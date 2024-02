El Atlético de Madrid B, un rival impredecible para el Córdoba CF

Si bien la lógica invita a pensar que eso de los favoritismos no existe en el Grupo 2 de Primera Federación, que los conjuntos filiales no son una naturaleza de rival que tradicionalmente se le dé del todo bien al Córdoba CF, y que la cita del próximo domingo frente al Atlético de Madrid B en El Arcángel (20.00 horas, FEF TV) poco o nada tendrá que ver con la de la primera vuelta -saldada con victoria y media docena de goles blanquiverdes a domicilio-, lo que queda es una combinación algo desconcertante de cara a esta nueva prueba de la agenda en la categoría de bronce para los pupilos de Iván Ania, en múltiples sentidos.

Bien es cierto que la clasificación y las dinámicas concurrentes se alinean del lado cordobesista, aunque tampoco eluden una realidad innegable: el próximo rival se presenta como un oponente casi indescifrable. Multitud de versiones, así, se han visto ya en el cuadro dirigido por Luís García Tevenet, al que las últimas jornadas han reforzado tras no pocos compases de indecisión en el campeonato.

El Atleti B, toda una incógnita

La lectura del rival de la ocasión, precisamente, será algo más compleja que de costumbre. Llega estimulado tras casi sorprender al líder Castellón durante la pasada jornada, en un encuentro que el filial atlético tuvo en su mano hasta el tiempo de descuento, en el que el extremo neerlandés Gervane Kastaneer puso el 1-1 definitivo desde el lado castellonense. Previamente, del mismo modo, también saldó con tablas su pleito frente a un rival directo de la zona baja como el Mérida, con 0-0 en el Estadio Romano, habiendo cedido en la jornada anterior ante el Antequera en el Estadio El Maulí (1-0).

Su actual racha se espoleó con el severo correctivo que propinaron al Linares Deportivo, último rival califa, hace tan solo cuatro semanas, al que el conjunto rojiblanco endosó una manita en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda en una actuación coral soberbia a nivel ofensivo (5-0). Todo dentro, además, de una fulgurante dinámica de hasta nueve jornadas puntuando en Liga, con la excepción del revés frente a los antequeranos, que surgió como único paréntesis dentro de una racha positiva hilada desde el propio cruce frente a los blanquiverdes, allá por el mes de noviembre (1-6), a raíz del que el Atlético de Madrid B dio un vuelco a su dinámica hasta el punto de abandonar el codearse con los puestos de descenso e incluso acariciar un sitio en los aledaños de la zona noble.

Con el mítico ex jugador cordobés Javi Pineda como segundo en su banquillo, por otra parte, el joven cuadro madrileño también destaca por su acierto en los últimos metros. Pese a partir como decimotercer clasificado, con 27 puntos, ha conseguido realizar un total de 33 dianas hasta la fecha, siendo el quinto club más goleador de todo el Grupo 2 de Primera Federación, también el único fuera de los puestos de playoff entre los cinco combinados más prolíficos. Como contraste, eso sí, queda una veda abierta para el Córdoba CF a nivel defensivo, donde el Atleti B no termina de dar con la tecla, después de haber encajado 30 goles en lo que va de campeonato, hasta el punto de colocarse como el cuarto -junto al Melilla- que más veces ha lamentado un gol rival este curso. En las últimas siete citas, no obstante, tan solo ha recibido dos.

Neutro y goleador a domicilio

Tampoco arrojará demasiada luz su rendimiento a domicilio antes del enfrentamiento en El Arcángel, condición en la que los resultados han sido totalmente dispares para los atléticos: novenos peores visitantes, once puntos de balance, dos triunfos, cinco empates y dos derrotas en el expediente. En ese saldo, igualmente, han producido hasta 13 goles lejos de casa, colocándose como el sexto equipo -junto a Intercity y Recreativo de Huelva- que registra mejor puntería fuera de su cancha hasta el momento.

Buena parte de su buen hacer ofensivo, del mismo modo, reside en las botas de su pichichi particular, el ariete Diego Bri, que ya suma siete goles. El joven atacante ilicitano ya sabe lo que es ver puerta frente a los cordobesistas, ante los que anotó el único gol de la primera vuelta en el Cerro del Espino -a pase de Puga-, con un testarazo que ajustó la renta de los de Tevenet pese a la goleada. Tampoco será desdeñable la aportación del punta roteño Adrián Niño, revulsivo habitual en las rotaciones rojiblancas que también ha tenido tiempo para alcanzar la cifra de cuatro goles, así como del mediocampista marroquí Salim El Jebari, que contabiliza tres y se ha destapado como algo más que un recurso tras la línea de ataque.

No estará, sin embargo, el ex blanquiverde Carlos Puga, que durante el reciente mercado de fichajes invernal volvió a cambiar de elástica, esta vez para defender los colores del Málaga, tercer clasificado y rival directo del Córdoba CF en la pelea por la promoción. En las filas colchoneras el de Albuñol sumó apenas 470 minutos en 13 encuentros a lo largo de media temporada, mientras que en las malacitanas todavía no ha conseguido estrenarse.