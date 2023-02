Juanito: "Creemos que este entrenador merece esa confianza"

Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo del Córdoba CF, reconoció este lunes que en la entidad blanquiverde no están "a gusto con la situación" que vive el conjunto blanquiverde, colista de la tabla en las diez últimas jornadas y con cuatro derrotas en las últimas seis jornadas. "Más allá de la clasificación y de los puntos que podamos tener, la imagen del equipo no es la que queremos y estamos en una situación compleja", admitió el gaditano, que insistió en que en el club están "apostando por la paciencia en revertir la situación con las mismas personas que la habían sacado adelante y tenían al equipo en lo más alto de la clasificacion, en este caso, con Germán -Crespo- y su cuerpo técnico y transmitirle a los jugadores la máxima confianza posible para revertir la situación".

Juanito aseguró que la comunicación con el cuerpo técnico blanquiverde es constante. "Estamos en plenas conversaciones durante la semana, intentamos mostrarle nuestro apoyo -a Germán Crespo- para que se sienta reforzado, también preguntándole si ve alguna situación anómala o extraña, pero él nos transmite que no están saliendo las cosas y nosotros le transmitimos tranquilidad", comentó el dirigente, que ve como clave "hacer lo que es habitual, porque si hacemos muchos cambios entraríamos en una espiral mala. Tenemos que tener claro que se sale de la misma forma en la que entramos en esta competición", aseguró.

Ahondando en la crisis del Córdoba CF, Juanito explicó que "cuando los resultados no son buenos hay que buscar una explicación, pero esas explicaciones están más allá de lo que podamos ver. Hay gente que puede intuir que puede haber un problema de vestuario, pero a ver, yo he sido futbolista, sé como funciona esto y cuando las cosas no salen creo que se entra en una espiral negativa mental", defendió el director deportivo blanquiverde, descartando de esta manera cualquier tipo de problema extradeportivo en el vestuario. "Eso se recupera con una victoria, yo diría que con dos, pero hasta que no se consigue la primera es evidente que no puedes lograr la segunda. Entonces vamos a confiar en que el equipo esta semana pueda dar un golpe encima de la mesa", deseó Juanito, que reconoció que "al público no le vamos a pedir nada, porque bastante da y en ese sentido creo que tiene que partir más de nosotros, del cuerpo técnico, de los jugadores y de nosotros mismos, intentar hacer piña y demostrar en el campo lo que tenemos que demostrar".

Juanito insistió en que "la confianza es plena" en Germán Crespo, "si no, no actuaríamos de esta manera. Si tuviéramos la más mínima sospecha de que Germán no es capaz de levantar esta situación, evidentemente actuaríamos. Creemos que este entrenaor se merece esa confianza", sentenció el director deportivo del Córdoba CF, respaldando completamente al técnico blanquiverde. "Tenemos la suerte de haber vivido una buena etapa con él, no solo en Segunda RFEF. No olvidemos que en las primeras 15 jornadas el equipo iba líder destacado y si lo hemos hecho antes lo podemos volver a hacer", avisó.

El mercado influye

También habló Juanito del mercado invernal de fichajes, que ha influido en la marcha del equipo. "Siempre hemos dicho que hacer seis cambios en la situación en la que estábamos no tenía mucha lógica. Se dieron unas circunstancias que en el club tuvimos que acometer, no podíamos echar la vista a otro lado y siempre he dicho que en el corto plazo podíamos sufrir esas heridas y de hecho la estamos sufriendo, pero que en el medio y largo plazo el equipo se tenía que haber reforzado por lo que pudimos firmar. Tenemos que tener esa paciencia. No es fácil. Nosotros la estamos teniendo y es evidente que el aficionado la está sufriendo y a ver si salimos de esa situación", zanjó el director deportivo cordobesista, que descartó, una vez más, cualquier problema en el vestuario. "Siempre se piensa en la actitud", comentó, pero recordó que "el futbolista siempre quiere ganar".

Finalmente, no se quiso pronunciar sobre el crédito de Germán Crespo al frente del Córdoba CF. "Es difícil pensar a largo plazo", admitió Juanito, ya que se toma "una decisión y entiendo que estamos ya intentando rebuscar cosas y lo importante es que le demos esa tranquilidad al entrenador", zanjó el director deportivo blanquiverde.