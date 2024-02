Adilson Mendes, un parón en su mejor momento

El Córdoba CF se ha afianzado en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria del Grupo 2 de Primera Federación. La victoria conseguida en Linarejos, este sábado (0-2) ante el Linares Deportivo despeja las posibles dudas que hubieran surgido después de cinco jornadas en las que los blanquiverdes sólo lograron un triunfo y por la mínima (1-0) ante el Intercity, en El Arcángel. Los tres empates y la derrota ante el Real Madrid Castilla dejaban un balance de seis puntos sumados de 15 en disputa que podían haber generado alguna nube gris en el horizonte cordobesista. Pero el triunfo ante los azulillos no sólo logró despejar esas dudas, sino que mantiene al conjunto blanquivede en la pelea por la tercera plaza de la tabla clasificatoria.

Séptimo gol

El que abrió el marcador en la victoria en Linarejos, Adilson Mendes, es buen ejemplo de la trayectoria del equipo de Iván Ania a lo largo de la temporada. El portugués inició la Liga con las mismas dudas que el conjunto blanquiverde. No disfrutó de su primera titularidad hastala jornada 4, en la derrota cordobesista en El Arcángel ante el Linares Deportivo (0-1) y repitió sitio en el once una semana después, en Alcoy (0-1). Sin embargo en las siguientes siete jornadas, las que van desde la 6 hasta la 13 (la 9 se disputó poco después), Adilson Mendes sólo salió de inicio en el triunfo en casa ant eel Recreativo de Huelva (1-0), lo que dejaba en evidencia que Iván Ania no las tenía todas consigo en la posición de extremo izquierdo.

Sin embargo, la segunda parte del Córdoba CF en el Cerro del Espino, ante el Atlético de Madrid B (1-6), pareció cambiar el destino del que fuera compañero de Kylian Mbappé en las categorías inferiores del Mónaco. En aquellos 45 minutos, Adilson Mendes anotó dos tantos que parecieron catapultarle a la titularidad unos días después en El Palmar, en el duelo aplazado ante el Atlético Sanluqueño (1-2). Desde entonces, hace dos meses y medio, el extremo portugués ya tiene plaza fija en el equipo titular del Córdoba CF para Iván Ania, que ha disfrutado de los mejores momentos de la temporada de Adilson Mendes.

En una sola semana

Porque el portugués ya ha igualado su récord anotador de siete goles en una temporada, conseguido la pasada campaña en el Badajoz, en apenas media campaña. Además, cuatro de esos siete goles los anotó en tan sólo una semana. Los dos referidos en el Cerro del Espino, el tanto conseguido en El Palmar, cuatro días después, y el último en la goleada blanquiverde al Antequera (3-0) tres días después de ganar al Atlético Sanluqueño. Además de esos cuatro goles conseguidos en una sola semana, Adilson Mendes marcó el segundo tanto blanquiverde en la victoria cordobesista ante el Mérida, en El Arcángel (2-1), el gol que supuso el empate en Huelva (1-1) y el referido, este sábado, en Linarejos.

Le tocaba esta semana volver a verse las caras con el Atlético de Madrid B, el rival que le «abrió las puertas» a la titularidad en la primera vuelta con aquellos dos tantos, pero Tárraga Lajara, el colegiado en Linarejos, lo ha impedido. En el minuto 26, el portugués vio la amarilla «por mostrar disconformidad a una de mis decisiones», por lo que se perderá el encuentro del próximo domingo ante el filial colchonero (20.00 horas, FEF TV).

Será la oportunidad para Simo Bouzaidi o, quién sabe si para Álvaro Leiva, que se estrenó como jugador blanquiverde ante el Linares Deportivo. Lo que está claro es que este descanso obligado le llegará a Adilson Mendes en el mejor momento, tanto en el personal como para el Córdoba CF.