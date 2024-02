Linares Deportivo-Córdoba CF: el partido en cinco claves

Cerrando el capítulo de fichajes, retomando el pulso a la Liga en el Grupo 2 de Primera Federación y con los objetivos intactos, aunque todavía a distancia considerable, volverá el Córdoba CF de Iván Ania al ritmo competitivo desde este mismo fin de semana, en el que deberá hacer frente a las siempre complejas salidas al Municipal de Linarejos (sábado, 20.00 horas, FEF TV) para medirse a un Linares Deportivo en horas bajas e igualmente necesitado de recuperar sensaciones en este tramo de temporada. Las múltiples ausencias por lesión, como viene siendo habitual, tendrán su cuota de protagonismo en clave blanquiverde -siguen siendo una rémora evidente-, también contraste al revulsivo anímico de los recién llegados y el deseo de volver a la buena línea de resultados previa al parón invernal. ¿Cuáles son las cinco claves del encuentro?

La senda del triunfo

La intención de la cita del sábado será retomar el camino de la victoria, un propósito que lleva resistiéndose durante las últimas dos jornadas, después de las tablas frente al Recreativo de Huelva y el Real Murcia. En ese lapso, el bloque cordobesista ha dejado escapar en buena medida al dúo cabecero a la vanguardia de la clasificación de la sección sur, el Castellón y el Ibiza, que ya se desmarcan con 52 y 50 puntos, respectivamente, sobre los 38 que contabilizan los de Iván Ania en esta fase del campeonato.

La racha de empates, del mismo modo, también ha dejado paso a un Málaga que recuperó la tercera posición después del cruce frente a los murcianos, ahora a un único punto de ventaja para completar el podio (39). También sigue manejándose en los mismos márgenes el propio conjunto recreativista, quinto en la ecuación y dos puntos por debajo de la marca blanquiverde (36), tras marcharse de vacío del choque ante el Alcoyano de la pasada jornada.

En la sexta y séptima plaza, por otra parte, que actúan como la frontera de la actual zona de playoff, la brecha ahora es algo más gruesa, con ya siete puntos de colchón tanto sobre el Algeciras como el Antequera, que suman 31.

Linarejos, una plaza «maldita»

Recobrar la fiabilidad perdida en los compromisos más recientes, sin embargo, pasará por conquistar una plaza particularmente maldita durante las últimas ponencias cordobesas: el Estadio Municipal de Linarejos. Y es que como balance de los últimos siete enfrentamientos en el feudo azulillo, el expediente arroja datos significativos y que poco o nada invitan al optimismo para los de Iván Ania, al menos de cara al histórico, con cero victorias en calidad visitante, un empate y hasta seis triunfos del cuadro local.

El último antecedente también apunta a una obviedad: al Linares no se le da especialmente mal eso de recibir al Córdoba CF. Sin ir más lejos, el cruce de la segunda vuelta del pasado curso 2022-2023, saldado con revés por 2-1 y la consecuente destitución de Germán Crespo -después de una racha de resultados insostenible-, refuerza dicha premisa. Por entonces las rachas convergentes eran bien distintas, eso sí, con la blanquiverde cayendo en picado y la linarense en plena efervescencia, aunque ahora, con el bloque de Iván Ania buscando atar su pase a la fase de promoción y los de David Campaña braceando por coger oxígeno, todo se enmarca en un clima de peligrosa necesidad.

Un rival apurado

El margen en clave casera es mínimo. El Linares Deportivo concurre en la cita situado en puestos de descenso, como decimosexto clasificado y a cuatro puntos de abandonar la quema del farolillo rojo. Llega de empatar en un escenario de dificultad como el Estadio Alfredo Di Stéfano del Real Madrid Castilla (0-0), previamente habiendo despachado a un rival directo como el Mérida (2-0) y tras llevarse un importante correctivo ante otro como el Atlético de Madrid B (5-0) en la Ciudad Deportiva Cerro del Espino. No es de extrañar que en esas, entrelazando buenas actuaciones con derrotas abultadas lejos de casa, se haya gestado su mala dinámica, hasta el punto de colocarse como el segundo peor conjunto a domicilio de toda la categoría, al igual que el sexto anfitrión menos productivo.

Con ese surtido de necesidades también buscará jugar la formación capitalina, sabedora de que cualquier mazazo a la moral local podría tener incluso valores doblados a lo largo del encuentro. Los azulillos son el tercer conjunto más goleado del Grupo 2 de Primera Federación, con 30 dianas en contra, así como el quinto menos prolífico de cara a puerta, habiendo realizado únicamente 14.

Maniobras en mediocampo y defensa

Una semana más, la configuración del once de inicio será un auténtico rompecabezas, no tanto por las numerosas opciones, sino por la escasez de efectivos y el aforo creciente en la enfermería. En ese sentido, el último en sumarse al parte de bajas fue José García «Recio», lesionado durante el tramo final del pasado choque ante el Real Murcia en El Arcángel. Su no disponibilidad, unida a la de un Isma Ruiz que, pese a apurar plazos, todavía no se encuentra en disposición de ser alineado, deja el mediocampo blanquiverde prácticamente en cuadro de cara al cruce del sábado, en paralelo con una defensa que otra jornada más deberá acometer ciertas improvisaciones.

Para paliar los problemas de la medular estará Álex Sala, única opción sana junto a Youssouf Diarra actualmente, con el que volverá a formar pareja de baile. Para el organizador catalán, precisamente, que había perdido peso en las alineaciones con el avance de la competición -comenzó adueñándose de la titularidad-, la vigesimosegunda prueba de Liga se presenta como una oportunidad idónea para volver a ganarse el puesto, mientras que en la defensa, donde la competencia es más ligera debido a la escasez de alternativas -José Antonio Martínez apenas suma entrenamientos, aún sin ficha tramitada-, todo indica que el futbolista del filial Matías Barboza actuará una vez más de inicio.

Leiva y Martínez

El foco protagonista, casi participen o no, se encontrará de forma parcial e indudable sobre los fichajes. José Antonio Martínez y Álvaro Leiva, las dos únicas incorporaciones del mercado para los de Iván Ania, ya han sido presentados oficialmente con la elástica blanquiverde, en respuesta a las urgencias de una plantilla que desde hace meses requería apuntalar tanto la parcela atacante, en concreto las bandas, como la demarcación de defensor central zurdo, donde la baja del serbio-neerlandés Dragisa Gudelj había dejado una vacante difícil de reponer en El Arcángel.

En respuesta a la primera de las demandas, así, la incorporación del joven atacante algecireño promete aportar variantes a la propuesta ofensiva cordobesa. «Sabemos que nos puede dar ese plus de desborde cuando los partidos se cierran, que es lo que más nos está costando», afirmó Juan Gutiérrez «Juanito» durante el acto de bienvenida al futbolista cedido por el Real Madrid, indicando que llega con un perfil necesario y algo distinto al de los extremos presentes en el plantel.

Por su lado, Martínez igualmente desembarca en la retaguardia califa con un cartel destacado, tanto a nivel de experiencia como de mercado. «Muchísimas gracias por confiar en nosotros y priorizarnos sobre otras bastantes ofertas que tenías encima de la mesa», señaló Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, en la presentación del palmerino. Llegado del FC Dallas de la MLS, máxima categoría estadounidense, el ahora «16» blanquiverde destaca por su contundencia, dominio aéreo y trayectoria, llamado a ser el segundo integrante de la dupla titular -una vez adquiera el ritmo necesario- junto a Adrián Lapeña.