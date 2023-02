Dragisa Gudelj, baja en el Córdoba CF para el duelo ante la Cultural

El Córdoba CF profundizó en su crisis de juego y resultados y sumó su sexta derrota en las últimas diez jornadas al caer por 2-0 en Fuenlabrada, equipo que solo había ganado un partido de los 13 anteriores al encuentro del domingo ante los blanquiverdes.

Además de los problemas clasificatorios derivados de dicha crisis, Germán Crespo también se trajo una baja segura para el encuentro del próximo domingo en El Arcángel, ante la Cultural (12.00 horas, InSports.TV), en el que todo indica que será una final para el preparador cordobesista.

Dragisa Gudelj vio la cartulina amarilla en el minuto 21 por parte de Campos Salinas, colegiado del choque, quien amonestó al central blanquiverde por «sujetar a un adversario en la disputa del balón evitando un ataque prometedor del equipo adversario». Dicha amonestación supone la quinta amarilla del ciclo, por lo que el futbolista del Córdoba CF no podrá jugar el domingo y será ya el cuarto encuentro de castigo de la temporada. En el encuentro de la jornada 15, en el que el Córdoba CF recibía en El Arcángel al Pontevedra, el serbio-neerlandés vio la roja directa en el minuto 11 de partido por una entrada a destiempo sobre un rival pontevedrés. La expulsión le supuso a Gudelj la suspensión de tres encuentros, que cumplió en Alcorcón, en San Fernando y en casa, ante el Mérida, regresando a la competición en la jornada 19, en el partido que los blanquiverdes disputaron en El Arcángel ante la Balompédica Linense (0-1).

A Alberto Jiménez aún le falta

No lo tendrá fácil Germán Crespo, que no puede disponer aún de Alberto Jiménez para relevar a Dragisa Gudelj, ya que el canario se encuentra en fase de puesta a punto y aún le quedan al menos tres semanas para poder estar con unas mínimas garantías competitivas. Por lo tanto, todo apunta a que tendrá que utilizar a José Alonso, jugador que desde el ascenso no ha tenido la confianza del técnico blanquiverde. En la recámara también está Geovanni Barba, que aunque ha entrado en la convocatoria en alguna jornada, aún no ha dispuesto de un solo minuto de competición.