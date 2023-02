Las tres indecisiones en el banquillo del Córdoba CF

El cuarto entrenador del Córdoba CF bajo la era de Infinity en la entidad blanquiverde, Germán Crespo, se encuentra en la picota. La larga y profunda crisis del equipo cordobesista, le deja como el colista de la tabla si se toman los resultados de las diez últimas jornadas. De hecho, si se coge la mitad de la Liga, es decir, las últimas 12 jornadas, el Córdoba CF solo sumaría 12 puntos, los mismos que el San Fernando, el Sanse o el Unionistas, los tres en puestos de descenso, siendo los peores equipos en esas últimas 12 jornadas el Fuenlabrada, con nueve puntos y el Pontevedra, con 11.

Está claro que ya por noviembre, y sobre todo a inicios de diciembre, el Córdoba CF marcaba una clara línea descendente, mucho antes, aproximadamente mes y medio antes, de iniciarse el mercado invernal de fichajes. Precisamente por aquella época, el propio club lanzaba el mensaje al vestuario de que todo el que quisiera marcharse en enero tenía las puertas abiertas. Y media docena de jugadores tomaron la palabra al consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, y pidieron que se les dejara ir, alguno de ellos planteando previamente una hipotética renovación que nunca llegó.

Ahora, cuando empiezan a haber voces que piden el relevo en el banquillo tras sumar el Córdoba CF cinco de los últimos 27 puntos, la entidad blanquiverde persiste en la idea de mantener a Germán Crespo a toda costa. A escasos minutos de consumarse la derrota en Fuenlabrada, la postura del Córdoba CF era la de mantener como entrenador a Germán Crespo más allá, incluso, del encuentro del próximo domingo contra la Cultural Leonesa (12.00 horas, InSports.TV). De hecho, en El Arcángel se genera la idea de que incluso en una hipotética derrota ante el equipo culturalista, Germán Crespo continuaría como entrenador del Córdoba CF. Argumentos se esgrimen varios, pero uno de ellos es el de «no activar la trituradora de entrenadores», tan clásica en el Córdoba CF, o «no debemos ponernos nerviosos», a pesar de reconocer que la racha es demoledora y de que casi ningún club, tampoco el Córdoba CF, ha mantenido a un entrenador con los números actuales de Germán Crespo.

Quizá el Córdoba CF actual, bajo el influjo de Infinity, mantiene en la memoria lo ocurrido en el pasado reciente con el banquillo cordobesista, en el que sus indecisiones acarrearon situaciones ciertamente llamativas, algunas pintorescas, en las que el conjunto blanquiverde pagó en la competición lo que fueron grandes dudas o, directamente, decisiones tomadas fuera de tiempo. En el fútbol, tan importante es la decisión tomada como cuándo se ejecuta.

RAÚL AGNÉ

El recelo como base de la relación

El primer técnico de la era Infinity fue Raúl Agné, que vio cómo en mitad de la temporada, precisamente en la apertura del mercado invernal de la temporada 2019-20, llegaban al estamento deportivo del Córdoba CF el equipo de Miguel Valenzuela y Juanito, con Alfonso Serrano aún como director deportivo. Serrano y Agné fueron nombrados en la etapa de Jesús León, pero Intinity intentó transmitir normalidad, a pesar de que Alfonso Serrano siempre desconfió por la forma en la que se produjo aquel desembarco y Agné se consideraba hombre suyo. Todo ello generó un ambiente de recelo hacia «los nuevos» que no ayudó en nada, sobre todo cuando las cosas vinieron mal dadas en el verde. El Córdoba CF se mantenía a duras penas en los puestos de ascenso a Segunda y desde que arrancó el 2020 sumó un empate en Huelva, una victoria en Granada ante el filial nazarí, otro empate en El Arcángel ante el Villarrubia y una derrota en Murcia. Tras ella, tres triunfos consecutivos ante el Yeclano, en Badajoz y ante el Sevilla Atlético. Sin embargo, un empate en su visita al filial del Cádiz y dos derrotas consecutivas en casa, ante el Algeciras y el Cartagena terminaron con la etapa de Agné en el conjunto blanquiverde tras sumar 10 de los últimos 18 puntos en juego o 14 de los últimos 27. La caída al quinto puesto fue definitiva y el de Mequinenza dijo adiós a la entidad blanquiverde y fue reemplazado por Juan Sabas. Sin embargo, Sabas ni llegó a debutar en esa temporada, ya que llegó la pandemia de coronavirus.

JUAN SABAS

Meses y meses de dudas

La campaña 2020-21 fue la primera marcada por la pandemia y también por una situación muy curiosa en el Córdoba CF. Desde marzo hasta el inicio del verano se mantuvo en El Arcángel que el entrenador para la siguiente temporada sería Juan Sabas. Nada unía al madrileño y al club: no había llegado a entrenar al grupo más allá de dos sesiones, la situación era completamente diferente, había tiempo para estudiar la contratación de un nuevo jefe de vestuario, pero de alguna manera, el club transmitía sentirse en deuda con él. No se sabe muy bien por qué. El caso es que ya en la pretemporada hubo dudas con Sabas, dudas que se acrecentaron nada más iniciarse aquella peculiar y atípica temporada. En la jornada sexta fue destituido y reemplazado por Pablo Alfaro tras sumar ocho puntos de los 18 iniciales disputados, dando al traste con los seis meses anteriores, que fueron desaprovechados. El Córdoba CF de Sebas ganó al Lorca y al Yeclano, empató ante el UCAM y en Granada, ante el filial nazarí, y perdió ante el Sevilla Atlético y en Linares. «Es una Liga diferente y no hay margen al error», arguyó el club para aquella destitución en la sexta jornada de competición.

PABLO ALFARO

Un trato muy diferente

Toda la velocidad en la destitución de Juan Sabas, decidida por ser «una Liga diferente, en la que no hay margen para el error», se transformó en paciencia y un sinfín de oportunidades para la continuidad de Pablo Alfaro, su sucesor en el cargo. El maño tuvo una carrera con cierto paralelismo con el Germán Crespo de esta temporada. Alfaro inició su etapa como blanquiverde con éxito, sumando victorias tanto en Liga como en Copa. En el campeonato liguero sumó tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro compromisos, pero aquella derrota en El Arcángel, ante el Yeclano Deportivo, dejó a las claras que lo del Córdoba CF no tenía fácil solución. Empató ante el UCAM y ante el Recreativo Granada después, volvió a perder en su visita al Sevilla Atlético e hizo después siete puntos de nueve, ganando al Linares Deportivo y en El Ejido, y empatando en casa ante el Murcia. Sin embargo, tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros al frente del Córdoba CF le condenaron a la destitución cuando ya el tren de la permanencia en la que iba a ser Primera Federación había pasado. Germán Crespo intentó salvar el barco, pero llegó tarde. Los 12 puntos de los últimos 30 disputados sellaron la última racha de Pablo Alfaro al frente del Córdoba CF y que mandaron al conjunto blanquiverde a la Segunda RFEF tras una temporada en la que el equipo nunca funcionó.