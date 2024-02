La O del barrio de Fátima ya es hermandad de pleno derecho

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández ha aprobado la erección canónica de la corporación del barrio de Fátima. La feliz noticia fue comunicada en la función principal del quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria celebrada ayer domingo en la parroquia de la Aurora.

La hermandad ha manifestado a través de un comunicado que "con enorme gozo y llenos de esperanza en nuestro Señor de la Victoria, ponemos en conocimiento a nuestros hermanos y a la Córdoba cofrade que el pasado 19 de enero del presente año, el excelentísimo Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, erigió a la hermandad penitencial de las cinco llagas y cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O de Córdoba, como asociación pública de la iglesia y le concedo personalidad jurídica propia, la cual se regirá por los estatutos que por estas mismas letras apruebo".

"Es la ilusión de los que nunca han dejado de trabajar"

La corporación de Fátima destacó que "es la ilusión de los que nunca han dejado de trabajar y formarse para que este día llegara, y aunque algunos ya no estén entre nosotros, no tenemos duda de que estarán orgullosos de esta noticia tan importante para todos los que formamos parte de la cofradía".

Asimismo la hermandad ha recordado que "este anhelo no hubiera sido posible sin la ayuda de los distintos párrocos y consiliarios de nuestra hermandad, muy especialmente a José Luis Camacho Gutiérrez y Adolfo Ariza Ariza. No nos podemos olvidar de Rafael González Quesada, él encaminó a nuestra hermandad a lo que realmente es, pero esto no ha sido posible sin el empeño de nuestro hermano mayor, Álvaro Pérez Vázquez", señala la cofradía.

María Santísima de la O. / MANUEL MURILLO

Finalmente, la hermandad ha tenido palabras para las hermandades vecinas "ejemplo para nosotros, a los que estimamos y valoramos: la hermandad de la Virgen de Fátima y la de la Merced, que, como la Virgen en la anunciación, en ningún momento dudaron en decir sí a acompañarnos, ayudarnos y asesorarnos".

Se cierra así un ciclo que comenzó hace 31 años cuando en 1993 se fundó la cofradía alrededor de la Virgen de la O una dolorosa salida de las manos del imaginero Antonio Bernal.