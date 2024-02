El Córdoba CF rejuvenece tres años desde el ascenso

Durante su comparecencia de este lunes, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, quiso remarcar de manera especial el recorrido que tiene el proyecto deportivo que inició desde que tomó el mando de la entidad blanquiverde, hace casi nueve meses. Más allá del éxito deportivo -o no- que se consiga en esta temporada, el sevillano reiteró el concepto de «sostenibilidad», y también deslizó el de la juventud.

Plantilla con 25 años y medio

De hecho, llegó a marcar en un momento de su rueda de presencia que la plantilla blanquiverde «tiene una edad media de 25,5 años. Somos el tercer equipo más joven de los dos grupos de equipos que estamos ahora mismo en play off».

Y lo cierto es que en la última temporada y media, el descenso de la edad media de este Córdoba CF ha sido notable, casi espectacular. Es cierto que partía de un plantel bastante veterano, una circunstancia que si bien beneficiaba en el momento de afrontar dificultades en algún momento, también es cierto que suponía una problemática en el aspecto físico y en las fuerzas, siempre en movimiento, que existen en los vestuarios.

De casi 30 a menos de 27

Los datos son más que concluyentes. Por un lado habría que tomar el once tipo o al menos los once jugadores que fueron más utilizados por Germán Crespo para conseguir el ascenso a Primera Federación. Esos once hombres fueron Carlos Marín, Carlos Puga, José Ruiz, José Cruz, Ekaitz Jiménez, Javi Flores, Álex Bernal, Adri Fuentes, De las Cuevas, Simo Bouzaidi y Willy Ledesma. El 30 de junio del 2022, fecha de conclusión oficial de la temporada, seis de esos jugadores tenían más de 30 años: José Ruiz (32), José Cruz (33), Javi Flores (36), Álex Bernal (31), De las Cuevas (36) y Willy Ledesma (33). La media de edad de aquel «equipo-tipo» era de 29,55 años.

Una temporada y media después, el Córdoba CF alineó el pasado sábado en Linarejos un once titular que sólo tenía dos jugadores con 30 años o más: Albarrán, que apenas sobrepasaba en dos semanas la treintena, ya que celebró su cumpleaños recientemente, y Kike Márquez, con 34 años y seis meses. El once blanquiverde estaba compuesto por Carlos Marín (26), Albarrán (30), Calderón (24), Lapeña (27), Barboza (21), Álex Sala (22), Diarra (25), Carracedo (28), Kike Márquez (34), Adilson Mendes (26) y Alberto Toril (26). La media de edad del equipo que alineó Iván Ania ante el Linares Deportivo era de 26,83 años, casi tres años menos que aquel equipo de Segunda Federación.

Así da gusto cumplir años 😂 pic.twitter.com/gZCRO5ijB7 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 17 de enero de 2024

En términos que se manejan en la actualidad, se podría decir que el Córdoba CF del ascenso estaba compuesto por demasiados jugadores que ya habían disputado la mayoría de sus mejores 50 encuentros, mientras que el actual lo componen futbolistas que o bien están en su pico de rendimiento por edad (entre 24 y 28 años) o bien pueden aportar su grano necesario al equipo, sea desde la vigorosa juventud o desde la serena experiencia. Pero en su justa medida.