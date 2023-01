Adrián Fuentes se desvincula del Córdoba CF rumbo a Castellón

El Castellón alcanzó este jueves un acuerdo con el Cordoba CF para el traspaso de Adrián Fuentes en una cantidad cercana a los 50.000 euros. El club albinegro se adelantó al Murcia, que también pretendía la incorporación del futbolista, pero la oferta económica era superior a la de la entidad pimentonera. Todo queda pendiente ahora de que el futbolista madrileño pase la correspondiente revisión médica y se otorgue oficialidad al acuerdo entre las tres partes, ya cerrado y anunciado también por el propio Córdoba CF a través del correspondiente comunicado oficial.

En dicho comunicado, el Córdoba CF informaba de que el jugador había dejado de pertenecer a la disciplina blanquiverde «tras llegar a un acuerdo con el club a petición del jugador».

El Córdoba CF recordaba que «Fuentes llegó a la entidad cordobesista en verano de 2021 y conforme fue pasando la temporada se confirmó como una pieza fundamental en el ascenso del Córdoba CF a Primera Federación y la consecución de la Copa RFEF, sumando 14 goles y media docena de asistencias. Tras su pérdida de protagonismo durante esta temporada, el jugador decidió pedir su salida en los últimos días», reitera el club de El Arcángel.

El comunicado del Córdoba CF finaliza agradeciendo a Adrián Fuentes «toda su dedicación y entrega defendiendo nuestra camiseta, deseándole la mayor de las suertes en sus futuros proyectos».

Polémica

El adiós de Adrián Fuentes se produjo entre una polémica de la que él no fue responsable. El ya exjugador del Córdoba CF fue uno de los señalados por Germán Crespo tras la derrota blanquiverde en El Arcángel ante la Balompédica Linense. «Hay jugadores con ofertas de otros clubes, ofertas importantes. Quiero gente que quiera estar aquí, que cuando los saque lo vayan a dejar todo. No quiero meter a alguien que está pensando en salir, te crea esas dudas». Cuando al técnico blanquiverde se le preguntó por los nombres de esos jugadores confirmó que uno de ellos era Adrián Fuentes. Unos días después, el propio Germán Crespo declaró que ya había hablado del asunto con Adrián Fuentes, que no se interpretaron bien sus palabras y que todo quedó zanjado con el jugador.

Curiosamente, Adrián Fuentes abandona al Córdoba CF, segundo clasificado en el Grupo 1 de Primera Federación, para fichar por el Castellón, segundo clasificado del Grupo 2 de Primera Federación, en donde buscará también el ascenso a Segunda División A, sea por vía directa como campeón, o a través del play off.