, lamenta que «hay falta de familias de acogida para niños con problemas». «Hay muchos familias que lo hacen, aunque hay aún más niños», añade.

En la asociación cordobesa, que acompaña a los interesados en adoptar, destacan que, «a nivel de adopciones nacionales, Córdoba está muy cerca a las listas de 2022». Sin embargo, su presidenta sí que detecta un problema a la hora de acoger a niños con necesidades especiales. «Entiendo que todo el mundo quiere tener y adoptar un hijo sano, pero algunos son niños que nacen de familias desestructuradas, de padres drogodependientes…», explica.

Sentirlo para hacerlo

Rabadán empatiza con esas familias que son más reacias: «Hay familias que no pueden, hay cosas que no hay quien las pueda soportar y normalmente con la edad van creciendo los problemas». Sabe, por experiencia propia, de lo que habla. Ella, precisamente, tiene dos niñas en acogida con «problemas importantes».

«Intentas llevar tu vida con eso, lo más normal posible, haciendo rutina normal, normalizando la situación, aunque hay cosas que te superan», relata. Por eso se muestra segura al afirmar que «sería incapaz de convencer a alguien de algo que no va a sentir. Si no estás preparado, capacitado, por mucho que te digan no va a haber nadie que te convenza».

Conscientes de la importancia, desde Mírame apoyan e informan a las familias adoptivas. También comparten ropa, cunas y otros útiles. Y, sobre todo, experiencias diarias. Por su parte, las familias deben cumplir los requisitos de idoneidad. Como recalca Rabadán, debe haber esencialmente «estabilidad en tu casa, en tu vida». Porque, recuerda, adoptar no es un capricho.

Un descenso acusado en todo el país Solo desde el año anterior al covid-19, se han reducido a más de la mitad las adopciones internacionales en todo el país: 375 (2019), 196 (2020), 2021 (171), 2022 (179) y 2023 (153). La cifra del último año del Ministerio de Juventud e Infancia mantiene la acusada línea de descenso de hace más de una década. Hace una década, la estadística rozaba los 1.200 menores o los más de 3.000 del año 2000.

Suscríbete para seguir leyendo