El golpe económico al Córdoba CF por la destitución de Germán Crespo

Finalmente, la “trituradora de entrenadores” del Córdoba CF fue activada de nuevo con la destitución de Germán Crespo. Aquella expresión que acuñó en su día Fernando Castro Santos y que recordó hace poco más de un mes y medio el consejero delegado de la entidad blanquiverde en la era Infinity, Javier González Calvo, ha vuelto a ponerse de rabiosa actualidad, aunque en cierta manera, algo ha cambiado en El Arcángel.

Ratificación con varias aristas

De aquellas palabras de González Calvo han pasado nada menos que 47 días. No hay uno, sino diversos motivos que justifican la manera en la que el Córdoba CF ha aguantado en su puesto a Germán Crespo durante todo este tiempo. Desde aquellas declaraciones, el Córdoba CF jugó seis partidos (el encuentro ante el Racing de Ferrol se suspendió por la muerte súbita de Dragisa Gudelj), en los que sumó tan solo seis puntos, tras lograr una victoria, tres empates y dos derrotas, anotando cinco tantos y encajando seis, confirmando el encefalograma plano que ya mostraba desde principios de diciembre.

Uno de los motivos para alargar la agonía –que no el único- fue el aspecto económico. Según diversas fuentes consultadas por este periódico, la ficha anual de Germán Crespo se equiparaba a la de los mejores entrenadores de Primera Federación, concretamente, el granadino cobraba en torno a los 120.000 euros anuales. Por lo tanto, el Córdoba CF deberá abonar a Germán Crespo lo que resta de la actual campaña. Además, las dos temporadas que firmó, la 2023-24 y 2024-25, lo que supondría un montante de 240.000 euros. Asimismo, tendría que negociar la temporada 2025-26, una campaña en la que sería entrenador del Córdoba CF en caso de lograr ciertos objetivos deportivos o por acuerdo mutuo con la entidad blanquiverde. Cierto es que no supone una campaña “atada” por parte del técnico, ya que era opcional, pero en caso de llegar a un tribunal, normalmente se le concedería al técnico una cantidad en torno al 50% de la misma, ya que por un lado no pudo hacer méritos para cumplirla, pero también le fue impedida la posibilidad de “pelearla”. A todas estas cantidades habría que sumar el finiquito de la actual campaña, por lo que la cifra a percibir por Germán Crespo tras la rescisión de su compromiso por el Córdoba CF rondaría los 340.000 euros.

No sería la única cantidad a desembolsar por parte de la entidad blanquiverde, ya que con Germán Crespo también se marcharía su segundo técnico, Óscar Ibáñez. En definitiva, la cantidad global que debería desembolsar el Córdoba CF tras la decisión de destituir a Germán Crespo estaría más cerca del medio millón de euros que de los 400.000 euros. Y, por si fuera poco, a esa cantidad habría que sumar el importe de lo que debe percibir el nuevo entrenador del Córdoba CF, por lo que se entiende que en El Arcángel se meditara, y mucho, el despido de Germán Crespo, más allá de por otros aspectos, como podía ser la idea de generar un proyecto a medio y largo plazo con el mismo técnico o dar estabilidad al banquillo cordobesista el mayor tiempo posible.

Manuel Mosquera, casi hecho

Dicha cantidad también condiciona la llegada del nuevo técnico, por el fuerte desembolso económico que ha de realizar el Córdoba CF para ejecutar el cambio en el banquillo a mitad de temporada, ya que no solo es un cambio de rumbo a mitad de campaña, sino también una modificación del proyecto que se tenía para los próximos años.

Así, el Córdoba CF cerró en la noche del domingo un acuerdo con Manuel Mosquera, extécnico del Talavera y del Extremadura, que firmará sólo por lo que resta de temporada, uno de los deseos de la entidad blanquiverde, que no deseaba hipotecarse con el sustituto de Germán Crespo y logró un nuevo entrenador que se comprometiera tan sólo por los ocho partidos que restan de la actual campaña, sin cláusulas opcionales de renovación por objetivos deportivos. De hecho, Pedro Munitis, primera opción en El Arcángel, se cayó de las negociaciones precisamente por ese motivo y otros técnicos, como el ex del Castilla o de la Ponferradina, entre otros, como Manolo Díaz, también se negó a recalar en El Arcángel ante la "corta" oferta del club blanquiverde.

El Córdoba CF tuvo que utilizar todos los recursos para lograr un técnico que aceptara sus condiciones. Al parecer, en la llegada de Manuel Mosquera tuvo que ver el que fuera presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, que mantiene cierta amistad con el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo. El dirigente blanquiverde contactó con su paisano para informarse sobre el técnico gallego y tras la negativa de Munitis y la imposibilidad de otros entrenadores, el Córdoba CF se lanzó hacia su opción alternativa, Manuel Mosquera, que será anunciado en cuanto sea oficial la rescisión de Germán Crespo como entrenador del Córdoba CF.