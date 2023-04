Juanito y la distancia del Córdoba CF al ‘play off’: “Puede estar a seis victorias o quizá algo menos”

Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo del Córdoba CF, afirmó este martes en la presentación del nuevo técnico blanquiverde, Manu Mosquera, que le gusta el concepto del gallego de ir “partido a partido”, aunque sí reconoció que el objetivo de este Córdoba CF “puede ser ganar seis partidos de ocho o quizá algo menos” para meterse en una de las plazas de ‘play off’ para disputar hasta el último momento el ascenso a Segunda División A. “Los rivales directos también juegan y no es fácil a estas alturas de competición” sumar victorias, señaló el gaditano, que emplazó al equipo a “ganar el primero, como ha dicho Manuel –Mosquera-, coger esa confianza y con ese soplo de aire fresco que da la llegada del nuevo míster, tener la ilusión puesta en el domingo, pero luego quedarían otros tantos partidos para el objetivo”. En todo caso, Juanito apeló a “no volverse loco de que el partido ante el Alcorcón sea una final”, ya que la llegada de Manuel Mosquera “no es como la de Germán –Crespo-“ en su día, “que llegaba y no tenía margen de error”.

"Sentimientos encontrados"

Manu Mosquera estará ayudado en el banquillo por Gaspar Gálvez, hasta ahora ayudante de Diego Caro en el filial y por Fran Toribio, preparador físico que llegará este miércoles a la ciudad, procedente de Sevilla, en donde fue colaborador de Miguel Valenzuela en el Betis Deportivo, hace ya más de una década. “Le planteamos a Álex –Prieto- la posibilidad de continuar”, preparador físico con Germán Crespo, “pero no se sentía con fuerzas, aunque consideramos que podía ser válido en su proyecto, pero no se ha sentido con fuerza”, de ahí la llamada a Fran Toribio, que supone, según Juanito, “tener energía renovada y no tener a una persona que no se siente con esa fuerza y no la vas a obligar”.

Juanito reconoció que el cambio de entrenador en el Córdoba CF le supone una sensación de “sentimientos encontrados. Por una parte estamos tristes, se va un entrenador con buenos números sobre todo en su primer año en Segunda RFEF, pero en el comienzo de esta temporada que tanto ilusionó, lo renovamos a largo plazo y hemos hecho todo lo posible para que eso pudiera continuar”. Sin embargo, el director deportivo blanquiverde se lamento de que “el fútbol es a veces así de ingrato y ha tenido que salir” del Córdoba CF.

“Por otro lado, alegre porque viene un técnico como Manuel –Mosquera- que nos da unas garantías para intentar meternos en el objetivo de play off e intentar meternos en el fútbol profesional”, comentó un Juanito, que explicó que cuando contactó con el gallego “me transmitió la confianza que tenía en el equipo y eso es importante. Otras veces hablas con gente de fútbol y lo ven difícil”. Juanito reiteró que Manuel Mosquera le “transmitió muchísima confianza” y “está convencidísimo de que se puede lograr el objetivo, por eso viene a asumir este reto”. Ese talante del nuevo técnico del Córdoba CF convenció a Juanito para que “ese convencimiento llegue a los jugadores. Esto se trata de ganar partidos”, recordó el gaditano.

La primera opción, Pedro Munitis

Manuel Mosquera firma hasta final de temporada, “sin opción a renovación”, recordó Juanito, aunque aseguró que “esa opción podrá aparecer si los resultados acompañan y vemos que su trabajo convence, y ojalá pueda alargar su estancia en Córdoba , será señal inequívoca de que habrá ido todo perfectamente”.

“No vamos a ocultar, se lo dije a él, que una opción era Pedro Munitis. Le tanteamos, veía ese potencial pero le costaba asumir el riesgo”, reconoció Juanito ante su nuevo entrenador. “La segunda opción fue Manuel –Mosquera- y en unas conversaciones que tuvimos el propio Manuel y yo me dijo ‘yo no me puedo enfadar de ser la segunda opción. Los entrenadores no pueden elegir el momento’”, explicó el director deportivo blanquiverde, que también puso el ejemplo con los jugadores. “Nos ha pasado con futbolistas, que eran segundas o terceras opciones y resultaron ser mejores que las primeras opciones”. Asimismo, Juanito reconoció que “estaba también la posibilidad de contar con Diego Caro, hombre de la casa, pero tampoco queríamos que esa posibilidad quemara al entrenador o al equipo B, que se juega las posibilidades de ascenso”.

La renovación de Germán Crespo

También acometió Juanito el debate alrededor del Córdoba CF desde que se inició la crisis blanquiverde, hace ya meses, y que ha supuesto un fuerte desembolso económico para la entidad blanquiverde. “Renovamos –a Germán Crespo- con la mejor de las intenciones”, se defendió el director deportivo cordobesista. “En ese momento poca gente dijo o podía prever lo que podía pasar. Evidentemente, asumimos la responsabilidad y dentro de esas intenciones, lógicamente, ha habido cosas que no hemos valorado en ese momento”, por lo que reiteró que asume toda la responsabilidad.

En cualquier caso, Juanito manifestó que “la clave del éxito no es siempre ganar, no es siempre hacerlo bien. En este club he tenido muchas equivocaciones al principio, parte de decisiones apropiadas en el transcurso de mi etapa, pero evidentemente también tengo muchos errores. Esto es como un partido y éste aún no ha acabado. Antes éramos muy malos, luego muy buenos. No me afecta la crítica. Me afectan los resultados y lo que intentamos es mejorarlos. Se han cometido fallos que intentaremos que no se repitan”, zanjó el dirigente blanquiverde.

Además, Juanito afirmó que “no es una posibilidad” su desvinculación del Córdoba CF, “de hecho no la ha sido nunca”. El director deportivo del Córdoba CF se manifestó “unido a este proyecto a largo plazo. Todos nos basamos en el resultado, pero mientras que yo tenga contrato en el Córdoba CF mi intención es cumplirlo. Ojalá estar aquí el resto de mi carrera deportiva, porque estoy muy a gusto aquí. Ojalá podamos cambiarlo, trabajo para ello, tengo el respaldo de la dirección y lo que nos une a todos son los resultados”, aseguró, ya que “el objetivo de subir a Segunda División está intacto”.

También quiso acometer Juanito el debate sobre le mercado invernal y los futbolistas llegados en él. El director deportivo blanquiverde explicó que a final de temporada “haremos balance de cómo fue todo”, ya que “está por ver cómo funcionan los nuevos jugadores en otra dinámica” que ha de iniciarse con la llegada de Manuel Mosquera. “De hecho, la crisis de resultados empieza un poco antes del mercado invernal”, valoró el gaditano, que indicó que “en juego ya habíamos perdido algunas cosas en el equipo, pero seguíamos ganando”.

Asimismo, justificó que a los futbolistas que se marcharon en dicho mercado invernal “no les abrimos las puertas”, sino que “se dieron circunstancias”. Al estar renovado Germán Crespo, “vieron que su situación no iba a cambiar de un día para otro”, por lo que solicitaron su marcha. “Nosotros, con toda la buena intención, intentamos contratar a otros para mejorar los puestos. A día de hoy no puedo decir que hayamos mejorado porque el equipo no gana”, reconoció, aunque también pidió que “el balance se haga al final, cuando termine la temporada, que es cuando pondremos las notas”. Finalmente, reiteró que “con un nuevo entrenador, puede cambiar la impresión sobre esos jugadores”.

Javier González Calvo

Por su parte, el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, cargó sobre las espaldas de los jugadores la responsabilidad de lo que ocurra con el conjunto blanquiverde de aquí a final de temporada. El máximo dirigente blanquiverde manifestó que “al final siempre utilizas el tópico de que el fútbol es de los futbolistas. Muchas veces de poco sirve que la directiva hable con la plantilla”, como hizo él mismo, cuando la pasada semana recibió en su despacho durante más de dos horas al plantel blanquiverde. “Ahí tiene que estar el míster y le pasa como a mi, que primero mira a las personas. Aquí se ha juntado la falta de confianza y que algunos están por debajo de sus posibilidades. Lo hemos estado valorando durante estos últimos meses y yo comparto muchos momentos con ellos y ha sido un buen vestuario, a pesar de lo que dicen algunos. Necesitábamos un entrenador que entendiese esto de esta manera. Da igual lo que haga el míster o nosotros porque los que pueden sacar esto son los jugadores”, valoró González Calvo.

Asimismo, el máximo responsable del Córdoba CF tuvo unas cariñosas palabras para con el exentrenador blanquiverde, Germán Crespo, y su cuerpo técnico. “Nos ayudó a salir de las penas cuando llegamos a este club y con una sonrisa al frente. Se lo tenemos que agradecer toda nuestra vida, al menos yo, y lo único que puedo desearle en la vida es bien. Me hicieron la vida muy fácil, me ayudaron mucho, creo que a esta gente de este club que ha estado trabajando aquí le ha hecho una vida mejor y simplemente por eso debemos agradecerle eso: el estado de felicidad creado tanto para nosotros como para nuestros aficionados, también para vosotros, que este cuerpo técnico ha hecho”, de ahí que el extremeño quisiera “desearle lo mejor a ellos y a sus familias. Aquí tienen su club, que siempre les ayudará en todo lo que necesiten. Germán, Álex, Óscar, muchas gracias por todo lo que habeis hecho y por ayudarnos a llegar a nuestro club con una sonrisa cada mañana”.