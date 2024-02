El Córdoba CF encadenó su cuarta semana puntuando en la visita a un Linares Deportivo en el Estadio Municipal de Linarejos, al que superó por 0-2 con motivo de la jornada 22 del campeonato. Los de Iván Ania lograron los 3 puntos después de no pasar del empate en sus dos últimos compromisos, frente al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino (1-1) y ante el Real Murcia en El Arcángel (0-0). El saldo de la pasada cita no dejó satisfechos ni a blanquiverdes ni pimentoneros, por lo que el derbi andaluz frente a los azulillos, en clave cordobesa, era un partido clave. Los blanquiverdes no fallaron y ganaron por 0-2 a su rival jienense.

Reconducir la línea El encuentro de hoy del Córdoba CF lo esperaban con ganas los aficionados blanquiverdes. Era el primer partido tras el cierre del mercado, por tanto ya con la plantilla que acabará la temporada. Los cordobeses saltaron al campo dispuestos a no dar opción a la sorpresa y se llevaron la victoria con tantos de Adilson Mendes en el minuto 37 y de Alberto Toril en el 56. Los resultados y clasificación, al día Todo lo que ocurra en cada jornada del Grupo 2 de Primera Federación lo puedes seguir en Diario Córdoba , con información de la actualidad del Córdoba CF. Aquí puedes comprobar los resultados de cada partido del Córdoba CF y del resto de rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada. Así se juega la Primera Federación 23/24 La competición consta de 38 jornadas donde el primer clasificado de cada grupo ascenderá directamente a LaLiga Hypermotion (2º categoría del fútbol español) y los 5 últimos de cada grupo descenderán a la Segunda RFEF (4ª categoría del fútbol español). La liga arranca el 26 de agosto y finaliza el 25 de mayo. Se disputan un total de 760 partidos, entre los Grupos 1 y 2, durante la fase regular. Una vez terminada la fase regular de 38 jornadas, aquellos equipos de cada grupo que hayan quedado del 2º al 5º lugar deberán disputar un playoff de dos eliminatorias (a ida y vuelta) para determinar los dos equipos restantes que ascienden de categoría. Las normas de la competición indican que el mejor clasificado de un grupo debe jugar contra el peor clasificado del otro. Si una eliminatoria llega a la prórroga y sigue empatada, el equipo que pase de ronda será el que haya quedado en mejor lugar en la clasificación de la fase regular. Así quedarían las semifinales y final para ascender a Segunda. Semifinales Playoff 2º Grupo 1 vs 5º Grupo 2: Ganador 1 3º Grupo 1 vs 4º Grupo 2: Ganador 2 2º Grupo 2 vs 5º Grupo 1: Ganador 3 3º Grupo 2 vs 4º Grupo 1: Ganador 4 Final Playoff Ganador 1 vs Ganador 4 Ganador 2 vs Ganador 3