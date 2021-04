13·04·2021 11:29

Córdoba prevé recibir el jueves 2.600 dosis de la vacuna de Janssen

La Consejería de Salud espera recibir las vacunas contra el covid de Janssen (Johnson and Johnson) mañana miércoles aunque el reparto a las distintas provincias no tendría lugar hasta el jueves. En total, la Junta prevé la entrega de un total de 26.150 dosis para el conjunto de la comunidad y aunque aún no se ha establecido el reparto concreto de vacunas para cada provincia, es previsible que a Córdoba lleguen alrededor del 10% de las mismas, unas 2.600, si se tiene en cuenta el criterio de distribución que se está aplicando hasta ahor