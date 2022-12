El Mérida asalta El Arcángel y deja tareas al Córdoba CF

Fue Rafa Berges el que en su día avisó de estos partidos. Jugaba el Córdoba CF el último del año y el campeón olímpico reconocía que no le gustaban ni un pelo los últimos encuentros antes de las vacaciones. «Van todos con cara de maleta», decía el que fuera jugador, entrenador y director deportivo blanquiverde, en referencia a que los futbolistas ya estaban pensando en las vacaciones navideñas. Y lo cierto es que, pensaran o no en las fiestas, el Córdoba CF de Germán Crespo, este sábado, parecía tener cara de maleta, todo él, durante el último encuentro del 2022 en El Arcángel.

En realidad, se juntó todo aquello que no debía coincidir si se pensaban en los intereses blanquiverdes: un gran encuentro de los romanos con una actuación tirando a gris de los blanquiverdes. El Mérida anduvo serio en defensa, solidario en las ayudas, fulgurante en los contragolpes y con criterio con el balón en el pie. Por el contrario, el Córdoba CF no pareció el Córdoba CF: conformista tras el gol inicial, falto de ideas en el arranque de la segunda mitad y acelerado y perdido en la recta final, ya con el marcador en contra.

Muchos cambios en el once inicial de Germán Crespo con respecto al equipo titular que alineó hace una semana en el Santo Domingo, aunque por dos motivos apenas hubo oportunidad de valorar cómo encajó el equipo tanta transformación. El primero, el gol tempranero de los blanquiverdes, una genialidad de Simo Bouzaidi. El hispanomarroquí fue duda durante la semana por un esguince por traumatismo producido en el campo alfarero, y a los cuatro minutos de partido se sacó de su chistera una jugada con disparo cruzado desde la esquina del área emeritense, colando el balón como un obús por la escuadra de palo largo en la meta defendida por Montoya. Un golazo, el del extremo blanquiverde, que influyó en el juego.

A partir de ahí, el Mérida tomó el control. Puede que en parte por mérito propio, por planteamiento de Juanma Barrero y por la necesidad y ganas de empatar, pero es indudable que también los blanquiverdes dieron un pasito hacia atrás para intentar cazar a los romanos al contragolpe, cosa que no lograron. Además, el Córdoba CF perdió en los primeros minutos de partido por lesión a Javi Flores, que fue relevado por Álex Bernal.

Gol del Córdoba CF, fútbol del Mérida

Sin embargo, el Mérida tuvo varias llegadas al área blanquiverde con peligro y en alguna de ellas tuvo que intervenir Carlos Marín, como ante un centro raso de Álvaro Ramón, con el que el almeriense debió emplearse en dos ocasiones (min. 9), recibiendo un golpe de Akito. Dos minutos después, el portero blanquiverde se vio obligado a despejar a córner ante un disparo, sin ángulo, de Felipe Alfonso y cinco después, en el 14, era Jorge Moreno el que evitaba que su portero tuviera que intervenir ante Lolo Plá. El equipo romano fluía, tocaba el balón en campo blanquiverde y llegaba con cierto peligro por el área cordobesista. Los locales, por su parte, apenas disfrutaron de un disparo muy desviado de Kike Márquez ante una mala salida de balón emeritense. Pero el conjunto de Juanma Barrero mantenía la tensión competitiva y las llegadas al área cordobesista. En los minutos 18 y 26, Carlos Puga y Calderón evitaban remates en franquía de los delanteros visitantes y, definitivamente, el Mérida se mostraba como mejor equipo que el blanquiverde en esa fase de partido, sensación que se prolongaría prácticamente hasta el final de la primera parte.

Para colmo, el Córdoba CF no solo no tocaba mucho el balón, sino que cuando lo hacía y llegaba por las inmediaciones de Javi Montoya, no mostraba la contundencia habitual desde hace un año. De hecho, un centro de Carracedo a Willy Ledesma se marchó alto de forma incomprensible tras el cabezazo del extremo desde el área pequeña emeritense (min. 33). Cuatro minutos después, Akito volvía a generar peligro para el Mérida, que confirmaba tener tan buenas intenciones y transmitir tan agradables sensaciones con el balón como torpeza e ingenuidad en el área rival.

Un disparo raso y desviado de Kike Márquez fue la última llegada a cualquier área en la recta final de un primer tiempo en el que el Mérida tuvo más balón y mostró más fútbol que un Córdoba CF que se mantuvo subido a la genialidad de Simo en el arranque del duelo para sumar momentáneamente los tres puntos.

Tras el descanso, el castigo

Tras el descanso, Germán Crespo hizo su segundo cambio, introduciendo a José Ruiz por Carlos Puga, aunque el problema en el primer acto lo tuvo en la zona izquierda. En todo caso, el Córdoba CF tampoco funcionaba en la segunda mitad. El Mérida seguía tocando con criterio y con intención, porque igual le generaba algún problema al Córdoba CF amasando el balón en el campo blanquiverde, que se lo creaba al contragolpe. Así llegó el primer gol romano: un gran pase de Larrubia, paralelo a la línea de banda, llegó hasta Busi, que se deshizo de Jorge Moreno, se plantó ante Carlos Marín y lo superó con suma facilidad.

No se podía decir que el gol fuera injusto, ni mucho menos, visto lo visto sobre el terreno de juego. De hecho, ese tanto sentó mal al Córdoba CF. No supieron reaccionar los blanquiverdes, a pesar de los cambios introducidos por Germán Crespo, que se atascaron de forma sorprendente. Salvo un remate de Willy Ledesma (min. 60) y otro de De las Cuevas (min. 74), la producción ofensiva de los cordobesistas no fue la de otros compromisos, sobre todo en casa. Sí lo intentaron a base de corazón, a empujones, pero sin mucha lucidez. Y el Mérida aprovechó ese atolondramiento para asestar un duro golpe: Viñuela aprovechaba el error de José Alonso para plantarse solo ante Carlos Marín y fusilarle sin remisión.

Le entraron las prisas al Córdoba CF, lógicamente, pero si con el marcador a favor o igualado no brillaron las ideas, precisamente, con el electrónico en contra, aún menos. Aún así, hay que reconocerle al equipo blanquiverde el corazón que le puso, pero no pasó de ahí, de querer y no poder. Las ausencias se hicieron notar y, tanto o más, la falta de ideas. El Mérida, en todo caso, dejó tareas para las vacaciones navideñas al Córdoba CF. En todos sus estamentos.