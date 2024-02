Álvaro Leiva y su plan de redención: kilómetro cero en el Córdoba CF

No tiene ni 20 años y ha pasado ya por cuatro clubs en la Primera Federación. Nadie con su edad dispone de una hoja de servicios con tantos destinos en la categoría. No es normal. Pero es que casi nada lo es en la trayectoria profesional de Álvaro Leiva Alemany (Algeciras, 2004), que ha recalado en el Córdoba CF con la misión de reconducir una carrera que encalló en su momento de mayor brillo.

Este domingo tendrá la oportunidad de debutar ante la que durante los próximos meses será su afición, la cordobesista, que contempla con expectativas diversas la llegada de un futbolista de los que se dice que levantan al público de los asientos. Lo hizo en su momento, cuando despuntó en el Algeciras siendo juvenil.

Curso de madurez acelerada

Aún es un chaval, pero el ir con la maleta de aquí para allá, lidiando con una etiqueta difícil de llevar -la de talento emergente-, le ha forzado a madurar. Y el Córdoba CF no es una plaza cualquiera. Es uno de los estadios más concurridos y los planes pasan por la máxima ambición, teñida de necesidad. El club precisa retornar cuanto antes al mapa del fútbol profesional.

Ante el Atlético de Madrid B, Álvaro Leiva tendrá sobre él la mirada de miles de hinchas blanquiverdes y, seguro, la de todos los que siguen una división en la que no hace tanto fue un elemento diferencial. La baja por sanción de Adilson Mendes le abre el abanico de opciones para disputar minutos, en competencia con Simo.

Iván Ania, su tutor

No sería descabellado que Iván Ania usara a Leiva para moverse por cualquier lado en el frente de ataque del Córdoba. "Jugaré donde el míster diga", indicó, disciplinado, el joven punta cuando se presentó con la blanquiverde como refuerzo en el mercado invernal. Pudo llegar en verano, pero pesó más la propuesta del Osasuna Promesas, en el que tuvo un papel residual en la primera vuelta de la Liga. Tampoco logró hacerse un hueco en el Real Madrid Castilla, donde Raúl González llegó a descartarle de las convocatorias durante meses dejando claro que no contaba con él. Había llegado por un millón de euros desde el Algeciras, donde fue clave con 37 partidos y cuatro goles. Desde que se marchó, todo fue a peor.

Jugó su último partido completo en mayo de 2022, un Algeciras-Real Madrid Castilla en El Mirador que acabó con empate (1-1). Los blancos ya la tenían en su agenda. Era la penúltima jornada del campeonato 21-22. Contrato estelar, internacional con la sub 18 y sub 19... Todo iba fenomenal hasta que se marchó a Madrid. Desde entonces, doce actuaciones incompletas: 72 minutos con la camiseta madridista y 174 con la osasunista. Cero goles.

El Córdoba CF llamó de nuevo a su puerta y, ante las circunstancias, Leiva decidió volver al sur. Quien va a dirigirle es Iván Ania, el técnico que le sacó del juvenil del Algeciras para convertirle en un ídolo en el club y en el mayor traspaso realizado. ¿Conseguirá reconducirle? "Le he hecho ver que tiene que hacer autocrítica, porque muchas veces, cuando no juegas, echas culpa a los demás. Hay veces que las cosas que depende de ti no las has hecho. No sé el motivo por el que no ha jugado en el Castilla ni el Osasuna. Es cierto que en el Castilla, el sistema que utilizaba la temporada pasada era difícil para él. Luego, en Osasuna, entiendo que el perfil de los extremos querían que tuviera mucho trabajo defensivo", explicó el entrenador asturiano sobre el "enigma Leiva".

Inicio de etapa en Linares

Ania le llamó para salir en Linarejos en la jornada pasada. Leiva entró en el césped junto a Simo Bouzaidi en un doble cambio para refrescar los extremos, marchándose Adilson y Carracedo. El Córdoba ya iba ganando por 0-2 y quedaba poco más de un cuarto de hora.

El algecireño se plantó con brío y descaro, buscando el desborde. Estuvo a punto de marcar en un mano a mano con Samu Casado, pero su disparo salió ligeramente desviado. Se echó las manos a la cabeza. No celebra un tanto desde mayo de 2022, ante el Sevilla Atlético. El día en que logre romper esa barrera será una liberación. Tiene por delante cinco meses en el Córdoba CF, en el que terminará su periodo de cesión por el Real Madrid. Al lado de su mentor, Ania, en un equipo con aspiraciones de ascenso, el Córdoba CF, y con un examen abierto para ver si vuelve a ser el que fue. ¿Lo logrará? De lo que haga con la blanquiverde depende su destino. Pasen y vean.