No es ningún secreto que al Córdoba CF le urgía concretar incorporaciones en el presente mercado de fichajes invernal. Después de semanas de trabajo, resultados dispares e incluso cierto recelo en el seno de la afición -favorecido por ausencias y lesiones-, el panorama ahora cambia para el bloque tutelado por Iván Ania, que ya ha cerrado dos piezas de calado para la causa: Álvaro Leiva (Algeciras, 2004) y José Antonio Martínez (La Palma del Condado, 1993). Tanto el joven atacante algecireño como el zaguero onubense, de esta forma, ya se encuentran enrolados en plena dinámica blanquiverde, tanto en lo deportivo como en lo emocional, al ritmo de un calendario que no entiende de pausas y que ya ha dejado espacio para sus primeras declaraciones defendiendo al club de El Arcángel.

Leiva, juventud y apuesta

«Tengo claro que cualquier jugador de Primera Federación quisiera estar en el Córdoba CF», manifestó el futbolista cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, deseo expreso de la comisión deportiva y acorde a los intereses de Ania, que ya lo tuteló durante su etapa en el Nuevo Mirador, en la que el joven banda -con posibilidad de jugar en el enganche- explotó sobremanera. «Es un entrenador que ya he tenido. Con Iván, ya en Algeciras, jugué por derecha varios partidos, aunque me siento más cómodo por izquierda. También puedo jugar de mediapunta», añadió seguidamente, analizando la actual relación con el ahora su nuevo técnico y el desempeño que espera en el campo.

«Vengo a aportar un poco. Vengo de Osasuna, de jugar pocos minutos. Vengo a volver a confiar en mí y darle muchas alegrías al equipo», continuó, en sintonía con Juan Gutierréz «Juanito», director deportivo blanquiverde, que tampoco dejó pasar la ocasión para señalar las virtudes del nuevo «11» blanquiverde: «Es un jugador que destacó muchísimo en el Algeciras, hizo que le firmase el Real Madrid Castilla. Sabemos que el míster le puede sacar muchísimo partido, nos puede dar ese plus de desborde cuando los partidos se cierran, que es lo que más nos está costando», suscribió el gaditano.

Martínez, el central esperado

También tuvo palabras Martínez, recién llegado después de haber militado durante las últimas temporadas en la MLS, máxima categoría del fútbol estadounidense, concretamente en las filas del FC Dallas, con el que, según confiesa, había ganado cierto «mercado internacional»: «Es verdad que ha sido un mercado muy duro, pero estoy muy feliz de estar aquí. Estoy deseando incorporarme al grupo, trabajar lo más duro posible, es verdad que llevo un poco de tiempo inactivo. Deseando ponerme en forma y empezar a competir, primero por un puesto y luego por darle victorias a este equipo», admitió. «Vengo a un club de renombre, de mi tierra. He tenido éxitos en el pasado, pero el fútbol tiene poca memoria. Obviamente tengo necesidad de sensaciones positivas, voy a trabajar desde hoy para cuanto antes estar disponible para el míster», apuntó acto seguido.

Anteriormente, del mismo modo, el central formó parte de proyectos como el Granada que ascendió a Primera División en la temporada 2018-2019, el Eibar en la categoría de plata, con los propios nazaríes en la élite -coincidió con Antonio Fernández Monterrubio en la entidad-, o formando parte del Sevilla Atlético y el Barcelona B, con los que igualmente consiguió la promoción a Segunda División en campañas consecutivas, primero en la 2015-2016 con los hispalenses y después en la consecutiva de blaugrana. «Estoy muy feliz de incorporarme al proyecto, confío en las bases que tiene y en este proceso que vamos a tener», agradeció.

Su decisión de recalar en El Arcángel, como afirma, no responde a «cuestiones económicas»: «Lo que me ha movido siempre ha sido los proyectos, que vea una idea deportiva que me motiva y me hace levantarme cada mañana con ganas de entrenar, de conseguir cosas. Es verdad que al venir de un mercado como es el de Estados Unidos, lo que tienes es mucho mercado internacional. Después de tres años fuera, para mí y mi familia era una prioridad estar cerca de casa. Ha sido bastante fácil en ese sentido mental, el decir ésta es una de las mejores opciones que tengo», reveló, confesando su también complicidad con el CEO blanquiverde y con un icono ex cordobesista como Bernardo Cruz.

«Su proceso de inscripción en la Liga es un poco más lento. Estamos tramitando el TMS, puede que llegue para el partido de este sábado o puede que no», afirmó al cierre de la presentación el propio Monterrubio, poniendo la incógnita sobre su disponibilidad, al menos en cuanto a convocatoria, para la cita frente al Linares Deportivo del próximo sábado (20.00 horas, FEF TV).