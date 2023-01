El Córdoba CF busca una prueba de vida como candidato ante el Celta B

No hay mejor manera de despejar dudas que contestar preguntas. El Córdoba CF y todo lo que forma parte de él se las vienen haciendo de un tiempo a esta parte. ¿Sigue siendo el equipo blanquiverde un candidato fiable al ascenso a Segunda División? Esa cuestión es el eje de todas. Luego vienen las disquisiciones sobre si juega este o aquel, el estilo, la pegada, la suerte o los árbitros. Pero el discurso fundamental se escribe con números y a por ellos apunta el Córdoba de Germán Crespo, quien va de la mano del club en todo. Ahora toca dar un paso de madurez para lidiar con circunstancias poco amables o directamente difíciles en la Primera Federación.

Un mercado invernal que se complica, unos adversarios que acosan, una pérdida de consistencia evidente en ataque, lesiones y sanciones para erosionar el bloque... Ser líder consiste en esto: resolver los problemas o, al menos, la mayor parte. No se ha visto a nadie lamentarse en público ni sacar a relucir un arsenal de excusas -aún teniendo algunas muy buenas- para escurrir el bulto. Esa es buena señal. Ahora queda refrendar en el campo las declaraciones de intenciones. Y este domingo, en El Arcángel, el test es de órdago. Llega el Celta B, enrachado y con la idea de engancharse a una zona de play off en la que los cordobesistas han sido inquilinos permanentes. Han ocupado incluso -más que ningún otro equipo- el liderato del Grupo 1.

El talante ganador

No están dispuestos a dejarse arrebatar ese tesoro que aferraron en un arranque impecable -cinco victorias consecutivas- y que ahora, con el transcurso feroz de un campeonato inmisericorde, no tiene mano fija. El Alcorcón va primero, el Real Madrid Castilla y el Dépor acosan, un paquete de perseguidores va por detrás echando el aliento. El Córdoba está en el escenario ideal para demostrar cómo de duro es su pellejo y cuánto puede dar como candidato a subir de categoría. El duelo en El Arcángel ante el filial céltico, inédito en la historia, supondrá una prueba de vida. No habrá nada definitivo ocurra lo que ocurra, pero en la casa blanquiverde ven más necesario que nunca recuperar el pulso férreo al calor del hogar, mancillado con dos últimas derrotas -ante Mérida y Balompédica Linense- muy dañiunas en todos los aspectos.

El once de Crespo tendrá novedades con respecto al que sacó un punto en Matapiñonera ante el Sanse. Carracedo cumplió su sanción y un puesto en el extremo es suyo. Sigue fuera Simo -le queda un partido de suspensión- y no está disponible Antonio Caballero, que traía cuatro tarjetas del San Fernando y vio la quinta en su rápido estreno de blanquiverde. ¿Entrarán en el once con la misma celeridad Shashoua y Canario? Nada es descartable y el extremo palentino, que llega on fire desde el Atlético Baleares apunta a salir incluso de inicio.

La vuelta de Javi Flores, cuya capacidad creativa se echó de menos en las últimas semanas, es uno de los puntos de interés de un partido en el que el Córdoba se propone recuperar la pegada que le hizo célebre y tremendamente productivo. Ahí se encomendará al joven Antonio Casas, protagonista después de la lesión -un mes de baja- del goleador Willy Ledesma y del adiós al equipo en este mercado invernal de Sergio Benito (Wisla Cracovia, de Polonia) y Adrián Fuentes (Castellón). Tocará exprimir otras opcones internas -Crespo apuntó a De las Cuevas y Kike Márquez- o buscar una última pincelada en un mercado que promete emociones hasta las doce de la noche del próximo martes.