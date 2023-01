Un flojo Córdoba CF no pasa del empate ante el Sanse

El Córdoba CF sacó un punto de Matapiñonera tras igualar sin goles ante la UD Sanse en un pobre partido en el que apenas hubo ocasiones para ambos equipos y en el que los blanquiverdes no supieron aprovechar el pinchazo del Alcorcón en Badajoz, cerrando una serie de solo cuatro puntos sumados sobre los últimos 15 en disputa. Si no es una crisis la del equipo banquiverde, lo cierto es que se le parece bastante, ya que a la falta de resultados se une un bajón en su juego que se prolonga ya demasiadas jornadas.

Germán Crespo introdujo de inicio en la alineación cordobesista al nombre de la semana, Adrián Fuentes, que volvió a jugar por la izquierda, mientras que por la derecha montaba de nuevo el doble lateral, con José Ruiz y Carlos Puga. En la mediapunta también regresaba a la titularidad Kike Márquez, resguardado por detrás por el doble pivote conformado por Caballero y Diarra.

Línea descendente

Pero más allá de los nombres, el primer tiempo ante el Sanse dejó claro que este Córdoba CF continúa sin funcionar. Aquello que ya apuntó, precisamente en su primera derrota liguera con el mismo rival, pero en El Arcángel, ha ido confirmándose progresivamente y la línea descendente en juego ha sido clara. No así en resultados. Hasta el último mes, obviamente. Pero el conjunto blanquiverde dista mucho de aquel equipo eléctrico, con ideas y contundencia en los metros finales que era el Córdoba CF en el primer mes de competición, el de las cinco victorias consecutivas. Ahora, este Córdoba CF se muestra como un equipo con más limitaciones, con ausencia de juego en el mediocampo y, quizá lo más preocupante, con una clara pérdida de los puñales que eran sus bandas, a pesar de los esfuerzos de Adrián Fuentes por el costado izquierdo para que el conjunto cordobesista tuviera presencia en ataque.

El Sanse tenía claro a qué jugar. El conjunto madrileño le tapó las vías al Córdoba CF tanto por fuera como por dentro. El desequilibrio que hace ya meses provocaban los blanquiverdes desapareció y facilitó el juego local, que intentaba siempre salir al contragolpe con Pedro Benito y el exblanquiverde Arturo. Lo consiguió en un par de ocasiones, a partir del minuto 23 ambas, pero poco más. En todo caso, el balance ofensivo del Córdoba CF, pese a acaparar el balón, no fue mucho mayor. Un remate desviado de Jorge Moreno nada más iniciarse el encuentro y otro de Willy Ledesma, también en los inicios de partido, fue lo más destacado del conjunto blanquiverde.

El partido fue en ese primer acto ramplón, sin llegadas claras a las áreas rivales, con un Córdoba CF tocando mucho balón pero sin ideas por lo que la igualada sin goles al descanso era más que justa y con una preocupación para Germán Crespo por la amarilla vista por Antonio Caballero, que limitaba en cierta medida su radio de acción. El técnico blanquiverde decidió cambiar la punta de ataque tras el paso por duchas, dando entrada a Antonio Casas por Willy Ledesma.

El segundo acto, a peor

El segundo acto confirmó que el encuentro era un pestiño. Pero llegaron malas noticias para un Córdoba CF que veía cómo el Sanse le llegaba con más frecuencia y más claridad de lo que lo hizo en el primer acto. Borja Sánchez y Borja Martínez tuvieron ambos opciones de asomarse por el arco de Carlos Marín y Jime se convertía en un problema para Calderón, ya que lograba superar al latera zurdo blanquiverde en más ocasiones de las deseadas, generando centros que provocaban inquietud en la parroquia cordobesista. Por su parte, el Córdoba CF solo intentaba mantenerse presente en el partido con un disparo lejano de Kike Márquez, de golpe franco, y otro tiro desde la frontal de Antonio Casas, atajado sin problemas por Pedro López. Pero lo cierto es que el conjunto sansero parecía encontrarse más cómodo a medida que iba avanzando el encuentro y transmitía que se jugaba más a lo que él quería que a lo que pretendía el Córdoba CF. O más bien a no jugar. Germán Crespo intentó activar a su equipo dando entrada a Javi Flores, principalmente, y a Miguel de las Cuevas. Pero no hubo forma. A pesar de volver a contar con esa pareja Diarra-Javi Flores que tan buen juego y sensaciones transmitió en la recta inicial de Liga, el Córdoba CF no transmitía en ningún momento la impresión de poder llevarse los tres puntos. Al contrario. La UD Sanse merodeaba el área de Carlos Marín y de nuevo con llegadas de Jime y de Borja Sánchez ponía los nervios en las filas cordobesistas. La suerte para el Córdoba CF, precisamente, fue la nula puntería de los sanseros y su incapacidad para afinar en los últimos metros.

El problema para el Córdoba CF es que el Sanse sí fue lo que se esperaba del equipo de Lobo, que debutaba esta temporada en el banquillo madrileño, y que el equipo que estuvo muy lejos de lo que se espera de él fue, precisamente, el Córdoba CF.

Los últimos minutos se convirtieron en un correcalles sin sentido en el que, obviamente, ganaba ventaja el conjunto local sobre un Córdoba CF que nunca dio la sensación de poder llevarse los tres puntos ante un rival en descenso que en esta Liga se ha llevado cuatro de los seis puntos en disputa ante los blanquiverdes. La única positiva, el regreso de Ekaitz Jiménez a la competición después de diez meses fuera por su lesión de rodilla.

Por lo tanto, partido para olvidar de un Córdoba CF que debe resetear lo más pronto posible para seguir en la pelea por el ascenso directo, que parece estar más cerrada que nunca.

Ficha técnica:

0-UD Sanse: Pedro López, Rafa Navarro, Juanra, Charlie Dean, Euse, Villapalos, Jime, Borja Sánchez, Pedro Benito, Arturo, Borja Martínez.

Cambios: Ródenas por Arturo (77’), Sergio Nieto por Borja Martínez (77’), Coulibaly por Jime (85’),Javi Gómez por Pedro Benito (90’).

Entrenador: Miguel Ángel Martínez.

0-Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Caballero, Diarra, Carlos Puga, Kike Márquez, Adrián Fuentes, Willy Ledesma.

Cambios: Antonio Casas por Willy Ledesma (45’), De las Cuevas por Caballero (65’), Javi Flores por José Ruiz (65’), Sergio Benito por Kike Márquez (70’), Ekaitz Jiménez por Adrián Fuentes (70’).

Entrenador: Germán Crespo.

Árbitro: Escriche Guzmán (C. Valenciano). Mostró amarilla a Borja Martínez (22’), Caballero (30’), José Ruiz (65’), Gudelj (84’).

Incidencias: Matapiñonera. Jornada 20 de Liga en Primera Federación. Unos 1.500 espectadores, con presencia cordobesista.